優質睡眠｜長期失眠可致腦神經退化 1種睡姿有助大腦排毒 醫生提3大重點改善睡眠質素

早晨醒來時感到「腦霧」，記憶力下降、反應遲鈍，是否擔心自己提早老化，甚至有失智的風險？台灣基因醫生張家銘提醒，現代人因長期睡眠不足、熬夜或壓力過大，導致淺眠，令大腦內的「膠淋巴系統」無法正常運作，廢物因此累積，引發慢性發炎及神經退化。他建議可透過日常生活改善記憶力，並提出一種睡姿有助身體排毒。