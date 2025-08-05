瑪麗醫院水浸積水滿餐廳走廊 市民醫護涉水而行急診服務一度受阻
天文台早上10 時半表示，根據現時評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至下午3 時。醫管局今日（5日）早上9時許表示，公立醫院的急症室維持正常服務，但瑪麗醫院範圍內部分道路出現嚴重水浸，瑪麗醫院急症室服務受到影響。醫管局已通知消防處，暫時將救護車運送的病人轉往律敦治醫院治理。本局會密切監察情況，確保其他緊急服務不受影響。
今早社交平台流傳多段瑪麗醫院水浸片段，其中可見正院門口猶如河流，水馬被沖走，隨水勢漂浮，有上載者更形容為「瑪麗海」。另有影片拍到院內積水情況，水深達腳眼位置，餐廳落閘以防積水湧入；亦有職員涉水移動輪椅及清理現場。部分途經市民亦需涉水前行，場面狼狽。
渠務署緊急應變隊伍到瑪麗醫院處理，並於上午10時45分左右出動強力排水機械人「龍吸水」處理積水。至中午時份，瑪麗醫院急症室服務回復正常。
另外，醫管局轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括專職醫療等服務、老人科日間醫院和精神科日間醫院的服務將會停止，惟有關診所會繼續服務已抵達的病人，已經預約而未到達診所的門診病人，請於黑色暴雨警告信號取消後，另約診症時間。公立醫院的急症室維持正常服務。
衞生署表示，除美沙酮診所外，所有衞生署診所服務將會停止。已預約人士可於黑色暴雨警告信號除下後，另約診症時間。
圖片來源：網民Bosco Chu、渠務署facebook