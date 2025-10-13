港大首創「納米仿天然骨」 具三大優點 替代傳統自體骨移植加快痊癒
傳統骨移植面臨骨源不足與併發症風險
帶領研究的港大醫學院矯形及創傷外科學系教授兼伍振民基金教授（骨科生物工程）楊偉國指出，大段骨缺損治療往往需進行骨移植，但自體骨與異體骨均存在限制。自體骨需取自患者自身，可能導致供骨部位塌陷或出現併發症；異體骨則面對外源性感染與免疫排斥風險。此外，現有人工磷酸鈣骨材料雖成分安全、可塑性高，但因缺乏彈性及強度不足，在高負荷部位易斷裂或塌陷，令治療效果受限。
香港大學深圳醫院骨科醫學中心吳隽博士補充，傳統磷酸鈣骨材料雖與天然骨成分相似、具高生物相容性，但其抗壓能力不及人體皮質骨，難以承受活動時的微小變形，故臨床應用仍有挑戰。
「三高」納米仿天然骨 兼具彈性與強韌
為突破現有限制，港大醫學院團隊利用納米簇錨點技術，成功融合有機柔性與無機剛性物質的特性，研發出同時具備「高彈性、高韌性、高強度」的磷酸鈣納米仿天然骨材料（Calcium Phosphate Cement，CPC）。
楊偉國教授表示：「我們的目標是模仿天然骨的結構，讓這種創新的納米材料更接近人類骨頭。它更貼近天然骨骼的力學特性，可提升患者的舒適度與活動能力。在預固化階段可塑造成任何形狀，能精準塑形並緊密貼合缺損部位，特別適合修復形狀不規則或位置複雜的骨缺損。」
團隊同時研發出可吸水膨脹、具自動填充功能的彈性微球，有助簡化手術流程。楊教授指出，該材料在吸水後仍保持高抗壓強度與良好彈性，形成多孔結構，有利細胞附著與骨組織再生，「將讓更多病患受益，重獲正常生活的希望。」
臨床應用潛力廣 料可擴展至牙科及神經外科
港大醫學院矯形及創傷外科學系臨床教授黃德民表示，新材料能大幅縮短手術時間並提升治療成效，兼具彈性與強度，生物相容性極高，除可用於複雜骨科手術的缺損填補外，亦能促進骨癒合及提供穩定支撐，為骨科及整形外科帶來更靈活、安全的解決方案，相信未來更可望拓展至神經外科及牙科等領域。成果已刊於《自然通訊》期刊，證實其科學性及臨床潛力。