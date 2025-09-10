浸信會東九龍醫療中心全面投入服務 區內首座全棟式醫療大樓 踏入社區服務社群
區內醫療新據點 提供多元全科服務
EKMC位於觀塘商貿區（牛頭角），距港鐵牛頭角站僅6分鐘步程，交通便利。作為浸會醫院首幢全資擁有的全科日間醫療中心，EKMC提供超過30項服務，包括普通科、專科門診、化驗、診斷、復康、日間專科中心、洗腎及化療服務等，讓東九龍區居民可就近獲得高質醫療。EKMC與九龍塘浸會醫院僅10至15分鐘車程，形成「一院多點」的緊密聯繫，方便患者轉介住院或進行複雜手術，醫療體驗無縫銜接。
引入先進設備 提供個人化治療方案
EKMC配備頂尖醫療科技，確保診斷與治療更精準高效，包括：
正電子及電腦雙融掃描（PET-CT）：提供高精度診斷。
日間手術中心：設有符合國際標準的手術室，適合局部麻醉或監察麻醉護理（MAC）的小型手術。
另外，EKMC亦致力提供個人化醫療服務，包括：
腫瘤科及日間化療中心：由資深腫瘤科醫生與護士團隊主理，提供量身定制的治療方案，更會配合心理治療與營養支援；中心亦特設靜脈注射藥物配製室，採用與大型醫院同級的無菌技術通道及高規格設備，確保藥物質量安全。
耳鼻喉科中心：由專業耳鼻喉科醫生、聽力學家及護理人員組成，中心配備雙重隔音聽力檢查室，達醫院級標準，檢測更準確。
智慧醫療 高效應診
EKMC積極推動智慧醫療，提升服務效率，包括：
智能藥房：增設全港首部Drug Station智能藥櫃，可存約500款藥物，透過機械臂與氣動系統加快配藥，縮短患者等候時間。
「浸醫通」手機應用程式：用戶可透過程式優化預約及應診流程等，進一步提升服務效率及患者體驗。
中心隆重開幕 社區醫療新里程
2025年8月23日舉行的EKMC開幕典禮，主禮嘉賓醫務衞生局局長盧寵茂教授, BBS, JP感謝浸會醫院近年致力實踐「踏入社區，服務社群」理念，期望EKMC團隊繼續精益求精，推出更多惠民項目，促進香港醫療系統的可持續發展。
浸院持續發展 致力打造智慧醫療
在積極發展日間醫療服務同時，浸會醫院亦已啟動九龍塘舊院三座大樓重建及擴建計劃，預計2034年建成一座全新綜合醫院大樓。未來，浸會醫院將繼續秉持「全人醫治．榮神益人」的宗旨，為市民提供更全面、更優質的醫療服務。
浸信會東九龍醫療中心
了解更多：https://www.hkbh.org.hk/EKMC/zh/
