殘疾人士登記證2025｜白卡申請資格、功能、方法、福利及津貼全攻略
殘疾人士登記證2025目錄
殘疾人士登記證（白卡）是甚麼？
殘疾人士登記證，俗稱「白卡」，是核發予身體機能有永久或暫時性損傷之人士。其中，暫時性損傷意指相關人士的日常生活、經濟及社會參與能力，或行動能力因身體狀況而受影響，且康復需時。發出此證的目的，是讓持證人在有需要時出示此證以證明其本身的殘疾身份及類別。須注意，登記證並非優惠證或信用卡，且不得轉讓或買賣。
殘疾人士登記證2025｜殘疾人士登記證申領資格
凡聽障、視障、言語障礙、肢體傷殘、自閉症、精神病、智障、器官殘障／長期病患、注意力不足／過度活躍症及特殊學習困難等各類殘疾人士，如其殘疾情況對日常生活、經濟及社會活動參與，或行動能力造成影響，且需較長時間康復者，皆具備申領資格。殘疾人士本人可提出申請，或由其父母或合法監護人代為辦理。若由他人代為申請，須提交與申請者關係之證明文件。如申請人並非親自申領殘疾人士登記證，請提交與申請人關係的證明文件。
殘疾人士登記證2025｜殘疾人士登記證有效期限及續領手續
僅有登記證上標示有效期限之人士，方須辦理換領。一般而言，此類登記證的有效期為兩年，自檔案室收到殘疾證明文件之日起計。持證人應於證件有效期屆滿前兩個月內提出續領申請，逾期證件將自動失效。殘疾人士登記證上註有有效日期的人士，才須換領殘疾人士登記證。持證人須於該證有效日期屆滿前兩個月內，提出續證申請，否則該證件到期後便會自動失效。
殘疾人士登記證2025｜殘疾人士登記證申請流程詳解
申領者可選擇以下方式遞交申請：
- 「智方便+」數碼簽署：具備此功能之用戶可直接於網上填寫申請表格。
- 親身或委託辦理：親自或委託親友前往所屬區域之社會保障辦事處辦理。
- 郵寄或親自遞交：於社會福利署網站下載「公共福利金計劃申請表」，填妥後連同相關文件副本，郵寄或親自交回社會保障辦事處。
- 由政府部門或非政府機構轉介。
首次申領或換領殘疾人士登記證，均無需支付任何費用。
檔案室的辦公時間為星期一至五（公眾假期除外）上午8時45分至下午1時，下午2時至5時45分。申請人士如有查詢，可於辦公時間致電2180 9384。
殘疾人士登記證2025｜殘疾人士登記證可享部分優惠
持證者於部分機構可享優惠，例如：
- 海洋公園：由2007年10月1日起，「殘疾人士登記證」持有者可享免費入場，而其一名陪同人士可以半價優惠入場。查詢電話：2552 0291，網址: www.oceanpark.com.hk
- 康樂及文化事務署：以優惠價（須出示証件）參加康樂活動、使用康樂設施及欣賞文娛節目。(包括註明大會堂節目、博物館、體育館、太空館等等）網址：www.lcsd.gov.hk。
- 「國際復康日」：持証者及其一名同行照顧者可 於每年「國際復康日」（每年日期由香港復康聯會公佈）享有免費乘搭香港主要交通工具 及享用康樂及文化事務署管理之博物館及暖水泳池。查詢電話：2864 2939（香港復康聯會）。
殘疾人士登記證2025｜殘疾人士登記證與傷殘津貼分別
殘疾人士登記證為勞工及福利局康復服務中央檔案室為居港殘疾人士提供之自願登記證件。而傷殘津貼則為社會福利署向嚴重殘疾之香港居民，每月發放之現金津貼，旨在應對因嚴重殘疾所產生之特殊需求。傷殘津貼分為普通傷殘津貼及高額傷殘津貼，申請人無需供款及接受經濟狀況調查。由2024年2月1日起，普通傷殘津貼每月金額為$2,070；高額傷殘津貼為$4,140。此外，12至64歲符合資格領取傷殘津貼人士，每月可獲發$335之交通補助金，補助金將與津貼一併發放。
回到目錄
殘疾人士登記證的申請資格是什麼？
各類殘疾人士，包括聽障、視障、言語障礙、肢體傷殘、自閉症、精神病、智障、器官殘障／長期病患、注意力不足／過度活躍症及特殊學習困難等，只要殘疾情況影響日常生活、參與經濟和社會活動的能力，及／或令其行動不便，而且需要較長時間才能康復，均可申請。
殘疾人士登記證的有效期是多久？
一般而言，殘疾人士登記證的有效期限為兩年，由檔案室收悉持證人的殘疾證明文件日期起計算。持證人須於該證有效日期屆滿前兩個月內，提出續證申請。
申請殘疾人士登記證需要付費嗎？
首次簽發或換領殘疾人士登記證，均無須繳費。
傷殘津貼和殘疾人士登記證有什麼不同？
殘疾人士登記證是殘疾人士的身份證明，而傷殘津貼是由社會福利署發放的現金津貼，旨在幫助嚴重殘疾人士應對特殊需求。兩者在申請資格、審核標準和提供的福利上都有所不同。