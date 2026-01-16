尿毒症｜24歲女忽然暴肥節食減磅 半年減50磅驚患尿毒症 腎臟嚴重受損須終身洗腎

體重突然暴升未必單純因為「食得多」，亦可以是嚴重疾病的徵兆。內地安徽一名年僅24歲的女子，體重在短時間內由51公斤激增至84公斤。事主起初以為只是變肥，勤做運動減肥半年，雖然一度減去25公斤，但隨之而來的是反覆發燒及全身浮腫。最終送院檢查時，驚揭已患上「尿毒症」，病情甚至已屆晚期，腎臟嚴重受損，年紀輕輕便需隔日洗腎維持生命。

