香港職業醫學醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港職業醫學醫生邊個好目錄
職業醫學醫生的定義及職責
職業醫學醫生是專門研究工作環境與人體健康關係的專科醫生，其核心職責在於預防、診斷及管理與職業相關的傷病。與一般全科醫生不同，他們更著重於評估工作環境中的危害因素，例如化學品暴露、人體工學風險及心理壓力。職業醫學醫生通常需要協助僱主與僱員之間建立健康的溝通橋樑，確保辦公室或工場的衛生標準符合法規，並為受傷勞工制定科學的復工計劃。以下列出職業醫學醫生的主要服務範疇：
- 職業病診斷：針對法定職業病（如矽肺病、職業性失聰）進行專業鑑定，並提供具法律效力的醫學報告。
- 傷殘與功能評估：在工傷事故發生後，評估僱員的身體剩餘功能，並判斷其是否適合重返原有的工作崗位。
- 環境監察與建議：分析工作場所的潛在風險，提供改善人體工學及減少職業病傳播的專業策略。
- 健康監察計劃：為長期接觸有害物質（如石棉、鉛）的從業員進行定期身體檢查，以達致及早發現職業隱疾。
- 復工安排諮詢：協調勞資雙方，根據傷病者的復原進度，安排臨時性的輕量工作或轉職建議。
若您懷疑身體不適與目前的工作環境有關，建議儘早向專業的職業醫學醫生諮詢以獲得準確評估。
什麼情況下要看職業醫學醫生？
職業醫學醫生建議，當勞工在執行職務期間受傷，或感到身體機能因工作性質而出現長期衰退時，應尋求專科意見。職業健康與生產力息息相關，及時的干預能有效縮短康復週期並減少永久性傷殘的風險。除了突發性的意外，預防性的健康管理也是職業醫學的重要一環。以下是需要尋求註冊職業醫學醫生協助的常見情況：
- 在辦公或工業環境發生意外受傷，需要進行正式的工傷補償評估。
- 長期從事重複性動作（如打字、搬運）導致出現慢性肌肉骨骼勞損或疼痛。
- 工作中需要頻繁接觸化學毒素、輻射或極端噪音，需進行定期的身體檢查監察。
- 僱員因病長期缺勤後準備復工，需要醫生評估其身體狀況是否能應付工作要求。
- 僱主需要為公司制定職業安全政策，或對辦公室環境進行人體工學改善建議。
- 涉及法律訴訟或勞資糾紛，需要一份中立且具權威性的醫事報告作為證據。
職業醫學醫生的診症收費多少？公私營職業醫學醫生收費比較？
在職業醫學的診症通常涉及病歷分析、工作環境風險評估及撰寫專業報告，因此其收費邏輯與一般門診有所不同。市民在進行公私營選擇時，應平衡預算與服務的時效性。
私營職業醫學服務收費標準
私家職業醫學醫生的收費受醫生資歷及個案複雜程度影響。一般單純的臨床諮詢費較為固定，但若涉及法律訴訟或工傷評估，收費則會大幅增加。私營服務的優勢在於預約靈活，能快速提供具法律效力的專家意見。以下為私營市場的預計收費參考：
|項目名稱
|私營診所預計收費 (HK$)
|備註
|首次診症費
|$800 – $2,500 起
|視乎醫生資歷及診所地段
|後續續診費
|$600 – $1,800 起
|不包括藥費及檢查費用
|工傷評估報告
|$3,000 – $10,000+
|視乎報告複雜性及法律用途
|工作場所實地評估
|按時數報價
|通常以每小時或每項專案計費
公營職業健康診所收費標準
公營體系主要透過勞工處轄下的職業健康診所提供服務。這類診所主要針對懷疑患上職業病或與工作相關疾病的僱員。其收費標準統一，與醫院管理局的專科門診相若，是市民經濟實惠的公私營選擇。診症需先行預約，且必須提供相關的工作記錄證明。
|項目名稱
|公營診所收費 (HK$)
|備註
|首次診症費
|$135
|適用於持有香港身份證人士
|後續每次診症費
|$80
|適用於持有香港身份證人士
|每種處方藥物
|$15
|以每種藥物每 16 星期或其部分計
|法定職業病鑑定
|行政費已包含
|僅限於指定的法定職業病類別
職業醫學醫生診所名單及公私營選擇指南
公營醫院職業醫學服務
以下是全港各區提供相關服務的公立醫院名單，市民在前往診症前請務必致電預約及確認相關收費與診症安排：
港島區
|醫院名稱
|地址及電話
|服務時間
|東區尤德夫人那打素醫院
|香港柴灣樂民道 3 號
電話：2595 4187
|一至五：08:30-12:30；13:30-17:00
六：09:00-12:00
|律敦治醫院
|香港灣仔皇后大道東 266 號 C 座 4 樓
電話：2291 2401
|一至五：08:45-12:30；13:30-17:00
六：08:45-12:30
|鄧肇堅醫院
|香港灣仔皇后大道東 282 號 5 樓
電話：3553 3500
|一至五：08:45-12:30；13:30-17:00
六：08:45-12:30
|大口環根德公爵夫人兒童醫院
|香港薄扶林大口環道 12 號一樓
電話：2974 0302
|一至五：08:00-12:00；13:00-16:45
|東華東院
|香港銅鑼灣東院道 19 號
電話：2162 6309
|一至五：09:00-12:30；13:30-17:00
|戴麟趾康復中心
|香港高街一號 F 北翼地下
電話：2517 8115
|一至五：08:30-12:30；13:30-17:00
九龍區
|醫院名稱
|地址及電話
|服務時間
|明愛醫院
|九龍深水埗永康街 111 號
電話：3408 7719
|一：08:30-12:00；13:00-17:30
二至五：08:30-12:00；13:00-17:15
|香港佛教醫院
|九龍樂富杏林街 10 號
電話：2339 6231
|一至五：08:30-12:30；13:30-17:00
|九龍醫院
|九龍亞皆老街 147A
電話：3129 7117
|一至五：08:30-12:15；13:15-17:12
六：09:00-12:00
|廣華醫院
|九龍窩打老道 25 號
電話：3517 5124
|一至五：08:45-12:30；13:30-17:00
|聖母醫院
|九龍黃大仙沙田坳道 118 號
電話：2354 2468
|一至五：08:30-12:30；13:30-17:00
|瑪嘉烈醫院
|九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道 2-10 號 K 座 4 樓
電話：2990 3840
|一至五：08:30-12:30；13:30-17:00
|伊利沙伯醫院
|九龍加士居道 30 號（日間醫療中心 1 樓 / P 座 1 樓）
電話：3506 6077 / 3506 5888
|一至五：08:30-12:30；13:30-17:00
六：09:00-12:00
|基督教聯合醫院
|九龍觀塘協和街 130 號 P 座地下
電話：3949 4675
|一至五：08:30-12:30；13:30-17:18
|容鳳書紀念中心
|九龍觀塘茶果嶺道 79 號 3 樓
電話：2727 8306
|一至五：08:30-12:30；13:30-17:18
新界及離島區
|醫院名稱
|地址及電話
|服務時間
|雅麗氏何妙齡那打素醫院
|新界大埔全安路 11 號 B 座二樓
電話：2689 2426
|一至五：08:30-12:30；13:30-17:15
|北區醫院
|新界上水保健路 9 號
電話：2683 7864
|一至五：08:45-12:30；13:30-17:30
|北大嶼山醫院
|大嶼山東涌松仁路 8 號
電話：3467 7309
|一至五：09:00-12:30；13:30-17:00
六：09:00-13:00
|博愛醫院
|新界元朗坳頭
電話：2486 8127
|一至五：09:00-12:30；13:30-17:00
|威爾斯親王醫院
|新界沙田銀城街 30-32 號
電話：3505 3035
|一至五：08:30-12:30；13:30-17:15
|長洲醫院
|長洲東灣長洲醫院路
電話：2986 2157
|一至五：09:00-13:00；14:00-17:00
|天水圍醫院
|新界天水圍天壇街 11 號
電話：3513 5411
|一至五：09:00-12:30；13:30-17:00
|將軍澳醫院
|將軍澳坑口寶寧里二號主座一樓
電話：2208 0405
|一至五：09:00-12:30；13:30-17:00
六：09:00-12:30（只限門診預約）
|屯門醫院
|新界屯門青松觀路廿三號
電話：2468 5235
|一至五：08:30-12:30；13:30-17:00
|仁濟醫院
|新界荃灣仁濟街 7-11 號
電話：2417 8220
|一至五：08:45-12:30；13:30-17:00
部分私立醫院醫生名單
以下是根據地理區域劃分的私家醫院及職業醫學診所名單：
港島區
|醫院/診所名稱
|地址
|電話號碼
|醫生名稱
|聯合醫務中心 (灣仔)
|香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1109室
(灣仔 A1 出口)
|2824 0018
|
九龍區
|醫院/診所名稱
|地址
|電話號碼
|醫生名稱
|匯兒心理健康及發展評估中心 (旺角)
|香港旺角朗豪坊辦公大樓41樓全層
(旺角 C3 出口)
|2156 5850
|
新界區
|醫院/診所名稱
|地址
|電話號碼
|醫生名稱
|聯合醫務中心 (荃灣)
|新界荃灣青山公路398號愉景新城1樓1070號鋪
(荃灣 A3 出口)
|2940 1338
|
職業醫學醫生與一般全科醫生在診症上有什麼主要分別？
職業醫學醫生受過專門培訓，專注於研究工作環境與健康的因果關係。相比全科醫生，他們具備法定專業資格進行「工作能力評估」（Work Capacity Assessment）及撰寫具法律效力的工傷鑑定報告。在處理職業性失聰、矽肺病等法定職業病，以及制定復工計劃（Return to Work Plan）方面，職業醫學醫生的建議在法律與保險理賠程序中更具權威性。
香港私家職業醫學醫生的收費預算大約是多少？
私家職業醫學醫生的收費通常受醫生資歷及診所位置影響。一般的臨床診症費約在 HK$800 至 HK$2,500 之間（不含藥費）。若個案涉及複雜的工傷補償、法律訴訟或需要撰寫詳細的醫療專家報告，費用則會根據報告的用途與長度另行計算，通常由 HK$3,000 起跳，部分高階個案收費可能超過 HK$10,000。
在公私營選擇上，應如何決定去勞工處診所還是私家診所？
這取決於您的預算與時間需求。公營服務（如勞工處職業健康診所）收費低廉（首次診症僅需 HK$135），適合預算有限且病情較穩定的個案，但預約排期較長。私營診所則提供更快速的預約與個人化服務，能即時提供用於保險索償或民事訴訟的醫療報告，對於急需專業文件支援的受僱人士或企業客戶更具效益。
全港哪裡可以找到公立的職業健康診所？
目前香港主要的公營職業健康診所由勞工處營運，分別位於觀塘（觀塘賽馬會健康院）及粉嶺（粉嶺健康中心）。這些診所專為懷疑患上職業病的勞工提供服務。前往診治前必須致電預約，並建議攜帶詳盡的工作性質描述、接觸物質清單（MSDS）及過往的醫療記錄，以便醫生進行精確的職業危害風險評估。
職業醫學醫生可以協助改善辦公室勞損（如重複性勞損）嗎？
可以。職業醫學醫生不僅處理嚴重的工傷，也能針對常見的辦公室勞損（如 RSI、腰背痛）提供預防性建議。他們會透過人體工學（Ergonomics）分析，建議僱員如何調整工作姿勢或優化辦公室設施。若病發，醫生能提供專業的治療轉介及「職位調整建議」，協助僱主為受傷僱員安排合適的輕量工作，避免傷患進一步惡化。