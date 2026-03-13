減肥飲食｜5種食物效用如減肥針 1款番薯成減肥新寵 改善腸道健康防血糖急升
近年，俗稱「減肥針」的減肥藥物備受大眾關注。然而其實只要在日常飲食中揀選合適的食材，人體亦能自然啟動類似的飽腹機制。台灣營養師孫語霙指出，日常飲食中有「5種食物」堪稱天然的減肥針，進食後不但有助穩定血糖水平，更能大幅提升飽足感。
5大天然飽足食材
營養師孫語霙在其Facebook專頁上，分享了以下5款具備類似效用的天然食物。
|食材
|瘦身原理及功效
|海藻類
|含有豐富且帶黏滑感的水溶性纖維，能在腸道內築起一層物理屏障，從而減低人體對糖分的吸收。
|希臘乳酪
|能夠為腸道補充優質蛋白質及益生菌，有效啟動體內的飽足開關，減少經常感到飢餓的情況。
|燕麥配奇亞籽
|奇亞籽在吸收水分後，體積會膨脹達10至12倍；若配合希臘乳酪一同食用，能顯著增加飽腹感覺。
|豆類
|以全穀物配搭豆類來代替精製白米，身體需要耗用較長時間進行消化，令人更容易感到「飽肚」。
|冷藏熟番薯
|將番薯蒸熟後再進行冷藏或冷凍處理，會產生一種不易被小腸吸收的「抗性澱粉」。其運作機制如同打針一樣，能刺激小腸分泌產生飽足感的荷爾蒙，並防止血糖急劇飆升。
專科醫生揭減磅關鍵 配合生活習慣
不過，單靠特定食物或藥物並非長遠之計。胃腸肝膽科醫生蕭敦仁曾作出提醒，不少人嘗試依賴注射減重藥物來控制體重，但要徹底解決肥胖問題，關鍵始終在於用藥的同時必須糾正不良的生活作息。在飲食原則方面，蕭醫生建議大眾應多吃天然的原型食物，盡量少吃精製澱粉及糖類。至於肉類的選擇順序，應以魚類為首選，其次是雞和鴨等家禽，並應減少進食豬、牛、羊等紅肉。
此外，他亦提出大眾可以牢記「75210減肥口訣」來維持健康體態，具體實踐方法如下：
- 7：每天要有足夠睡眠，睡滿7小時。
- 5：每日進食5份蔬果（比例為3份蔬菜、2份水果）。
- 2：下班後使用電子產品的時間應控制在少於2小時。
- 1：每天堅持做1小時運動。
- 0：飲品方面選擇0卡路里的無糖飲料。
圖片來源：日日健康