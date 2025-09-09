流感疫苗接種計劃｜科興疫苗首度納入　衞生署：無寫明「不適合孕婦」 可與醫生評估風險

新一年度「流感疫苗接種計劃」將於9月25日展開，衞生署今年共採購130萬劑疫苗，包括首次引入的科興四價滅活疫苗。署方強調，科興疫苗說明書上並沒有列明「不適合孕婦接種」，建議孕婦與醫生商討風險後再決定。

