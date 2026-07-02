消委會痱滋膏評測｜痱滋膏亂用可致口腔嚴重灼傷 10款熱門痱滋膏比較 7款含高風險成分孕婦慎用
消委會痱滋膏評測目錄
痱滋膏｜市售痱滋產品5大功效 亂用恐致敏
市面上的痱滋產品形式眾多，包括軟膏、啫喱、噴劑、貼片，甚至漱口水等。雖然形態不同，但根據消委會分析，其有效成分主要針對5大功效：
- 局部麻醉/止痛
- 消炎
- 殺菌或抗菌
- 幫助傷口復原
- 形成物理屏障（保護傷口，阻隔磨損）
美國口腔醫學會建議，以外用製劑（如藥膏）作為治療痱滋的一線療法，因其能形成保護屏障並發揮藥效。不過，外用藥劑仍有機會刺激黏膜，引起過敏反應，消費者選購時必須看清成分。
10款痱滋軟膏/啫喱比較
|產品名稱
|產地
|售價
|bonjela保治靈口腔止痛軟膏 15g
|英國
|$73.9
|正美得口樂特效口腔內膏 10g
|香港
|$50
|Difflam特快靈口腔軟膏 10g
|澳洲
|$79.5
|EUROCORT「口腔療」糊劑 5g
|香港
|$50
|Oramedy腔痊口腔膏 5g
|韓國
|$45
|Herpesan唇疹消透明啫喱膏 5g
|愛爾蘭
|$49.9
|Sato佐藤口炎靈 8g
|日本
|$65
|STADA Kamistad-Gel N 10g
|德國
|$61
|尚護健口健樂兒童痱滋啫喱 10ml
|瑞士
|$65
|尚護健口健樂痱滋啫喱 0.3ml
|美國
|$29.9
- 聲稱來源地：英國
- 聲稱活性成分：水楊酸膽鹼 (Choline Salicylate) 8.714% w/w、西他氯銨 (Cetalkonium Chloride) 0.010% w/w
- 藥物管制分類：非處方藥物
- 聲稱適用年齡：16歲或以上
- 聲稱功效：紓緩痛楚、消炎、抗菌、保護傷口
- 備註：含水楊酸膽鹼，孕婦使用前應先諮詢醫生。
- 聲稱來源地：香港
- 聲稱活性成分：水楊酸膽鹼 (Choline Salicylate) 8.7%
- 藥物管制分類：非處方藥物
- 聲稱適用年齡：16歲或以上
- 聲稱功效：紓緩痛楚、保護傷口
- 聲稱來源地：澳洲
- 聲稱活性成分：鹽酸苄達明 (Benzydamine Hydrochloride) 10 mg/g、西吡氯銨 (Cetylpyridinium chloride) 1 mg/g
- 藥物管制分類：監督售賣藥物
- 聲稱適用年齡：6歲或以上
- 聲稱功效：紓緩痛楚、消炎、抗菌
- 聲稱來源地：香港
- 聲稱活性成分：曲安奈德 (Triamcinolone Acetonide) 0.1% w/w、鹽酸利多卡因 (Lignocaine Hydrochloride) 0.5% w/w
- 藥物管制分類：處方藥物
- 聲稱適用年齡：未有標示
- 聲稱功效：紓緩痛楚、消炎、保護傷口
- 備註：孕婦及哺乳婦女使用前應先諮詢醫生。
- 聲稱來源地：韓國
- 聲稱活性成分：曲安奈德 (Triamcinolone Acetonide) 1 mg/g
- 藥物管制分類：處方藥物
- 聲稱適用年齡：未有標示
- 聲稱功效：紓緩痛楚、消炎、保護傷口
- 備註：孕婦使用前應先諮詢醫生。
- 聲稱來源地：愛爾蘭
- 聲稱活性成分：甘珀酸鈉 (Carbenoxolone Sodium) B.P. 2% w/w
- 藥物管制分類：非處方藥物
- 聲稱適用年齡：3歲或以上
- 聲稱功效：紓緩痛楚、幫助傷口復原、保護傷口
- 備註：孕婦使用前應先諮詢醫生。
- 聲稱來源地：日本
- 聲稱活性成分：Azulene Sodium Sulfonate 0.02%、甘草次酸 (Glycyrrhetinic acid) 0.3%、西吡氯銨 (Cetylpyridinium Chloride) 0.1%
- 藥物管制分類：非處方藥物
- 聲稱適用年齡：未有標示
- 聲稱功效：紓緩痛楚、消炎
- 聲稱來源地：德國
- 聲稱活性成分：鹽酸利多卡因 (Lidocaine HCl) 20mg、洋甘菊萃取液 (Chamomile flower extract) 185 mg
- 藥物管制分類：監督售賣藥物
- 聲稱適用年齡：12歲或以上
- 聲稱功效：紓緩痛楚、消炎
- 備註：含乙醇 96%；孕婦或哺乳期婦女使用前應諮詢醫生。
- 聲稱來源地：瑞士
- 聲稱活性成分：Glycerin, Silica, PVP, Allantoin, Sodium Hyaluronate
- 藥物管制分類：醫療器械 (香港/歐盟第1級)
- 聲稱適用年齡：6歲或以上
- 聲稱功效：紓緩痛楚、幫助傷口復原、保護傷口
- 備註：不含藥性；孕婦及哺乳婦女使用前應先諮詢醫生。
- 聲稱來源地：美國
- 聲稱活性成分：DST (Sulphonated Phenolics, Water, Colloidal Silica, FD&C Red #40) / HybenX
- 藥物管制分類：醫療器械 (香港第1級)
- 聲稱適用年齡：12歲或以上
- 聲稱功效：紓緩痛楚、幫助傷口復原、保護傷口
- 備註：不含藥性；孕婦使用前應先諮詢醫生。
痱滋膏｜拆解3大高風險成分：類固醇、麻醉劑、水楊酸
消委會檢視了市面10款痱滋軟膏及啫喱樣本，發現不同成分的使用風險差異甚大，市民切勿掉以輕心。
1. 類固醇（曲安奈德）：需醫生處方 切勿亂買
部分痱滋膏標示含有曲安奈德（Triamcinolone Acetonide），這屬於一種中效類固醇，具有消炎作用。在香港，曲安奈德屬於處方藥物，必須經註冊醫生處方，並在註冊藥劑師監督下配售。香港藥學會會長沈明達藥劑師警告，長期使用類固醇可導致身體出現不良反應，只宜短期使用。此外，長期病患者（特別是肝炎或服用抗免疫力藥物人士）、孕婦及哺乳婦女均應慎用；12歲以下兒童的劑量亦與成人不同，家長切勿自行購買給子女使用。
2. 局部麻醉劑（利多卡因）：提防影響心律
為了達到止痛效果，部分產品含有利多卡因（Lidocaine/Lignocaine）。這是一種強力局部麻醉劑，能有效紓緩疼痛，但並無消炎或加快癒合的功效。值得注意的是，患有心律不正（如心臟傳導阻塞）且未植入起搏器的人士，不應使用含利多卡因的產品。此外，使用後可能會短暫削弱味覺或引起作嘔反射。
3. 水楊酸膽鹼：兒童慎用 恐引發雷爾氏綜合症
部分非處方痱滋膏的主要成分為水楊酸膽鹼（Choline Salicylate），具有止痛消炎功效。沈明達藥劑師特別提醒，水楊酸類藥物有機會令兒童患上雷爾氏綜合症（Reye’s syndrome），影響中樞神經及肝臟。因此，這類產品一般不適用於16歲或以下兒童。同時，對水楊酸過敏、患有嚴重肝腎功能障礙或出血性疾病的人士亦應避免使用。
孕婦、兒童及蠶豆症患者注意
選購痱滋產品時，必須留意標籤上的年齡限制及警示字句：
- 兒童：部分產品含有水楊酸膽鹼，標示僅供16歲以上使用；亦有產品標示適用於3歲或6歲以上。家長務必看清包裝，切勿讓兒童誤用成人藥物。
- 孕婦及哺乳婦女：大部分藥用成分缺乏針對孕婦安全性的臨床資料。牙醫代表鍾穎欣醫生及沈明達藥劑師均建議，孕婦在使用任何含藥性（如類固醇、麻醉劑）的痱滋產品或漱口水前，應先諮詢醫生意見。
- 蠶豆症（G6PD）患者：部分產品含有薄荷醇（Menthol）以產生清涼感，但過高劑量可能誘發蠶豆症人士出現溶血反應，使用前應諮詢專業意見。
痱滋膏｜網購日韓「神藥」隨時犯法
不少港人喜歡網購或在旅遊時購買外地（如日本、泰國）的痱滋藥膏，認為成分天然有效。然而，消委會發現部分來自日本的「人氣」痱滋貼或藥膏，其包裝雖為全日文，但實際成分含有曲安奈德（類固醇）。由於各國藥物監管法例不同，這些在外地屬非處方的藥物，在香港可能屬於第1部毒藥（受管制處方藥物）。管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥，可能會被檢控，且未經醫護指導使用亦有健康風險。
痱滋膏｜正確使用與護理錦囊
要安全治療痱滋，消費者應遵循以下建議：
- 控制用量：外用藥膏只需薄薄塗抹足以覆蓋傷口的分量即可，切勿以為「塗得越厚越好」，過量藥物經食道吸收可能引起全身性副作用。
- 避免多重用藥：除非經醫護指示，否則避免同時使用多於一款痱滋產品，以免藥物過量。
- 注意衛生：塗抹前應先徹底清潔雙手，或使用棉花棒輔助。
- 及早求醫：一般痱滋會在一至兩周內癒合。若口腔潰瘍持續超過2至3周仍未好轉、範圍擴大，或伴隨發燒等症狀，應立即停用產品並求醫，以檢查是否由其他系統性疾病引起。
預防勝於治療，日常應保持口腔清潔，避免進食過硬、過熱或刺激性食物，並補充足夠營養（如維他命B）及適當紓緩壓力，均有助減少痱滋復發的機會。
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