消委會私營醫療｜私家醫院收費欠透明度 切痔瘡收費相差152％
消委會指過去十年，由於人口高齡化和預期壽命不斷增長，導致香港醫療服務需求激增。本港醫療衞生經常性開支由2013/14年度的1,307.5億港元，大增 73.1%至2022/23年度的2,263.1億港元，當中公共支出約佔52.0%，其餘的48.0%則由消費者自掏腰包或經私人保險計劃支付。本港醫療制度以公私營雙軌並行，約半數的本港醫生由私營醫療界別聘用，提供約 68%的門診服務但僅約10%的住院服務，反映公私營醫療市場出現失衡。
近4年接獲191宗醫療投訴 多涉收費爭議
消委會於2021至2024年共接獲191宗有關醫私家醫院及日間醫療中心的投訴，涉及逾720萬元，當中45.5%（87宗）涉及收費爭議、61宗涉及服務質素，其餘則涉及更改/終止合約、營商手法等。截至今年2月，該87宗投訴中調停成功率只有35.6%。其中遇到價格差異的受訪者佔比較大（67.2%）。當中有64.9%沒有獲得任何解釋，未能滿足消費者認為醫生或護士會作出解釋的期望。而在有提供價格差異解釋的個案中，差異主因包括病人的實際病情與最初評估不同（46.5%）、病人要求額外服務（15.2%），以及主診醫生改變治療計劃（11.1%）。根據商家問卷調查中私家醫院的回應，其中一些因素可能超出私家醫院的控制範圍。
消委會從30種常見治療/程序中，挑出3種作研究，包括胃鏡及大腸鏡檢查、剖腹分娩及痔瘡切除術。研究方法包括500人問卷調查、30人深入訪談，並向6間和私家醫院和7間日間醫護中心進行問卷調查，以及對33間醫院機構展開桌面及電話查詢。
消委會發現相同治療/程序、不同醫院的收費差距相當大，例如一間醫院胃鏡及大腸鏡檢查，介乎50,216元至82,418元，收費差異有64.1%；住院痔瘡切除術收費差異則高達152%，介乎33,881元至85,387元。
以私家醫院第50百分位數（50% percentile）的住院總醫療收費（病人住宿於標準病房及進行單一治療／程序）比較如下：
消委會於2024年7月檢視過往收費統計數據發現，在13間私家醫院中，有9間提供2023年的數據，但4間只提供2022年的數據，不少消費者表示過往收費統計數據難以理解（如「百分位數／分位數」的概念），建議用淺白的文字詮釋。問卷調查中，有67.6%受訪者在選擇接受治療／程序的醫療機構前沒有格價，當中的87%人因為有醫療保險保障，46.7%沒有打算比較價目資料；39.9%指主診醫生只提供一間私營醫療機構供其選擇或主診醫生是該私營醫療機構的駐院醫生。至於曾經查看過往收費統計數據只有10.1%受訪者，沒有查看的消費者中有85.4%受醫療保險保障，沒有查看過往收費統計數據的受訪者中，66.9%不知道此統計數據的存在。
醫療套餐未普及 醫生費欠透明
有受訪者表示，私營醫療機構職員曾表示如不使用保險支付，可獲七折優惠，但若使用醫療保險，則需額外支付6,000元。消委會指出，價目表或收費表內並無列出醫生費（包括其他專科醫生和麻醉科醫生的收費），亦沒有披露此收費的定價基準。醫生費和醫院費往往根據病房類別調整，但這種關連性背後的理據並不清晰；而部分消費者亦視此為不公平，認為不應僅因住宿選擇的不同而就同一種治療收取不同的費用。根據消委會的商家調查，由誰負責向消費者提供和解釋價目資料，目前並無明確的慣常做法，而責任歸屬若不清晰，往後或會引起價格爭議。
研究亦發現，39%受訪者僅獲口頭服務費用預算，當中日間醫療中心提供口頭預算的情況較私家醫院普遍。消委會認為，醫療套餐有助提高收費確定性，但目前未普及，且未清楚列明額外收費，不同機構提供的套餐亦有差異，令消費者難以比較。
消委會倡五大措施 促醫療機構增收費透明度
為提升私營醫療收費透明度，消委會提出短、中、長期措施，涵蓋五大方向：
- 便利獲取價目資料：要求日間醫療中心主動公開價目表，建立中央資料庫整合私院及日間中心過往收費數據，供消費者格價。
- 推廣醫療套餐：鼓勵業界設計更多套餐，政府訂立宣傳指引，明確標示包含項目及潛在額外費用。
- 強制書面預算：治療前須提供列明醫生費、麻醉科費用及有效期的書面預算。
- 優化監管與投訴機制：釐清醫療機構解釋價目責任，加強前線員工培訓，制定標準化投訴處理流程。
- 加強消費者教育：透過宣傳品、數碼行銷及明確投訴指引，提升公眾對透明措施的認知，鼓勵就醫前「五問」（必要性、風險、替代方案、後果及成本）。