消委會痱滋膏評測｜痱滋膏亂用可致口腔嚴重灼傷 10款熱門痱滋膏比較 7款含高風險成分孕婦慎用

【消委會痱滋膏評測】生痱滋（口腔潰瘍）雖然不是大病，但那種「食唔安、坐唔落」的刺痛感，相信無論男女老幼都深有體會。雖然大部分痱滋會在一至兩周內自行痊癒，但為了盡快止痛，不少市民會自行購買痱滋膏或痱滋貼。然而，消委會曾接獲投訴，指有市民使用市面痱滋產品後，竟導致嚴重口腔灼傷，確診接觸性過敏性口腔炎。市面上的痱滋產品成分五花八門，到底哪種才適合你？消委會搜羅了市面上10款常見的痱滋軟膏及啫喱進行詳細分析，當中包括為人熟悉的保治靈 (Bonjela)、特快靈 (Difflam)、口健樂 (Oralmedic) 及 佐藤 (Sato) 等品牌。調查發現不同產品的有效成分差異甚大，部分更含處方類固醇或不適合兒童使用的成分。想對症下藥又避免副作用？即看消委會的詳細拆解。