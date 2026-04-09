牙刷用幾耐要換？ 研究揭牙刷可藏千萬細菌 4種情況一定要掉 刷毛開叉咪再用

每日早晚刷牙是維持口腔衛生的基本步驟，然而，若忽略了牙刷本身的清潔，這項潔齒工具可能成為病原體的溫床，隨時病從口入。德國一項權威微生物學研究指出，使用中的牙刷實為一個活躍的「微型生態系」，其藏菌量可高達千萬。這項發現提醒公眾，必須正視牙刷的存放與更換準則。

