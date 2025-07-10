緊密同行 合力制訂「復元」計劃

傳統上，治療相對嚴重的精神科病症，一般依靠藥物控制症狀，強調患者對醫生指示和藥物的依從性，患者相對被動。東區尤德夫人那打素醫院（東區醫院）精神科副顧問醫生許漢文醫生分享道：「我們近年積極為精神科患者以『復元模式』提供更多元化的治療方案，以患者自身的多方面需要出發，與他們一起制訂更適切及個人的復康計劃。」

