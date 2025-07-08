第二屆智醒消費學堂「消費．智專研」比賽 中二生研發AI助手照顧食敏人士奪獎

由消委會與教育局合辦的第二屆智醒消費學堂「消費．智專研」專題研習比賽早前圓滿舉行。天主教培聖中學的中二學生憑藉針對食敏人士研發的AI智能裝置，奪得初級組冠軍；聖保祿學校學生則設計結合長者需求與本地遊元素的手機應用程式，獲得高級組亞軍。消委會高級消費者教育主任林少淵表示，學生透過自主調研與科技應用，進一步深化對「負責任消費」的理解，體現消費教育的社會價值。

