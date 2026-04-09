牙刷用幾耐要換？ 研究揭牙刷可藏千萬細菌 4種情況一定要掉 刷毛開叉咪再用
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每日早晚刷牙是維持口腔衛生的基本步驟，然而，若忽略了牙刷本身的清潔，這項潔齒工具可能成為病原體的溫床，隨時病從口入。德國一項權威微生物學研究指出，使用中的牙刷實為一個活躍的「微型生態系」，其藏菌量可高達千萬。這項發現提醒公眾，必須正視牙刷的存放與更換準則。
德國研究：牙刷藏菌量達千萬級別
德國萊茵—瓦爾應用科技大學（Rhine-Waal University of Applied Sciences）微生物學家 Marc-Kevin Zinn 的研究團隊，透過次世代基因定序（NGS）技術對使用過的牙刷進行分析。結果顯示，牙刷絕非單純的清潔工具，而是一個複雜的微生物群落。一支使用中的牙刷，其刷毛上的細菌數量可高達1,190萬。研究指出，腸桿菌科、微球菌科及鏈球菌科等是該生態系的主要組成部分，同時亦發現少數細菌帶有抗生素抗藥性基因。此外，使用者的年齡及牙刷的使用時間長短，均會顯著影響其微生物的分佈與結構。
刷毛微生物的三大潛在傳播途徑
附著在牙刷上的細菌大軍，主要透過以下三個途徑進行傳播與積聚：
- 口腔原生菌群：牙刷上的絕大部分微生物群落其實與人類口腔及皮膚上的細菌高度脗合。
- 存放環境的污染：潮濕且通風欠佳的浴室環境，為細菌提供了理想的繁殖條件。此外，環境中的微生物亦會與口腔細菌在牙刷上發生交互作用，進而成為抗藥性基因轉移的潛在溫床。
- 雙手與日常接觸：在日常拿取牙刷的過程中，皮膚及雙手上的細菌會輕易轉移並附著於刷柄及刷頭上。
共用浴室與病毒殘留的潛在風險
除了細菌本身的繁殖，存放環境亦可能帶來交叉感染的風險。美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）的研究可以補充，在共用浴室的環境下，牙刷沾染來自其他使用者的糞便細菌的機率高達80%。當我們沖廁時，帶有細菌的微粒及水霧會隨氣流四散，若牙刷毫無遮掩地放在洗手盆旁，便會輕易「中招」。另外，針對病毒穩定性的研究指出，流感病毒及新冠病毒（SARS-CoV-2）等傳染性病毒，能夠在塑膠或刷毛表面存活數小時至數天不等，增加了間接接觸傳播的風險。
專家建議：四大必須更換牙刷的衛生指標
為有效降低細菌及病毒感染的風險，綜合美國牙醫學會（ADA）及各項國際健康指引，當出現以下四種情況時，市民應立即更換新牙刷：
- 使用期屆滿三至四個月：美國牙醫學會建議每3至4個月更換一次牙刷。Zinn 的研究亦證實，牙刷連續使用超過四週後，特定細菌（如微球菌）的數量會顯著上升。
- 刷毛出現外翻或分叉：當刷毛變形，其清除牙菌膜的效能將大幅下降，而受損的刷毛亦容易擦傷牙齦，增加細菌入侵的機會。
- 大病初癒後更換：在患上流感、新冠肺炎或鏈球菌性咽喉炎康復後，為避免刷毛上殘留的病毒導致二次感染，建議痊癒後立即更換新牙刷。
- 刷毛底部變色或有異味：若發現刷毛根部積聚黃黑色污漬，顯示細菌或霉菌已大量滋生並形成生物膜，應即時棄置。