濟州航空空難｜2名倖存者均身處機尾 33歲空少恐全身癱瘓
僅2名機組人員生還 33歲空少傷勢嚴重恐全癱
據報，2名倖存的機組人員都在機尾緊急出口區服務；33歲姓李的男性空中服務員傷勢較為嚴重，日前更一度傳出在意外後失憶，入院後反問醫生「我為何在這裡」。據當地傳媒報道，李男在意外發生後先被送入木浦韓國醫院，下午再轉送梨大首爾醫院接受進一步治療。
梨大首爾醫院院長召開記者會交代傷者傷勢，透露李男目前因頸椎固定，頸部目前無法活動，但就能夠清楚辨認時間、人物及地點，意外清楚可進行基本溝通。傷勢方面，他的胸椎第9、10節骨折，肩胛骨與肋骨共5處骨折，額頭及頭皮有撕裂傷，目前尚在ICU接受治療。
院長指，李男的神經損傷最終可能導致全身癱瘓等後遺症。院方目前正全力搶救，並計劃安排心理治療以協助傷者面對往後可能出現的創傷後壓力症候群（PTSD）。
為避免對傷者造成進一步心理影響，院長指暫時未向傷者詳細詢問事發時具體情況；對於李男的失憶情況，院長指傷者目前可進行充份溝通，暫時無法確認是否處於記憶喪失的中期階段。
25歲空姐主要傷頭及腳踝 暫無生命危險
至於另一名倖存者，據報她是一名25歲姓具的女性空中服務員。她獲救後一度沉默不語，並曾表示不記得事件發生經過，其後確認事發前飛機其中一邊引擎曾冒煙，及後爆炸。
。她的傷勢主要集中在頭與腳踝，目前正在首爾峨山醫院就醫，暫時並無生命危險。
航班「黑盒」破損 讀取資料或需時1個月
綜合南韓傳媒報道，涉事機上175名乘客包括82男93女，年齡介乎3至78歲不等，當中包括5名10歲以下幼童，最年幼者僅得3歲。報道指機上乘客大部份時趁年尾出國旅遊人士，其中不乏家庭客。南韓政府宣布全國將進行為期7日哀悼，持續至明年1月4日。南韓國土交通部已於涉事航班7C2216失事現場找到駕駛艙話音記錄器（CVR）及飛行數據記錄器（FDR），但據報後者發生有一定程度破損，預計解讀資料需時約1個月，調查工作相信將受影響。
調查分析航班嚴重意外 身處機尾存活率普遍較高
今次嚴重意外當中，2名倖存者事發時都身處機尾位置。據日本《產經新聞》報導，過去的航班意外事故分析顯示，坐在飛機後方的乘客比坐在前方的乘客有更高的存活率，某些分析甚至指出存活率高出40%。
根據《Popular Mechanics》及《時代》於2007年引用美國國家運輸安全委員會（NTSB）的資料進行的研究，自1971年以來的飛機事故中，後排座位乘客的存活率為69%。相比之下，機翼附近的中央座位存活率為56%，而前排座位則為49%。後座乘客的存活率比前座高出約20個百分點。
1985年日航空難520人死 4倖存者全部坐後排
《時代》於2015年對1985年以來的空難事故進行分析，發現後排座位乘客的死亡率為32%，中排座位為39%，前排座位為38%。後排座位的安全性顯而易見，尤其是後方中間座位的死亡率最低，僅為28%。《產經》指出，1985年的日航空難中，520人遇難，僅有4名倖存者，全部坐在後排座位，這進一步證實了後排座位的安全性。
有旅遊業者向《產經》解釋，飛機前段和機身部分通常會先承受迫降的衝擊，因此後排座位的損害較小。至於對於事故調查至關重要的飛行資料和駕駛艙語音資料的記錄裝置，亦被安置在飛機後段。
後座乘客承受衝擊力或減半
2012年，Discovery Channel進行了一次飛機墜毀重現實驗，結果顯示前座乘客承受的重力加速度為12G（重力的12倍），幾乎當場死亡，而後座的加速度則減半為6G。這表明，前排座位附近靠近駕駛艙的乘客死亡率最高，而最後一排座位附近的乘客存活機會最大。