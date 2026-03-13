減肥飲食｜5種食物效用如減肥針 1款番薯成減肥新寵 改善腸道健康防血糖急升

近年，俗稱「減肥針」的減肥藥物備受大眾關注。然而其實只要在日常飲食中揀選合適的食材，人體亦能自然啟動類似的飽腹機制。台灣營養師孫語霙指出，日常飲食中有「5種食物」堪稱天然的減肥針，進食後不但有助穩定血糖水平，更能大幅提升飽足感。

