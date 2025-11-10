從課堂走向戰地：港大醫學院增潤學年播下醫者仁心的種子

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）在2016年開始在內外全科醫學士課程推出增潤學年計劃，同學於三年級時可選擇多元化的學習經歷或人道救援工作。迄今已有逾1,500名學生參與，其中不少同學選擇人道救援工作，有助培養同理心和國際視野。

