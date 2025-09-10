浸信會東九龍醫療中心全面投入服務 區內首座全棟式醫療大樓 踏入社區服務社群

香港浸信會醫院（浸會醫院）轄下首座全幢式日間醫療中心—浸信會東九龍醫療中心（EKMC），已於2025年8月全面投入服務，並於8月23日舉行隆重開幕典禮，邀得醫務衞生局局長盧寵茂教授, BBS, JP 擔任主禮嘉賓。中心旨在為東九龍區約100萬人口提供醫院級標準的一站式、綜合日間醫療服務，為區內及全港市民帶來更多優質醫療選擇。

