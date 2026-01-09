職業醫學

香港職業醫學醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港現時約有30餘名職業醫學註冊醫生。面對如此廣泛的職業健康服務選擇，市民往往難以抉擇：香港職業醫學醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供職業醫學醫生診所名單，助你找到合適的職業醫學醫生。

全港職業醫學醫生名單

職業醫學醫生的定義及職責

職業醫學醫生是專門研究工作環境與人體健康關係的專科醫生，其核心職責在於預防、診斷及管理與職業相關的傷病。與一般全科醫生不同，他們更著重於評估工作環境中的危害因素，例如化學品暴露、人體工學風險及心理壓力。職業醫學醫生通常需要協助僱主與僱員之間建立健康的溝通橋樑，確保辦公室或工場的衛生標準符合法規，並為受傷勞工制定科學的復工計劃。以下列出職業醫學醫生的主要服務範疇：

  • 職業病診斷：針對法定職業病（如矽肺病、職業性失聰）進行專業鑑定，並提供具法律效力的醫學報告。
  • 傷殘與功能評估：在工傷事故發生後，評估僱員的身體剩餘功能，並判斷其是否適合重返原有的工作崗位。
  • 環境監察與建議：分析工作場所的潛在風險，提供改善人體工學及減少職業病傳播的專業策略。
  • 健康監察計劃：為長期接觸有害物質（如石棉、鉛）的從業員進行定期身體檢查，以達致及早發現職業隱疾。
  • 復工安排諮詢：協調勞資雙方，根據傷病者的復原進度，安排臨時性的輕量工作或轉職建議。

若您懷疑身體不適與目前的工作環境有關，建議儘早向專業的職業醫學醫生諮詢以獲得準確評估。

什麼情況下要看職業醫學醫生？

職業醫學醫生建議，當勞工在執行職務期間受傷，或感到身體機能因工作性質而出現長期衰退時，應尋求專科意見。職業健康與生產力息息相關，及時的干預能有效縮短康復週期並減少永久性傷殘的風險。除了突發性的意外，預防性的健康管理也是職業醫學的重要一環。以下是需要尋求註冊職業醫學醫生協助的常見情況：

  • 在辦公或工業環境發生意外受傷，需要進行正式的工傷補償評估。
  • 長期從事重複性動作（如打字、搬運）導致出現慢性肌肉骨骼勞損或疼痛。
  • 工作中需要頻繁接觸化學毒素、輻射或極端噪音，需進行定期的身體檢查監察。
  • 僱員因病長期缺勤後準備復工，需要醫生評估其身體狀況是否能應付工作要求。
  • 僱主需要為公司制定職業安全政策，或對辦公室環境進行人體工學改善建議。
  • 涉及法律訴訟或勞資糾紛，需要一份中立且具權威性的醫事報告作為證據。

職業醫學醫生的診症收費多少？公私營職業醫學醫生收費比較？

在職業醫學的診症通常涉及病歷分析、工作環境風險評估及撰寫專業報告，因此其收費邏輯與一般門診有所不同。市民在進行公私營選擇時，應平衡預算與服務的時效性。

私營職業醫學服務收費標準

私家職業醫學醫生的收費受醫生資歷及個案複雜程度影響。一般單純的臨床諮詢費較為固定，但若涉及法律訴訟或工傷評估，收費則會大幅增加。私營服務的優勢在於預約靈活，能快速提供具法律效力的專家意見。以下為私營市場的預計收費參考：

項目名稱 私營診所預計收費 (HK$) 備註
首次診症費 $800 – $2,500 起 視乎醫生資歷及診所地段
後續續診費 $600 – $1,800 起 不包括藥費及檢查費用
工傷評估報告 $3,000 – $10,000+ 視乎報告複雜性及法律用途
工作場所實地評估 按時數報價 通常以每小時或每項專案計費

公營職業健康診所收費標準

公營體系主要透過勞工處轄下的職業健康診所提供服務。這類診所主要針對懷疑患上職業病或與工作相關疾病的僱員。其收費標準統一，與醫院管理局的專科門診相若，是市民經濟實惠的公私營選擇。診症需先行預約，且必須提供相關的工作記錄證明。

項目名稱 公營診所收費 (HK$) 備註
首次診症費 $135 適用於持有香港身份證人士
後續每次診症費 $80 適用於持有香港身份證人士
每種處方藥物 $15 以每種藥物每 16 星期或其部分計
法定職業病鑑定 行政費已包含 僅限於指定的法定職業病類別

職業醫學醫生診所名單及公私營選擇指南

公營醫院職業醫學服務

以下是全港各區提供相關服務的公立醫院名單，市民在前往診症前請務必致電預約及確認相關收費與診症安排：

港島區

醫院名稱 地址及電話 服務時間
東區尤德夫人那打素醫院 香港柴灣樂民道 3 號

電話：2595 4187

 一至五：08:30-12:30；13:30-17:00

六：09:00-12:00
律敦治醫院 香港灣仔皇后大道東 266 號 C 座 4 樓

電話：2291 2401

 一至五：08:45-12:30；13:30-17:00

六：08:45-12:30
鄧肇堅醫院 香港灣仔皇后大道東 282 號 5 樓

電話：3553 3500

 一至五：08:45-12:30；13:30-17:00

六：08:45-12:30
大口環根德公爵夫人兒童醫院 香港薄扶林大口環道 12 號一樓

電話：2974 0302

 一至五：08:00-12:00；13:00-16:45
東華東院 香港銅鑼灣東院道 19 號

電話：2162 6309

 一至五：09:00-12:30；13:30-17:00
戴麟趾康復中心 香港高街一號 F 北翼地下

電話：2517 8115

 一至五：08:30-12:30；13:30-17:00

九龍區

醫院名稱 地址及電話 服務時間
明愛醫院 九龍深水埗永康街 111 號

電話：3408 7719

 一：08:30-12:00；13:00-17:30

二至五：08:30-12:00；13:00-17:15
香港佛教醫院 九龍樂富杏林街 10 號

電話：2339 6231

 一至五：08:30-12:30；13:30-17:00
九龍醫院 九龍亞皆老街 147A

電話：3129 7117

 一至五：08:30-12:15；13:15-17:12

六：09:00-12:00
廣華醫院 九龍窩打老道 25 號

電話：3517 5124

 一至五：08:45-12:30；13:30-17:00
聖母醫院 九龍黃大仙沙田坳道 118 號

電話：2354 2468

 一至五：08:30-12:30；13:30-17:00
瑪嘉烈醫院 九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道 2-10 號 K 座 4 樓

電話：2990 3840

 一至五：08:30-12:30；13:30-17:00
伊利沙伯醫院 九龍加士居道 30 號（日間醫療中心 1 樓 / P 座 1 樓）

電話：3506 6077 / 3506 5888

 一至五：08:30-12:30；13:30-17:00

六：09:00-12:00
基督教聯合醫院 九龍觀塘協和街 130 號 P 座地下

電話：3949 4675

 一至五：08:30-12:30；13:30-17:18
容鳳書紀念中心 九龍觀塘茶果嶺道 79 號 3 樓

電話：2727 8306

 一至五：08:30-12:30；13:30-17:18

新界及離島區

醫院名稱 地址及電話 服務時間
雅麗氏何妙齡那打素醫院 新界大埔全安路 11 號 B 座二樓

電話：2689 2426

 一至五：08:30-12:30；13:30-17:15
北區醫院 新界上水保健路 9 號

電話：2683 7864

 一至五：08:45-12:30；13:30-17:30
北大嶼山醫院 大嶼山東涌松仁路 8 號

電話：3467 7309

 一至五：09:00-12:30；13:30-17:00

六：09:00-13:00
博愛醫院 新界元朗坳頭

電話：2486 8127

 一至五：09:00-12:30；13:30-17:00
威爾斯親王醫院 新界沙田銀城街 30-32 號

電話：3505 3035

 一至五：08:30-12:30；13:30-17:15
長洲醫院 長洲東灣長洲醫院路

電話：2986 2157

 一至五：09:00-13:00；14:00-17:00
天水圍醫院 新界天水圍天壇街 11 號

電話：3513 5411

 一至五：09:00-12:30；13:30-17:00
將軍澳醫院 將軍澳坑口寶寧里二號主座一樓

電話：2208 0405

 一至五：09:00-12:30；13:30-17:00

六：09:00-12:30（只限門診預約）
屯門醫院 新界屯門青松觀路廿三號

電話：2468 5235

 一至五：08:30-12:30；13:30-17:00
仁濟醫院 新界荃灣仁濟街 7-11 號

電話：2417 8220

 一至五：08:45-12:30；13:30-17:00

部分私立醫院醫生名單

以下是根據地理區域劃分的私家醫院及職業醫學診所名單：

港島區

醫院/診所名稱 地址 電話號碼 醫生名稱
聯合醫務中心 (灣仔) 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1109室

(灣仔 A1 出口)

 2824 0018
  • 姚耀基醫生

九龍區

醫院/診所名稱 地址 電話號碼 醫生名稱
匯兒心理健康及發展評估中心 (旺角) 香港旺角朗豪坊辦公大樓41樓全層

(旺角 C3 出口)

 2156 5850
  • 張惠萍醫生

新界區

醫院/診所名稱 地址 電話號碼 醫生名稱
聯合醫務中心 (荃灣) 新界荃灣青山公路398號愉景新城1樓1070號鋪

(荃灣 A3 出口)

 2940 1338
  • 姚耀基醫生

全港職業醫學醫生名單
職業醫學醫生與一般全科醫生在診症上有什麼主要分別？

職業醫學醫生受過專門培訓，專注於研究工作環境與健康的因果關係。相比全科醫生，他們具備法定專業資格進行「工作能力評估」（Work Capacity Assessment）及撰寫具法律效力的工傷鑑定報告。在處理職業性失聰、矽肺病等法定職業病，以及制定復工計劃（Return to Work Plan）方面，職業醫學醫生的建議在法律與保險理賠程序中更具權威性。

香港私家職業醫學醫生的收費預算大約是多少？

私家職業醫學醫生的收費通常受醫生資歷及診所位置影響。一般的臨床診症費約在 HK$800 至 HK$2,500 之間（不含藥費）。若個案涉及複雜的工傷補償、法律訴訟或需要撰寫詳細的醫療專家報告，費用則會根據報告的用途與長度另行計算，通常由 HK$3,000 起跳，部分高階個案收費可能超過 HK$10,000。

在公私營選擇上，應如何決定去勞工處診所還是私家診所？

這取決於您的預算與時間需求。公營服務（如勞工處職業健康診所）收費低廉（首次診症僅需 HK$135），適合預算有限且病情較穩定的個案，但預約排期較長。私營診所則提供更快速的預約與個人化服務，能即時提供用於保險索償或民事訴訟的醫療報告，對於急需專業文件支援的受僱人士或企業客戶更具效益。

全港哪裡可以找到公立的職業健康診所？

目前香港主要的公營職業健康診所由勞工處營運，分別位於觀塘（觀塘賽馬會健康院）及粉嶺（粉嶺健康中心）。這些診所專為懷疑患上職業病的勞工提供服務。前往診治前必須致電預約，並建議攜帶詳盡的工作性質描述、接觸物質清單（MSDS）及過往的醫療記錄，以便醫生進行精確的職業危害風險評估。

職業醫學醫生可以協助改善辦公室勞損（如重複性勞損）嗎？

可以。職業醫學醫生不僅處理嚴重的工傷，也能針對常見的辦公室勞損（如 RSI、腰背痛）提供預防性建議。他們會透過人體工學（Ergonomics）分析，建議僱員如何調整工作姿勢或優化辦公室設施。若病發，醫生能提供專業的治療轉介及「職位調整建議」，協助僱主為受傷僱員安排合適的輕量工作，避免傷患進一步惡化。

