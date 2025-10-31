糖尿病｜中大聯手牛津開發全球首個華人糖尿預後預測模型　精準預測十類併發症風險

中大醫學院與牛津大學合作十年，研發出全球首個針對華人二型糖尿病患者的「華人糖尿預後預測模型」（Chinese Diabetes Outcome Model，簡稱CDOM）。模型以香港糖尿病登記冊（HKDR）逾21,000名患者的大數據為基礎，可根據常規檢測資料預測患者一生中出現十種主要併發症的風險，包括中風、心肌梗塞、心臟衰竭、末期腎病及癌症等。

