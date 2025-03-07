李珊珊衝破容貌焦慮未懼嘲諷 拆解容貌焦慮5大成因 女性較易有？經常照鏡屬病徵？
曾患驚恐症感覺如「瀕死」
她近月以新形象回歸幕前，頻頻於與朋友共同開設的Youtube頻道《三坐山Mount Trio》亮相，似乎已成功走出心理疾病陰霾。另一方面，她近預亦接受多間本地傳媒訪問，提及自己曾被傳出患腦瘤甚至去世，當中大部份只屬謠言，但亦直言患驚恐症時確實經歷過「瀕死感覺」。
回顧驚恐症病情最惡劣時期，李珊珊當時情緒容易緊張，並隨即引發腸易激而需要去洗手間。因怕麻煩，李珊珊直言當時試過多個月不敢踏出家門。經過一段時間調理身心，李珊珊指驚恐症病情已「康復8成」，不過就仍需靠藥物維持病情穩定。
努力回復原貌無果 未懼嘲諷重回幕前
受甲狀腺功能低下所影響，李珊珊外形明顯比香港小姐時期飽滿。她受訪時坦承自己曾有容貌焦慮，但礙於甲狀腺問題基本上無法復元，故此即使節食都無助「回復原貌」。對於復出幕前之後外觀被某些觀眾批評，李珊珊亦樂觀回應指自己並非「為食」之人，自問亦試過盡力讓外形回復原貌惜無功而還；直到今日鼓起勇氣面對大眾，她直言「行得出嚟見大家，就預咗大家可能要接受全新嘅我」，稱自己已學懂如何面對公眾壓力，「我知道要點處理，唔使擔心我」。
口罩令過後 年輕人「容貌焦慮」情況普遍
新冠肺炎疫情下，港府有一段時間曾實施「口罩令」，尤其是年紀較輕的學生，不少人因長期配戴口罩而引發社交焦慮或容貌焦慮；基督教香港信義會社會服務部於2023年曾進行調查，以本港小三至中五學生為目標，包括10間中學及2間小學。調查結果顯示儘管「口罩令」已經撤銷，有83%的受訪學生選擇繼續佩戴口罩。其中35%的學生因長時間佩戴口罩而感到困擾，主要是因為口罩引起的身體不適。此外，16.8%的學生因「口罩令」撤銷而感到不安，主要原因是不習慣展示自己的容貌。
甚麼是容貌焦慮？
容貌焦慮是指個人對自身外貌缺陷（真實或感知）的過度擔憂，並因此感到不安、羞恥或恐懼的情緒狀態。它通常與自我價值感低落有關，並可能影響社交、工作和日常生活。患者可能反覆檢查外貌（如照鏡子）、避免社交場合，或過度追求整形美容；根據心理學定義，容貌焦慮是身體畸形障礙（Body Dysmorphic Disorder, BDD）的亞臨床表現，但不一定達到診斷標準。
容貌焦慮成因
容貌焦慮的成因具有普遍性，涉及個人心理、社會環境和文化因素：
- 媒體與科技影響：社交媒體上的理想化形象普遍讓人進行自我比較，修圖技術和濾鏡加劇了對「完美外貌」的追求。
- 社會期待：全球範圍內，外貌常被視為成功或吸引力的指標，尤其在職場或交友場景中。
- 同輩與家庭影響：來自朋友、家人或同事的評論（如「你應該更注重外表」）可能觸發焦慮。
- 個人心理因素：低自尊、完美主義傾向或童年時期因外貌被嘲笑的經歷，是普遍的內在成因，影響不同年齡和性別的人，其中又以女性或公眾人物較易出現
- 生物因素：焦慮傾向可能與遺傳或神經化學失衡有關，這也是全球通用的潛在原因。
如何改善容貌焦慮？
改善容貌焦慮可以從個人行為和外部支持兩方面入手：
1.減少社交媒體依賴：有研究顯示，減少使用社交媒體使用可降低焦慮感。
2.培養自我接納：通過自我肯定提升自信，避免將外貌作為唯一價值標準。
3.尋求專業幫助：若焦慮影響日常生活，可諮詢心理治療師，認知行為療法（CBT）已被證實對改善容貌焦慮有效。
4.建立健康生活習慣：規律運動、健康飲食和充足睡眠能提升身心狀態，間接改善對外貌的負面認知。
5.改變社交圈：避免與過度注重外貌的人交往，多結交重視內在的朋友。