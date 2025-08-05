瑪麗醫院水浸積水滿餐廳走廊 市民醫護涉水而行急診服務一度受阻

天文台早上10 時半表示，根據現時評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至下午3 時。醫管局今日（5日）早上9時許表示，公立醫院的急症室維持正常服務，但瑪麗醫院範圍內部分道路出現嚴重水浸，瑪麗醫院急症室服務受到影響。醫管局已通知消防處，暫時將救護車運送的病人轉往律敦治醫院治理。本局會密切監察情況，確保其他緊急服務不受影響。

