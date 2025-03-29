90年代歌手李國祥離世終年60歲 好友透露月前急病聲音變沙「個肺有事」
李國祥離世消息今日傳出，其好友、音樂人周啟生今日（29日）下午在facebook發文指：
「《餘情未了》
又有一個好朋友，突然離開。
我同祥仔相識幾十年，佢係一個斯文貪靚，對朋友溫柔客氣嘅靚仔。
幾個月前我廣州嘅音樂會，本來佢都會嚟撐場，忽然間收到佢嘅短訊話唔舒服，再三傾談之後，佢同我講話個肺有事，真係嚟得太突然。已經有計劃合作唱我作嘅新歌，演唱會-我做佢嘅音樂總監，我同祥仔合唱新嘅作品……等等，都要等來生再續！
PS:唔好亂信啲報紙，佢嘅聲音沙咗，但係問題來自個肺。報紙都係未經證實亂寫。」
周啟生在回覆留言時續指：「農曆年，我喺京都，同佢喺微信通話，佢話會做手術好快好返，我哋仲談大計，如何合作…..我話我會代佢向觀音祈福。估唔到如今陰陽相隔。我都係希望大家講啲你（李）國祥嘅威水史，唔好講埋晒啲衰嘢，我諗佢一定唔會想聽『RIP』等等！餘情未了」
至於李國祥的Instagram本已多年未有更新，但於上周突然發文，貼出一段拍攝陰天上空的短片，片中畫面浮現「Bye」字眼，同時留言寫道：「未讓這世界查覺 暗暗地記載」，正是其名曲《餘情未了》中的歌詞，疑藉此向世界道別。
李國祥離世｜1989年新秀出身 《餘情未了》膾炙人口
李國祥於1989年參加《第八屆新秀歌唱大賽》踏足樂壇，當年獲得現場五位評審一致選出，奪得「歌星特選獎」，其後與嘉禾電影及日本波麗佳音合資成立的嘉音唱片簽約。1991年，李國祥推出首張粵語專輯《藍色Sha La La》，同年獲得商台「叱咤樂壇新力軍男歌手金獎」。翌年，他轉以短髮形象推出專輯《摘星的晚上》，主打歌旋律輕快，較首張專輯更受大眾歡迎，成功打開知名度。至同年12月，他再推出《餘情未了》，同名主打歌旋即成為熱播之作，並奪得TVB 1993年度勁歌金曲第一季季選獎項，人氣急升。
李國祥的音樂作品以抒情見稱，曾推出多首金曲，包括：
- 《餘情未了》
- 《總有你鼓勵》
- 《摘星的晚上》
- 《最美世界=你＋我》
- 《愛在地球毀滅時》
李國祥離世｜北上發展 曾任藝人總監
1996年，李國祥推出最後一張個人專輯《離愛出走》後，與嘉音唱片合約完結，歌唱事業轉入新階段。2000年起，他轉為製作HIFI唱片及翻唱經典歌曲，並逐步將發展重心移往內地。雖然出道多年，但直至2015年，李國祥才首次舉辦個人演唱會「李國祥餘情未了演唱會」，於麥花臣場館演出，感動不少忠實樂迷。翌年，他接受訪問時首次公開同性戀者身份，並透露與拍拖11年的男友已分手；近年他主要在廣東一帶發展，於2023年擔任廣州一間傳媒公司的藝人總監，鮮有在港露面。社交平台方面，他多在抖音及小紅書活躍，最後一次更新抖音及小紅書是在去年12月中，分享吃美食影片。
李國祥離世｜常見肺部急性疾病
肺部急病可以有很多不同可能性，有時甚至會影響聲帶神經或整體呼吸系統功能，造成聲音沙啞、氣促、咳嗽等徵狀。以下是一些較常見的情況：
1.肺癌（尤其是晚期）
有時肺癌初期無明顯症狀，當影響到氣管或聲帶神經時，會出現聲音沙啞，甚至呼吸困難或咳血，若發現時已屬晚期，病情可能迅速惡化。
2.肺炎或嚴重感染（例如真菌或結核）
某些慢性感染可能潛伏一段時間，突發惡化會引起全身不適、呼吸困難及咳嗽。
3.間質性肺病（包括肺纖維化）
這類疾病會令肺部組織變硬、彈性變差，影響呼吸，患者會慢慢感覺氣促、咳嗽無痰，有時會被誤會是聲帶問題。
4.肺栓塞
肺部血管突然被血塊堵塞，會引致胸痛、呼吸困難甚至猝死，雖然來得更急，但如有深層靜脈栓塞病史，風險更高。
5.肺功能衰退合併其他慢性病（例如COPD、氣腫）
長期吸煙或空氣污染可導致慢性肺病，聲音沙啞可能是氣管慢性發炎的徵狀之一。
「無聲殺手」早期症狀不明顯聲音嘶啞要注意
眾多肺病中特別要注意肺腺癌，由於早期徵狀不明顯，故又被稱作「無聲殺手」，部分患者甚至在確診時已達末期，或擴散至身體其他器官。臨床上，肺腺癌主要會出現以下症狀，如有懷疑就應該及早求醫：
- 胸悶或胸痛，導致患者頻繁出現呼吸不順或氣喘
- 慢性咳嗽超過兩周未痊癒，且沒有感冒、發燒
- 頸部與鎖骨淋巴結出現腫塊，身體其他部位有莫名疼痛感
- 支氣管受腫瘤壓迫，有咳血且痰中帶血的情況
- 出現疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞
- 一旦癌細胞已擴展至骨頭，患者可能會感到背部疼痛，一般而言此階段已屬晚期