李珊珊衝破容貌焦慮未懼嘲諷 拆解容貌焦慮5大成因 女性較易有？經常照鏡屬病徵？

作為1996年度香港小姐冠軍，李珊珊加入無綫電視不久就憑《鑑證實錄》的「小棠菜」一角成功「入屋」，其後亦演出過多套電視劇。然而她在踏入2000年後逐漸淡出娛樂圈，至2010年後更幾乎完全從幕前消失。至數年前，她披露自己退出幕前是由於患上驚恐症，直言疾病曾令自己身心俱疲。

