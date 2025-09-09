流感疫苗接種計劃懶人包｜9.25展開資助範圍擴大 資助資格+預約方法+接種地點一覽
流感疫苗接種計劃2025｜疫苗接種率創新高 重症大跌兩成
衞生防護中心總監徐樂堅醫生指出，科學證據顯示，接種流感疫苗是預防重症及併發症的最佳方法。過去一年度（2024/25年），成人及兒童嚴重流感個案分別較疫情前下跌約兩成和六成；學校爆發個案更減少近九成。
去年全港共接種約209萬劑流感疫苗，按年增幅超過一成，屬歷來新高。各年齡層的覆蓋率亦同步上升，明顯減低了入院及死亡風險。
本港冬季流感一般於翌年1月達高峰，而夏季則常見於7至8月。雖然今年未見夏季流感，但最新監測顯示病毒活躍度正逐步上升，當局提醒市民切勿掉以輕心。
流感疫苗接種計劃2025｜5項新措施提升覆蓋率
為鼓勵市民積極接種，政府今年推出五大新安排：
1.擴大資助範圍
新增 18至49歲長期病患者（無論經濟狀況），均可免費或獲資助接種。
連同既有高風險群組，合資格人士可於公營診所、母嬰健康院或指定私家醫生接種。
2.優化學校外展計劃
今年邀請全港中小學及幼稚園／幼兒中心參與。學校可自由選用 噴鼻式減活疫苗 或 注射式滅活疫苗，並支援「混合模式」。
現時約有 2,300間學校（99%） 已加入，未參與的學校名單將公開，提醒家長自行安排子女接種。
3.院舍長者可接種重組疫苗
科學委員會建議，院舍長者應優先使用保護效能更高的 重組流感疫苗。
本年度已成功採購，適用於所有安老院及65歲或以上殘疾人士院舍居民。
4.家庭醫生採購先導計劃
政府額外協助指定家庭醫生採購 10萬劑滅活流感疫苗。
透過「疫苗資助計劃」提供，診所不得收取額外費用，減輕市民經濟壓力。
5.資訊平台全面升級
參與「疫苗資助計劃」的私家醫生可即時更新資料。
網站增設搜尋功能，市民可篩選是否提供免共付額服務或選擇特定疫苗類型的接種點。
此外，18歲或以上人士，如欲免費或資助接種，須先登記「醫健通」，方便日後醫療紀錄整合。
流感疫苗接種計劃2025｜設逾千接種點
為便利市民，接種點涵蓋全港多個地區：
- 29間母嬰健康院：專為6個月至2歲幼兒服務
- 25個地區康健中心及康健站：連同外展服務點
- 醫管局74間普通科門診及38間公立醫院
另外，有超過1,500名醫生參與「疫苗資助計劃」，每劑資助額為260元。合資格兒童家長可於9月22日早上9時起，透過網上系統預約母嬰健康院的接種服務。
流感疫苗接種計劃2025｜疫苗種類與接種時機
科學委員會建議，本年度採用的疫苗組合與世衞最新指引一致。合資格人士可選擇：
- 注射式滅活疫苗
- 噴鼻式減活疫苗
- 注射式重組疫苗
接種後約需兩星期才可產生足夠抗體，因此建議市民應盡早於流感季節前完成接種。
