李婉華移居加拿大多年鼻敏、乾咳纏身 靠「一物」擺脫「千年鼻敏咳」
醫生指出，秋冬天氣乾燥，容易令鼻黏膜充血或分泌增加，引起鼻塞、流鼻水，同時氣溫轉涼亦會誘發氣管敏感，令人喉嚨不適甚至咳個不停。
中醫藥學院前院長：食蟲草補肺、通鼻止咳
想增強免疫力除了保持運動習慣和均衡飲食，亦可以透過食材來補足身體所需營養，
從內而外提升抵抗力。本港大學中醫藥學院前院長勞力行教授分享：「蟲草有助調節體內氣血，增強體質。蟲草藥用價值高，而且天然溫和，補而不燥，可作全方位調理身體機能，尤其適合有鼻敏、咳喘、呼吸道不適、肺弱氣促、體質虛弱、睡眠質素差或病後需要調理之人士服食，男女老幼皆宜，3歲以上的小朋友亦可食用。」
李婉華越洋靠一好物 擺脫「千年鼻敏咳」
移居加拿大多年的藝人李婉華，長期受鼻敏感與乾咳困擾，試過鼻窒到瞓唔到，眼光光到天光。她表示加拿大氣候變化極端，尤其冬季室內外溫差可達30°C，冷熱交替令呼吸道及鼻黏膜受刺激，經常出現鼻塞、流鼻水及敏感咳等情況，加上冬天長時間開暖氣，緊閉門窗，室內積聚灰塵及黴菌孢子，令鼻敏問題雪上加霜；到了春天滿佈的樺樹、橡樹等花粉又會誘發季節性鼻炎，令她幾乎全年都被鼻敏與乾咳纏擾不休。
近日她在直播中坦言，長期受鼻敏與乾咳困擾的情況幾乎令她崩潰，多年來試過各種方法都未見顯著改善，直到最近有香港朋友送她一件好物「樂道大學蟲草」，終於讓她成功擺脫「千年鼻敏咳」的困擾。
「樂道大學蟲草」獲本港三間大學認證
李婉華服用的「樂道大學蟲草」是市場上最權威的蟲草產品之一，獲三間本港權威大學認證，與本港頂尖大學中醫藥學院合作真人臨床，臨床實證 85%有效改善鼻敏、頑咳及氣管不適^；採用大學專利高抗氧化蟲草配方，其黃金比例蟲草配方，比單一成分更全面調理體質; 同時獲香港醫護學會測試證實，過百名醫護人員試食後，95%認同能有效提升免疫力*。產品由香港GMP廠房生產，安全天然、補而不燥，小朋友及大人都可食用，適合任何體質人士。
11月15日 (星期六)，萬寧出位價$199/盒 (原價$369)
※買3盒送10粒 + $30萬寧現金券~
※買6盒送20粒 + $100萬寧現金券
※買12盒送2盒，平均每盒$170.6，低至47折！
去華人藥業推廣員之萬寧店舖更有額外贈品，優惠只限一日，星期六記得去萬寧買啦!
聯絡推廣員獲取更多優惠：https://bit.ly/48vj82T
立即預先留貨：https://bit.ly/大學蟲草留貨
推廣員店舖地址：https://bit.ly/3WGlR2s
萬寧網店：https://bit.ly/3JO2KAv
~出位價只限2025年11月15日。優惠不能同時享用，贈品數量有限，送完即止
^香港頂尖大學中醫藥學院臨床測試，2024年5月
*香港醫護學會意見調查，2023年2月