港大首創「納米仿天然骨」 具三大優點 替代傳統自體骨移植加快痊癒

港大醫學院今日（13日）公布，矯形及創傷外科學系科研團隊成功研發出全球首創的彈性磷酸鈣「納米仿天然骨」材料，能用作替代傳統自體骨及異體骨移植，應用於骨科手術。研究顯示，新材料能提供足夠的力學支撐，並加快骨缺損的癒合，有望改善大段骨修復效果，加速患者康復。

