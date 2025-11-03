CKM症候群｜忽視糖胖晚年恐變「洗腎人生」 拆解4階段警號 躺下即氣喘揭心腎隱患

糖尿病、肥胖、高血壓三者糾纏不清，最終可能引發心臟、腎臟以至全身健康危機。醫學界近年把這種跨系統的疾病稱為「心臟腎臟代謝綜合症」（CKM症候群）。它是否等同洗腎的「倒數計時器」？不同階段又有什麼警號？《日日健康》醫聊室請來腎病科專科吳傑聰醫生，深入拆解這個新興的健康概念。

