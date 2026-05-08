紅斑狼瘡｜逾九成患者人生規劃被迫轉向 51%因病放棄做媽媽

病人組織「樂晞會」及「My Lupus Diary」於「世界紅斑狼瘡日」前夕發布「香港紅斑狼瘡患者治療缺口調查」。數據顯示，92%受訪患者的人生軌跡因病出現負面轉向，主要影響涉及職業生涯、社交及生育計劃。調查結果指出，現行治療方案在藥物副作用控制與經濟負擔能力之間存在顯著缺口。

