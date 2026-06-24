新螢光導航技術讓膽囊切除手術更安全精準
膽結石形成的因素
膽結石主要源於膽汁成分失衡。膽汁中的膽固醇過多、膽鹽不足，或膽囊排空太慢，膽固醇便會結晶成「膽固醇結石」。另一類「色素結石」則與膽紅素過高有關，多見於肝硬化或溶血病患者。此外，高脂低纖飲食、肥胖、快速減重及懷孕等因素，亦會增加患病風險。
膽結石的診斷及傳統治療方法
一般而言，診斷膽結石需要結合臨床判斷、血液檢查以及影像檢查。若要根治疾病，便需要透過手術切除膽囊。根據統計，全球約有5%人口曾接受膽囊切除術，每年膽囊切除術總量接近約1,800萬例。以本港公立醫院於為例，於2025年就有約1,819 宗膽囊切除手術。
目前，腹腔鏡膽囊切除術是治療膽石或膽囊發炎的國際標準手術，術後通常住院一至 兩日即可出院，多數患者約一至兩週可恢復正常工作與生活。雖然整體風險較低，但偶爾仍有膽管受損的情況發生，機率約 0.3% 至 1.5%（即約每 200宗手術便有一宗不同程度的膽管受損）。一旦出現膽管受損，輕則需要透過膽管鏡放置支架，重則需要接受剖腹手術治理，例如肝管腸道吻合手術，部分肝臟切除手術，甚至肝臟移植等。
手術是否成功，外科醫生的經驗固然是重要因素，但當患者膽管結構異常，或因發炎而令膽管結構不清晰時，手術中出現膽管受損的機會便會增加。
靛氰綠螢光導航技術 —— 提升手術安全性的輔助技術
近年，一種名為「靛氰綠螢光影像」的導航技術，可逐步提升腹腔鏡膽囊切除術的安全性及精準度。大型統合分析研究顯示，相較於傳統利用白光進行手術（見圖一），利用靛氰綠螢光導航進行腹腔鏡膽囊切除術，能顯著提升手術效率與安全性。
什麼是靛氰綠螢光導航？
手術前，醫生會經靜脈注射一種名為「靛氰綠」的螢光染劑。這種染劑被人體肝細胞吸收後，會原封不動地排入膽汁中。到手術進行時，外科醫生會使用特殊近紅外光照射，膽道系統便會即時發出螢光，如同在體內打開了「導航」，讓膽囊管、膽總管等關鍵結構清楚顯現（見圖二），幫助醫生在手術中精準地辨識狀況。
螢光導航有三大優勢，包括：
一）大幅提高關鍵結構的辨識率
二）提升手術效率
三）降低手術中轉開刀的風險與住院日數
對正在接受訓練的外科醫生而言，螢光導航技術可作為重要的解剖教學與安全輔助工具。此外，對急性膽囊炎、膽囊萎縮，或曾接受過上腹部手術的患者，螢光導航的優勢會比較明顯，但要證實螢光導航是否整體而言優於傳統手術，則仍然需要更大規模的臨床試驗。
總結而言，透過靛氰綠螢光導航技術的輔助，不僅讓腹腔鏡膽囊切除術的手術過程更精準、更安全，亦可讓患者更快速、更安心地恢復健康，有望成為未來膽囊手術的新標準。如懷疑身體有膽結石的相關症狀，亦建議盡早諮詢外科專科醫生，進行專業評估及診斷，選擇合適的治療方案。
專欄：浸醫與您
撰文：石黃海醫生 外科專科醫生
參考文獻
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