殘疾人士登記證2025｜白卡申請資格、功能、方法、福利及津貼全攻略

「白卡」一詞於香港廣泛流傳，大眾對其與精神健康的聯繫有所耳聞。然而，此證件實為勞工及福利局康復服務中央檔案室為居港殘疾人士推出的「殘疾人士登記證」，屬自願登記性質。此證目的在於便利持證人士於有需要時，能有效證明其殘疾身份及類別。本文將深入剖析殘疾人士登記證的申請條件、功能、申領流程及所享優惠。