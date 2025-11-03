CKM症候群｜忽視糖胖晚年恐變「洗腎人生」 拆解4階段警號 躺下即氣喘揭心腎隱患
CKM症候群是「洗腎倒數計時器」？
吳醫生指出，「心臟腎臟代謝綜合症」（又稱糖胖心腎綜合症或CKM症候群）由美國心臟協會於2023年正式提出¹，強調心血管、腎臟與代謝健康彼此牽連，一環失衡可引發連鎖效應。
吳醫生指出，雖然CKM症候群患者不一定會步向洗腎，但肥胖、糖尿病及高血壓確實是導致腎功能衰退、需要接受洗腎治療的重要風險因素。
CKM症候群²可分為五個階段（0至4期）：
- 第0期：無任何風險因子
- 第1期：過多身體脂肪，特別是中央肥胖，以及血糖略高於正常水平，即「血糖踩界」的糖尿病前期
- 第2期：確診糖尿病、高血壓或高膽固醇，及中至高風險的慢性腎臟病
- 第3期：身體未有明顯症狀，但檢查時發現心血管已開始鈣化，或出現非常高風險的慢性腎臟病
- 第4期：出現明顯症狀，如心臟病發、心臟衰竭、心律不正、中風、腎衰竭
肥胖、糖尿病及高血壓關係密不可分，互相影響並形成惡性循環，最終可能導致需要洗腎的嚴重後果。研究估計，全球每十個成年人，便有一人患有不同程度的慢性腎臟病³。根據香港腎臟病名冊，截至2022年，本港需要洗腎的患者約7,000人，每年約有1200至1300個新症個案，當中糖尿病患者佔近一半。
迷思：甜食比鹹食更傷腎？
坊間普遍認為吃得太鹹才會傷腎，但吳醫生提醒，吃太甜和太鹹同樣對腎臟有害。在他的觀察當中發現，飲食偏甜人士普遍運動量較少，導致身體「入多過出」，令多餘卡路里轉化為脂肪，積聚於內臟。
吳醫生指，這些內臟脂肪會釋放不良激素，引起胰島素抗阻—即使身體有胰島素，亦無法有效降低血糖。此外，積聚在腎臟周圍的脂肪會影響腎臟的血流及功能，長遠對腎臟造成損害。因此，問題不單是飲食，而是整體的生活習慣，包括缺乏運動，都會增加患上CKM症候群及相關併發症的風險。
躺下即氣喘心腎或已受損
吳醫生指出CKM症候群在各階段會出現不同症狀，當身體出現這些警號時，便應及早求醫，以免延誤治療：
- 第1期：過重或肥胖（亞洲人的標準：體重指標≥23kg/m²，或男士腰圍高於90厘米；女士高於80厘米）
- 第2期：出現「三高」，即高血壓、高血糖、高膽固醇，或蛋白尿
- 第3及4期：開始出現心臟或腎臟受損的相關症狀，例如氣喘、腳腫、心悸、胸悶，嚴重者甚至一躺下便會氣喘，需要坐着睡覺。
每年宜做一次全面檢查
吳醫生建議，糖尿病患者應每年至少進行一次全面的腎功能檢查，檢查應包括兩部分，第一是抽血，用作計算腎小球過濾率（eGFR），以評估腎功能指數；第二是驗小便，檢測有否蛋白尿。
他特別強調，蛋白尿的出現往往早於腎功能指數下降。換而言之，如果只驗血，可能會錯過腎臟發出的早期警號。因此，糖尿病患者應定期同時進行血液及尿液檢查，才能全面監察腎臟健康。至於檢查頻率，則視乎患者本身的腎功能及蛋白尿情況，若情況較差，一年可能需要檢查三至四次。
糖胖及早治療可逆轉
吳醫生表示，CKM症候群在早期階段（第1、2期）是有機會逆轉的，例如透過運動減重，可以改善肥胖問題，調整飲食習慣及規律的作息亦可令初期偏高的血糖和血壓回落。
然而，若病情已發展至器官功能受損的階段，例如心臟或腎功能已開始衰退，即使積極配合飲食改善及藥物治療，亦難以完全恢復到健康狀態。這正正突顯了「病向淺中醫」的重要性，及早發現並介入治療，是控制CKM症候群的關鍵。
預防CKM症候群簡單方法
要有效管理CKM症候群，吳醫生建議從多方面入手，首先是改善生活習慣，包括均衡飲食、戒煙及建立恆常運動習慣。世界衛生組織建議，成人每周應進行最少150分鐘中等強度或75分鐘高強度運動⁴。即使生活忙碌，亦可嘗試「斷續性」運動，例如每日行幾層樓梯，積少成多。巿民亦可以善用醫管局App「HA Go」，輸入自己的各項數據，方便醫生跟進。
藥物方面，吳醫生指除了傳統補腎藥（RAS inhibitor），也有三種常見治療方案：
GLP-1受體促效劑：一星期注射一次的針劑，非常便利，不但能有效降糖及減重，亦有數據證明可降低蛋白尿及心腎疾病風險
SGLT2抑制劑：原是降糖藥，後來發現有助減低蛋白尿、延緩腎衰竭及心臟衰竭
MRA：降蛋白尿藥物
總括而言，雖然CKM症候群與腎病息息相關，但亦不代表無法逆轉，最重要是及早正視，定期進行身體檢查，若發現有任何風險因素或身體出現警號，應立即諮詢醫生意見，透過改善生活習慣及合適的藥物治療，積極管理健康，避免病情惡化。
醫生案例分享｜半年指數不尋常下跌 求醫時腎功能只剩三成
性別：男士
年齡：57歲
求診原因：腎功能指數急速下跌，經普通科轉介至腎臟專科
治療效果：經過半年治療，患者體重明顯下降，蛋白尿也減少，腎功能和血壓也變得穩定
案例詳情：
今次個案主角是超過十年的糖尿病患者，加上三高，體重達92公斤和BMI 33，本身由普通科跟進，直到半年內腎功能指數下降了7、8單位 （ml/min/1.73m²）（正常情況下，如果糖尿病患者血糖控制不佳，腎功能指數一般會在一年內下降約 5–10單位），蛋白尿也很多。
由於患者為家庭經濟支柱，對腎功能只剩三成、可能需要洗腎的情況感到非常憂慮，即使服用傳統補腎藥（RAS inhibitor）病情亦未有改善，所以普通科轉介個案至腎科專科。
吳醫生得悉患者工作繁忙，三餐食無定時，也常常不按時食藥，所以在治療上加入GLP-1受體促效劑和SGLT2抑制劑，經過半年治療，患者體重明顯下降，由高峰的92公斤減至88、89公斤，BMI也由33下降至31，蛋白尿指數也減了一半。患者對於治療效果很滿意，並坦言若能更早正視問題、及早治療，或許能更快受控。
資料由腎科專科吳傑聰醫生提供
