糖尿病｜中大聯手牛津開發全球首個華人糖尿預後預測模型 精準預測十類併發症風險
結合本港實證數據 模型準確預測十類併發症
中大團隊利用2002至2019年間的香港糖尿病登記冊數據，追蹤超過21,000名二型糖尿病患者長達八年，並以另一個包含17萬名病人的獨立研究隊列進行驗證。結果顯示，CDOM模型的預測結果與實際病情高度一致，可有效評估患者出現嚴重併發症的風險與時間。
研究指出，每年每100名糖尿病患者中，約有18人會出現可致命併發症。除癌症外，模型在預測各類併發症上均表現出色，其一致性指數介乎0.74（出血性中風）至0.94（末期腎病），遠高於參考標準，顯示模型具高度準確性與應用價值。
延續牛津經驗 開發針對華人群體版本
中大研究參考牛津大學以英國前瞻性糖尿病研究（UKPDS）建立的全球首個糖尿預後模型，並針對華人群體特徵進行改良。牛津大學健康經濟研究所所長Philip Clarke教授指出，不同種族的糖尿病風險概況和併發症存在差異，亞洲患者發病年齡較早、體重較輕，中風與腎衰竭風險較高，部分治療反應亦不同。他認為針對特定族群建立預測模型，對支援當地醫療政策與資源分配具重要參考價值。
中大醫學院內科及藥物治療學系陸安欣教授表示，由於每種併發症都有可能增加患者後續的健康風險，因此方程式需要持續更新，將新增的健康風險事件計算在內，從而可更準確預測復發機會或衍生出其他併發症的終身風險。預測模型擁有龐大數據，可生成近乎無限的風險因素與併發症排列組合及多元的預測結果。
併發症令醫療開支增最多17倍
研究同時發現，糖尿病患者一旦出現併發症，醫療開支將較以往增加5至17倍，主要來自住院及長期護理費用。中大團隊報告顯示，逾19,000名患者的生活質素指數（QoL）平均由1下降至0.8，其中以出血性中風（-0.230）、缺血性中風（-0.164）及周邊血管疾病（-0.117）影響最大。
助理教授兼健康經濟學者呂雅文教授指出：「在出現併發症當年，年度醫療費用增加最高的首三個併發症為下肢截肢（31,302美元）、出血及缺血性中風（分別為21,164美元與17,976美元），以及末期腎病（14,774美元）。高昂的醫療成本持續多年，未能回復至基線水平。」
她續說，CDOM模型整合了生活質素及醫療成本數據，能模擬調控血壓、血脂、血糖及體重等不同風險因素下的成本效益，為新舊治療方案提供臨床及經濟分析依據。研究成果已刊登於國際醫學期刊《Diabetes Care》。
助個人化治療決策
香港糖尿病及肥胖症研究所所長陳重娥教授指出，糖尿病患者的風險因素錯綜複雜，模型能協助醫生按個人情況制定治療策略，與患者共同決定藥物及控制方案，透過精準預後預測，醫生可為患者提供個人化建議，協助延長壽命及減輕醫療負擔。
陳教授舉例，一名53歲、患糖尿病10年、曾有心肌梗塞病史，同時有肥胖、吸煙習慣，且血壓、血脂和血糖控制不佳的男性患者，其預期壽命為12年，在世期間將因併發症多次入院。若他能戒煙、減重，並改善各項風險因素控制，預期壽命可延長至18年，同時減少醫療開支及改善生活質素。