港大醫學院教授司徒偉基 連續6年研究登全球前1% 獲選美國肝病研究學會會士
屢獲國際認可 研究論文位列全球前1%
司徒偉基為本港腸胃肝臟科專科醫生，多年來專注於慢性肝病研究。根據《科睿唯安》（Clarivate Analytics）資料，其研究成果自2020年起每年均名列全球前1%。他至今發表逾350篇國際期刊論文及書章，當中不乏刊登於《Lancet》、《Gut》及《Journal of Hepatology》等高影響因子學術期刊。他亦同時榮獲香港大學2025年傑出研究學者獎。其主要研究及跨學科合作領域包括：
- 病毒性肝炎及肝癌
- 代謝性及酒精型脂肪肝疾病
- 肝纖維化病理
- 腸道微生物分析
- 創新生物技術與人工智能（AI）應用
受美劇啟發行醫 曾嫌「照腸鏡」厭惡
司徒偉基早前於第十三屆「明德教授席」就職典禮上，獲繼任李國賢基金教授席（腸胃學）。回顧學醫之路，他指中學時期因沉醉於美國醫療劇集《仁心仁術》（ER）拯救生命情節，從而激發立志考入港大醫學院。
臨床實習期間，他曾觀摩腸胃肝臟科醫生進行「照腸鏡」檢查，年少時一度感覺工作帶點厭惡，更斷言不會選擇此專科。惟接觸不同專科後，他發現自己既喜歡內科探究推理，亦鍾情外科手術操作。腸胃肝臟科恰好需要深入推敲治療方案，同時需透過內窺鏡進行檢查，這種「內外兼備」特質最終吸引他投身該領域。
師承乙肝權威 倡前瞻研究助定國際指引
畢業後，他加入瑪麗醫院擔任初級駐院醫生，結識了乙型肝炎專家袁孟峰教授。袁教授不僅成為其啟蒙導師，更激發他進一步思考事業路向。他坦言求學時期從未想過以下問題：
「到底作為醫生，除了醫治病人外，還可以如何多走一步？是不是有些範疇我們瞭解不足？如果進行研究或基礎研究，或許可以加深對病情的認知？甚至可能想出新的治療方案？」
投身科研後，他曾留意到血液科病人接受特定標靶治療後容易出現肝病復發，當時醫學界缺乏相關處理指引。他隨即聯絡血液科團隊展開前瞻性研究，找出復發成因，研究結果最終促成國際醫療指引更新。對於投放額外時間參與科研，他說：
「專注做醫生確實也能幫助病人。但作為臨床醫生，能夠參與研究是一個很珍貴的機會。醫學研究不單幫到本地病人，更有機會影響到國際醫療指引，所以影響力可能是全亞洲甚至是全世界，這對我來說這是相當值得的。」
關注脂肪肝年輕化 樂見防癌資訊「入屋」
根據香港癌症資料統計中心2022年數據，肝癌為本港第三大致命癌症。隨着乙肝疫苗普及，相關病情漸變可控；惟現代人營養過剩衍生肥胖問題，增加患上脂肪肝風險。由於早期肝病症狀不明顯，司徒偉基近年致力從預防及篩檢層面減低市民患病機率。
他與內科學系及臨床腫瘤學系團隊曾發表全港性研究，證實控制血糖能有效預防大腸癌及肝癌。有次他在白石角踏單車時，偶然聽到途人討論該項研究成果，令他深感欣慰。他分享：
「很多人以為糖尿病只會增加心臟病、中風這些問題，當他們聽到原來與癌症也相關時，頓時變得警惕起來。」
儘管身為肝病專家，其研究靈感往往源自其他專科。他指出：
「當我留意某個專科可以用這個方法治療或診斷某疾病時，我立刻會想到底在肝病上又能否同樣應用？所以我從不會只專注於腸胃肝臟科的知識，而是勇於踏進其他知識的範疇。」
資料及圖片來源：HKU Medicine