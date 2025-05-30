飲食習慣差變玻璃胃1招改善胃部健康 御藥堂強胃健萬寧限時特價 $349/盒

當代都市人生活節奏急促，飲食不定時、壓力過大，加上空肚飲咖啡、偏好油膩辛辣食物等習慣，令胃部長期受壓，胃痛、胃氣脹等問題更趨普遍。醫學研究¹指出，約8成港人曾感染幽門螺旋桿菌，此菌可潛伏於胃黏膜，誘發胃部健康問題，甚至增加胃頑風險。

