法國醫院手術室事故｜衞生署：不評論「醫院多次改變說法」 否認病人四度投訴不獲回應
聖德肋撒醫院（法國醫院）主座大樓去年7月冷氣故障，致手術室現「倒汗水」影響手術。今日（4日）醫務衞生局局長盧寵茂書面回覆立法會議員質詢時指，就傳媒報道「醫院多次改變說法」，衞生署不作評論，認為醫院已就緊急事件採取適當應變措施，無足夠證據顯示醫院違規，會繼續密切監察，若掌握嶄新確切證據，將按照需要採取適當跟進行動。
盧：接報當日即展開調查
盧寵茂稱，事件涉及用作調控室溫的空調系統故障，歷時約一小時，其間各個手術室共有十宗手術正在進行。衞生署在去年9月2日接獲通報當日已展開調查，醫院員工和在場護士說明手術室內的冷凝程度並無導致水珠滴落到病人手術部位。在調查期間，醫院沒有向衞生署改變說法。就傳媒報導「醫院多次改變說法」，衞生署不作評論。
病人「投訴不獲回應」與紀錄不符
至於涉事病人的投訴情況，有報道指稱涉事病人曾四度致電衞生署投訴而不獲回應，盧寵茂指與署方紀錄不符。署方指現存紀錄顯示，投訴委員會曾於2024年9月12日接獲一名公眾人士來電，查詢對私營醫療機構作出投訴的程序，並提及於聖德肋撒醫院接受手術期間冷氣系統失靈一事。投訴委員會秘書處已即時向該人士解釋投訴委員會的功能，以及向投訴委員會作出投訴的法定程序。
此外，投訴委員會秘書處再於翌日（2024年9月13日）按該人士的要求，將投訴程序、投訴表格及法定聲明表格傳送至其提供的電郵地址。該人士於同日以電郵確認收取。及後，投訴委員會並無接獲該人士就是次事件作出投訴。
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