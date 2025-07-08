第二屆智醒消費學堂「消費．智專研」比賽 中二生研發AI助手照顧食敏人士奪獎
「消費．智專研」比賽鼓勵全港中學生透過觀察、體驗與分析，深入探討本地消費文化與市民關注議題，並提出具創意及可行性的解決方案主題涵蓋「消費文化的轉變」、「綠色生活與可持續消費」、「社區關懷」及「科技應用與消費模式創新」等，充分展現新一代年輕人對社會現象的敏銳觀察力與行動力。
初級組冠軍：食物敏感人士「AI助手」
奪得初級組冠軍的天主教培聖中學四位中二學生：葉相言、梁立當、溫梓良、徐啟邦，設計出一套結合軟硬件的智能裝置，協助用戶在購物時迅速識別產品是否含有致敏原。他們表示，靈感來自組員自身或家人患有食物敏感的經驗，團隊觀察到現時產品標籤不一、長者難以辨識等困難，決定以多種技術提升識別效率。裝置可透過RFID讀取、OCR掃描或語音輸入等方式錄入資料，交由AI模型分析，再將結果即時輸出至手機app，提示使用者是否含有特定致敏原，作為過敏人士的「購物守門員」。
學生在過程中各司其職，包括資料收集、硬件組裝及應用程式設計，並在資訊科技導師協助下解決多項技術難題。除了技術層面，經濟科導師Miss Yu亦強調這次跨科合作背後蘊含的價值觀教育：「消費不僅是購物行為，更是了解他人需要並作出負責任選擇的過程。學生由觀察身邊同學的需要出發，發展出具意義的解決方案，這份關懷與判斷力，是經濟課堂難以僅靠理論教授的。」
天主教培聖中學校長補充指，學校自2017年已在中一、二課程中推行「創科」課程，每週設有固定堂數，培養學生的創意與解難能力，獲獎隊伍正是學校「以生活處境出發、為有需要人士解難」的創科教育理念下孕育出來的成果，「這次他們選擇協助食物敏感人士，是因為對此有情感投入。當學生真心想幫助一個人時，便會竭盡所能，無懼困難。」
高級組亞軍：結合AI長者本地深度遊App
聖保祿學校的學生團隊黎海凝、黃詠思、鄭天昕、彭紫悠憑著手機應用程式「TRAVI」，在高級組中奪得亞軍。項目靈感來自學生對家中長者習慣北上消費的觀察。團隊成員表示，愈來愈多長者因價格相宜選擇北上消費，但也令本地消費與社區互動逐漸減少。他們希望透過設計一個貼合長者需要、富有文化意義的本地深度遊平台，鼓勵長者重新認識香港、支持本地經濟。
「TRAVI 」結合AI推薦系統與個人化行程設計功能，長者可根據自身興趣、身體狀況及地區偏好，獲得系統推介的行程選項，涵蓋隱世老店、社區文化、體驗活動等。
團隊別出心裁設計「限量版麻雀」——完成一個行程、在合作商戶消費後，即可獲贈一張獨一無二的「香港麻雀」，每款麻雀牌代表不同年代的本地文化象徵，由1940年代至2020年，每十年挑選九款最具代表性的食物、玩具、交通工具或節慶符號，例如電車、舞火龍、街道名稱、大廈外觀等，當中不乏熟悉的港式回憶。
雖然團隊初次接觸AI模型訓練與App開發，但他們充分活用校內所學App Inventor技術，並透過機器學習建立推薦邏輯，逐步實現構想。導師則在技術層面提供支援，協助學生整合網站原型與系統測試。整個項目由學生主導，包括創意構思、功能設計及用戶體驗流程，展現對本地社區的關注與創科實踐能力。
指導老師指出，學校一向鼓勵學生全人發展，除了學術，也透過參與不同領域的比賽，如商科、STEM或社會議題研究，培養他們的綜合能力與思辨精神。「就算他們將來主修經濟或商科，也不只是學數據與模型，更要關注社會如何運作、人怎樣生活。這次比賽讓他們以自主方式搜集資料、分析問題，對培養批判思維非常有幫助。」
期望學生「一傳一」 推廣正確消費價值觀
消費者委員會高級消費者教育主任林少淵指出，是次活動整合了多項創新比賽元素，旨在鼓勵學生從不同角度切入，關注與自身及社會密切相關的消費議題，建立理性與可持續的消費觀念。「今次活動除了承襲過往以考察報告為主的形式，亦加入了更具創意與實踐性的比賽模式，例如『智營創意』、『消費知識挑戰賽』及『IG貼紙創作比賽』，希望為學生提供多元平台，讓他們以文字、科技、設計等形式自由表達對消費議題的見解。」
林少淵指，近年學生更傾向從個人經驗出發，如有感於身邊視障、聽障或過敏人士在日常消費中遇到的困難，進而構思具針對性的創新方案，這種同理心正正體現了消費者教育應有的社會責任與關懷精神。
除了比賽形式上的創新，消委會亦將於下一屆推出全新「消費·智傳人」大使計劃，邀請曾參與比賽的學生成為校園中的消費教育推廣者。「我們相信朋輩影響力強大，讓學生向學生傳遞正確的消費知識與價值觀，能推動教育效能層層擴散，真正達致『一傳一』、薪火相傳的效果。」
撰文：宋偉凡
攝影：宋偉凡