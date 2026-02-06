申訴署揭醫委會嚴重行政失當　投訴處理空窗七年　監察機制形同虛設

申訴專員公署昨日（2月5日）發表主動調查報告，指香港醫務委員會（醫委會）及其秘書處在處理醫療投訴機制上存在行政失當。報告顯示醫委會處理投訴進度緩慢，部分個案需時長達10至15年才完成，更有個案在處理期間出現長達七年的「真空期」。公署認為相關監察機制在管理和運作上有系統性問題，向當局提出21項改善建議，並已獲政府全數接納。

