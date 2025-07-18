港府明年4月起禁售迷你杯裝蒟蒻果凍　須加警告標籤防哽噎

政府今日（18日）在憲報刊登《2025年食物及藥物（成分組合及標籤）（修訂）規例》，加強規管預先包裝的蒟蒻果凍產品，包括禁止高度或闊度不超過45毫米的迷你杯裝蒟蒻果凍在港出售，其餘含蒟蒻成分的果凍則須在包裝上加設警告標籤，提醒市民小心進食，特別是兒童及長者。

