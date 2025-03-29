90年代歌手李國祥離世終年60歲 好友透露月前急病聲音變沙「個肺有事」

香港90年代樂壇男歌手李國祥今日（29日）傳出離世噩耗，終年60歲，其好友透露他月前突感不適，並指自己「個肺有事」，有聲音變沙等症狀。其實肺部急病有多種可能性，包括肺癌、嚴重肺炎、肺纖維化等，均有可能出現聲音沙啞並急速惡化。

