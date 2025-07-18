港府明年4月起禁售迷你杯裝蒟蒻果凍 須加警告標籤防哽噎
政府今日（18日）在憲報刊登《2025年食物及藥物（成分組合及標籤）（修訂）規例》，加強規管預先包裝的蒟蒻果凍產品，包括禁止高度或闊度不超過45毫米的迷你杯裝蒟蒻果凍在港出售，其餘含蒟蒻成分的果凍則須在包裝上加設警告標籤，提醒市民小心進食，特別是兒童及長者。
45毫米以下迷你杯裝果凍將禁售
食物安全中心顧問醫生張勇仁表示，市面上約有一半果凍產品含有蒟蒻成分，雖然蒟蒻作為食物添加劑本身是安全的，但質地結實、不易溶化，若進食方式不當，尤其是直接吸吮或擠壓進食，容易導致哽噎，特別是小朋友和長者。他指出，迷你杯裝蒟蒻果凍的風險最高，香港及日本過去均曾發生兒童及長者因誤吞此類果凍而窒息死亡。
修訂規例訂明，凡以高度或闊度不超過45毫米的迷你杯狀容器包裝的果凍產品，如含蒟蒻成分，將全面禁止銷售。張勇仁指出，該尺寸參考了澳洲及馬來西亞的做法，市面上約8%的果凍產品屬於此類迷你杯裝，需要禁售。
須加警告字樣 違例最高罰款5萬元
根據新規例，凡屬預先包裝、含蒟蒻的果凍產品，其最外層銷售包裝必須清楚標示以下中英文警告字句：
- 「注意：勿一口吞食，長者及兒童須在監護下食用。」
- 「Caution: Do not swallow whole. Elderly and children must consume under supervision.」
食物安全中心科學主任周淑敏補充，有關警告字樣須標示於包裝顯眼處，採用深色字配淺底或淺色字配深底，並加上底線；另可選用紅字配白色或黃色底色。實施後將正式執法，違例者最高可被判罰款5萬元及監禁半年。
她表示，當局早前向學校發信建議禁售這類迷你杯裝蒟蒻後，現時絕大部分學校都已經停售，當局會繼續進行健康教育包括向學校發信、舉辦講座、在社交媒體上發布資訊。
2026年4月實施
《修訂規例》將於7月23日提交立法會，展開「先訂立、後審議」程序，預計新規定將於2026年4月1日正式實施，即完成立法程序後約六個月。
圖片來源：香港電台