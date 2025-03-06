消委會私營醫療｜私家醫院收費欠透明度　切痔瘡收費相差152％

消費者委員會今日（6日）發表有關香港私營醫療服務收費透明度的研究報告，顯示有關收費透明度不足，市民難以掌握醫療費用，消委會於2021至2024年間接獲191宗有關私家醫院及日間醫療中心的投訴，當中近半涉及收費爭議。研究亦發現，私家醫院對同一治療項目的收費存在顯著差異，以住院痔瘡切除術為例，收費差異高達152%，介乎33,881元至85,387元；即使在同一間醫院進行胃鏡及大腸鏡檢查，收費亦可相差逾6成。

