濟州航空空難｜2名倖存者均身處機尾 33歲空少恐全身癱瘓

日前，南韓濟州航空一架載有181人、從泰國曼谷飛韓國的客機在著陸時發生嚴重意外，起落架未有正確放下導致機腹在著陸時直接與地面接觸，最終飛機以高速撞上機場圍牆，嚴重受損起火，機上除2名空中服務人員以外全數罹難，死亡人數高達179人，成為南韓歷來最嚴重的民航空難事故。

