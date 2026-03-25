膽石｜35歲女長期不食早餐 肚痛入院驚揭生60粒膽石 醫生拆解高危因素教5招預防

都市人生活繁忙，往往忽略三餐定時定量，隨時為健康埋下定時炸彈。綜合內媒報道，南京一名35歲王姓女子長期因工作忙碌而習慣不吃早餐，午餐與晚餐時間亦不固定。早於春節前趕工期間，她已數次感到右上腹輕微疼痛，惟自認僅屬小毛病而未有求醫。直至農曆新年假期一次聚餐期間，右上腹突然出現劇烈疼痛，甚至無法站直。家人見狀緊急將其送往南京市第一醫院急診室，經檢查後確診患上膽囊多發性結石，必須住院接受手術治療。

