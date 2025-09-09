流感疫苗接種計劃｜科興疫苗首度納入 衞生署：無寫明「不適合孕婦」 可與醫生評估風險
新一年度「流感疫苗接種計劃」將於9月25日展開，衞生署今年共採購130萬劑疫苗，包括首次引入的科興四價滅活疫苗。署方強調，科興疫苗說明書上並沒有列明「不適合孕婦接種」，建議孕婦與醫生商討風險後再決定。
孕婦可選賽諾菲滅活疫苗 科興需醫生評估
本年度計劃供應四款疫苗：
- 阿斯利康三價噴鼻式減活疫苗
- 科興四價注射式滅活疫苗
- 賽諾菲三價重組流感疫苗
- 賽諾菲三價注射式滅活疫苗
衞生署回應指，孕婦不可接種阿斯利康噴鼻式減活疫苗，而賽諾菲滅活疫苗孕婦已列為適用人群。至於科興滅活疫苗及賽諾菲重組疫苗，孕婦使用並非禁忌，但由於臨床數據有限，製造商建議孕婦須與醫生共同評估風險與效益後才決定。
世衞：滅活疫苗孕婦安全 科興未有孕婦臨床數據
衞生署重申，科興疫苗說明書上並沒有列出「該疫苗不適合孕婦接種」。說明書指，由於尚未獲相關臨床試驗數據，建議孕婦及哺乳期婦女與醫生共同進行風險評估後決定。如孕婦有疑問，可向婦產科醫生查詢。如醫生經評估後，認為該名孕婦不適合接種某一種疫苗，計劃亦有替代方案。衞生署發言人引述世界衞生組織指，任何妊娠期孕婦接種滅活季節性流感疫苗均屬安全，過去50年數據亦未有發現滅活流感疫苗對孕婦或嬰兒造成不良影響。
採購標準非「價低者得」 醫界指滅活平台保護率相若
有傳媒關注政府是否以「價低者得」採購科興疫苗。衞生署總藥劑師嚴子閣強調，價錢只是考量之一，更重要的是疫苗安全及成效。所有供應的疫苗均需獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，並符合國際藥品生產質量管理規範。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港以往多採用GSK及賽諾菲疫苗，但滅活疫苗平台歷史悠久，使用的技術相同，故不論是甚麼品牌，相信保護率均相若。他補充，新採購的重組疫苗抗體水平較傳統高出2.5倍，但價格亦較貴，難以主力採購。衞生防護中心總監徐樂堅則指出，市民只能選擇接種的平台，不能挑選品牌，即如學生喜歡噴鼻式，則可選擇屬噴鼻式減活流感疫苗（即阿斯利康三價疫苗）；但如在同一個平台、即同屬滅活疫苗，中心未有提供選擇，「即係話市民唔會話我希望去揀邊個牌子嘅疫苗」，安排與以往一致。