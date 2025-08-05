港大迎新｜港大醫學院新生雲集IB狀元、劍橋畢業生　設200萬獎學金培育科研領袖

港大醫學院昨日（4日）舉行新生聚會，迎接入讀醫學士課程（MBBS）的新生，包括IB狀元、SNDAS優異生及首屆「第二學位」醫科生。學院今年錄得31名透過「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）錄取的學生及30名IB滿分生，兩者均創新高，反映本地及國際尖子踴躍報讀。當日活動由港大副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星教授主持，學院團隊及五位新上任「毛孩教授」（Pawfessors）亦有到場與逾百名新生會面。

