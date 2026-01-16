尿毒症｜24歲女忽然暴肥節食減磅 半年減50磅驚患尿毒症 腎臟嚴重受損須終身洗腎
廣告
體重突然暴升未必單純因為「食得多」，亦可以是嚴重疾病的徵兆。內地安徽一名年僅24歲的女子，體重在短時間內由51公斤激增至84公斤。事主起初以為只是變肥，勤做運動減肥半年，雖然一度減去25公斤，但隨之而來的是反覆發燒及全身浮腫。最終送院檢查時，驚揭已患上「尿毒症」，病情甚至已屆晚期，腎臟嚴重受損，年紀輕輕便需隔日洗腎維持生命。
體重激增誤當致肥 狂減肥致病情惡化
綜合《都市頻道》等內地傳媒報道，24歲女子小然（化名）近日在網上分享這段慘痛經歷。她原本體重約51公斤，身形標準。但早前體重突然失控飆升至約84公斤。當時身邊朋友都嘲笑她「變肥婆，令愛美的她決心減肥。
經過半年的瘋狂運動與節食，她雖然成功減去約25公斤，但身體卻出現異常反應，如反覆發燒、全身發麻，體重更出現反彈，臉部亦變得又圓又腫，連眼睛都腫到幾乎睜不開。
嗜辣成癮傷腎 「水腫」誤當「增肉」
緊急求醫後，檢查結果證實她患上尿毒症晚期，腎功能已大部分喪失。報道指小然並無家族遺傳病史，平日亦不愛飲手搖飲品，惟一的壞習慣就是飲食「重口味」，當中特別嗜辣。由於體重在短期內急升，她一直誤將病理性的「水腫」當作是飲食失控的「脂肪」，因而錯過了最佳治療時機。
醫生解釋，尿毒症患者因腎臟排水功能衰竭，導致水分與鈉離子滯留體內，形成全身性水腫。這種水腫外觀極易被誤認為單純發胖，若未及早察覺，等到出現呼吸困難時，腎功能往往已喪失70%以上，幾乎難以逆轉。
醫生揭「啞巴病」5大先兆 起床眼腫要留意
腎臟病被稱為「啞巴病」，早期症狀極不明顯。醫生提醒，約90%尿毒症病例與糖尿病、高血壓或慢性腎炎控制不佳有關。除了高鹽、重辣、高蛋白飲食外，長期熬夜、忍尿及濫用止痛藥，均是加速腎臟損傷的元兇。
專家呼籲，年輕人若發現身體出現以下5大異常，應盡快求醫：
- 水腫難消：特別是晨起時眼瞼、臉部或腳踝水腫。
- 泡沫尿：小便有泡且久不消散（蛋白尿）。
- 夜尿頻密：晚間如廁次數異常增加。
- 持續疲倦：休息後仍感到乏力。
- 體重異常波動：短期內不明原因急升或急降。
圖片來源：網上圖片