新螢光導航技術讓膽囊切除手術更安全精準

都市人生活節奏快，飲食不定時，加上缺乏運動，消化不良及腹部不適等成為常見問題，當中更有可能是由膽結石所致。根據統計，膽結石的全球患病率約為5.86%至6.1%（即每約20人中便有1人患有膽結石）。 膽結石常見病徵包括膽絞痛或消化不良，嚴重甚至可引發併發症，例如急性膽囊炎、膽管炎以及膽源性胰腺炎等，需要即時求醫處理。

