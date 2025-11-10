李婉華移居加拿大多年鼻敏、乾咳纏身 靠「一物」擺脫「千年鼻敏咳」

秋冬一到，不少人開始鼻塞、打噴嚏、狂咳不止。全港約有200萬人受鼻敏感影響，是常見的都市病之一。其主要成因除了外在環境因素（如氣溫與濕度轉變），個人不良生活習慣亦會導致免疫力下降，增加鼻敏感發作的機會。

