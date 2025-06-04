法國醫院手術室事故｜衞生署：不評論「醫院多次改變說法」 否認病人四度投訴不獲回應

聖德肋撒醫院（法國醫院）主座大樓去年7月冷氣故障，致手術室現「倒汗水」影響手術。今日（4日）醫務衞生局局長盧寵茂書面回覆立法會議員質詢時指，就傳媒報道「醫院多次改變說法」，衞生署不作評論，認為醫院已就緊急事件採取適當應變措施，無足夠證據顯示醫院違規，會繼續密切監察，若掌握嶄新確切證據，將按照需要採取適當跟進行動。

