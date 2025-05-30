飲食習慣差變玻璃胃1招改善胃部健康 御藥堂強胃健萬寧限時特價 $349/盒
結合中西天然營養改善胃部健康
日常避免胃部健康問題的關鍵，在於抑制幽門螺旋桿菌與保護胃黏膜功能。御藥堂強胃健結合現代科研成果與中西天然營養智慧，致力修復及強化胃部機能，從源頭抑制幽門螺旋桿菌，含有4大獨特養胃成分：
- 專利天然維他命U
屬罕見營養素，有助促進胃黏膜細胞再生與修復。強胃健每粒所含天然維他命U，相等於約八公斤綠茶中含量²，迅速紓緩胃痛不適，促進胃黏膜修復，加快癒合。
- 101綜合蔬果酵素
萃取101種新鮮蔬果精華，幫助消化吸收，紓緩因飲食不規律或油膩食物引起的消化不良、胃脹飽滯等常見不適。
- 專利四棱粉藤
針對經常進食刺激性食物或長期服藥引致的胃部受損，有效縮小胃部受損尺寸及黏膜上皮修復³。
- 日本沖繩褐藻多醣
臨床實證⁴指出，連續服用十日清除及抑制幽門螺旋桿菌生長，阻截胃部問題根源，為胃部提供第一道防線。
科研＋用家實證10日見效
強胃健成份經科研及臨床證實，有助改善各類胃部症狀，兼具短期紓緩與長效修復雙重功效，服用30分鐘內迅速舒緩胃部不適⁵，連續服用10日能顯著減少體內幽門螺旋桿菌⁴，兩星期內有效改善酸物倒流、胃痛等多種胃部症狀⁶。
撃退玻璃胃 打工仔、美食愛好者必備
香港人愛北上、旅行食好東西，如火鍋、炸雞等，都是油膩或辛辣的傷胃食物，再加上平日生活節奏快、不良生活習慣，飲食不定時，有時候更會空腹飲用濃茶或咖啡，削弱胃黏膜的保護力，形成「玻璃胃」，更容易出現胃氣脹、酸物倒流等消化不良症狀。
因此，想無顧慮享受美食，最重要是日常養好胃！御藥堂強胃健有助修護胃黏膜，長效強化胃部機能，是打工仔和美食愛好者的養胃恩物，亦適合以下人士服用：
- 酸物倒流
- 反胃噁心
- 火燒心
- 消化功能差（玻璃胃）
- 食慾不振
- 感染幽門螺旋桿菌
- 多胃氣／胃氣脹
- 長期服用止痛藥
- 胃痛不適
御藥堂強胃健限時優惠
現時御藥堂強胃健已於萬寧門市及官方網店推出限時優惠，由5月30日至6月26日期間，單盒優惠價為港幣349元（標準價399元），購買兩盒更可低至每盒299元。產品天然無西藥成分，成分經科學驗證，適合關注胃部健康人士作為日常調理之選。
讀者可透過以下平台選購：
萬寧網店：https://shorturl.at/gCu9d
御藥堂網店：https://shorturl.at/QbjIp
*優惠受條款及細則約束，所有優惠須以單一發票計算，並不可與其他優惠同時使用。如有任何爭議，御藥堂（控股）有限公司保留最終決定權。
1.香港知名大學. (2017). 香港知名大學公布全球首個幽門螺旋菌流行病學大型分析 揭全球44億人感染. Retrieved February 12, 2024, from https://www.med.cuhk.edu.hk/tc/press-releases/cuhk-announces-worlds-first-meta-analysis-on-prevalence-of-helicobacter-pylori-infection
2. G-J K., 2003
3. J M., 2006
4. 山本，第28期11號，2000
5. 用家真實經歷分享
6. 相關研究引用自：《功能性食品素材的人體評估》2013年4月CMC出版社&山本，第28期1號，2000(1及2研究服用量相等於每日2粒御藥堂強胃健的褐藻多醣含量)