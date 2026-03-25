港大醫學院教授司徒偉基 連續6年研究登全球前1% 獲選美國肝病研究學會會士

港大醫學院於社交平台發文指，美國肝病研究學會（AASLD）近日公布新一屆會士（Fellow）名單。港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授、李國賢基金教授（腸胃學）司徒偉基憑藉在肝臟及膽道疾病研究與臨床治療上作出重大貢獻，成為全球33名獲選專家之一。該學會為世界主要肝病研究非牟利機構，成員涵蓋全球致力從事肝病防治工作之科學家及醫護人員。