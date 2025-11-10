從課堂走向戰地：港大醫學院增潤學年播下醫者仁心的種子
香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）在2016年開始在內外全科醫學士課程推出增潤學年計劃，同學於三年級時可選擇多元化的學習經歷或人道救援工作。迄今已有逾1,500名學生參與，其中不少同學選擇人道救援工作，有助培養同理心和國際視野。
早前，港大醫學院邀請了校友歐耀佳醫生分享他23年來在海外進行人道救援的經歷，特別是最近前往戰亂中的加沙地區。歐醫生是一位外科醫生，自2002年起參與多個緊急醫療行動，曾到訪烏克蘭、南蘇丹、伊拉克、也門等地。
他指出，這次加沙的傷者多為平民，甚至包括醫院同事的家人。由於物資運送受阻，醫療資源極度匱乏，分發物資時常出現混亂，甚至有平民因警告槍聲而受傷。
儘管情況艱難，歐醫生分享了一段令人感動的經歷：一位少女在爆炸中失去右腿，經治療後裝上義肢，恢復行走能力，並努力完成會計課程。她的堅毅令歐醫生深受感動。
有同學問歐醫生，作為戰地醫生每天面對傷患與生死，如何能平復自己的情緒？歐醫生坦言：「我們都是人，要懂得抒發情緒。」他習慣透過寫作或與紅十字會同事分享感受來釋放壓力。
此外，港大醫學院亦邀請另一校友程德君醫生，現任香港紅十字會國際及賑災主管，與同學分享她投身人道工作的歷程。她憶述在港大醫學院一年級時曾隨無國界醫生到廣西視察，畢業後在接受家庭醫學訓練期間認識了歐耀佳醫生。她形容歐醫生是人道救援的大師兄，並在工作遇到挫折時，受到他的鼓勵，最終請了一年半無薪假期，重投人道救援。
歐醫生也鼓勵醫科生善用增潤學年（Enrichment Year）探索人道工作：「醫學生常常忙於讀書和實習，很少有機會停下來思考。增潤學年是一個好機會，讓大家沉澱一下，思考為何選擇讀醫。」
儘管目前加沙已簽署停火協議，歐醫生與程醫生仍希望大家持續關注當地的人道危機。
圖片來源：港大醫學院