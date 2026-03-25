膽石｜35歲女長期不食早餐 肚痛入院驚揭生60粒膽石 醫生拆解高危因素教5招預防
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都市人生活繁忙，往往忽略三餐定時定量，隨時為健康埋下定時炸彈。綜合內媒報道，南京一名35歲王姓女子長期因工作忙碌而習慣不吃早餐，午餐與晚餐時間亦不固定。早於春節前趕工期間，她已數次感到右上腹輕微疼痛，惟自認僅屬小毛病而未有求醫。直至農曆新年假期一次聚餐期間，右上腹突然出現劇烈疼痛，甚至無法站直。家人見狀緊急將其送往南京市第一醫院急診室，經檢查後確診患上膽囊多發性結石，必須住院接受手術治療。
採用單孔腹腔鏡手術 創傷少不留痕
院方評估王女身體狀況與病情後，決定為她進行單孔腹腔鏡膽囊切除術。醫生指出，此乃腹腔鏡手術進階技術，特別適用於無嚴重感染或沾黏之膽結石患者，並具備以下多項優點：
- 切口細小：僅於肚臍位置開出約2公分切口。
- 美觀度高：術後幾乎不會留下明顯疤痕。
- 復原快速：痛楚感較低且出血量少，大幅縮短恢復期。
術後翌日順利出院 驚見體內藏大量結石
手術順利完成後，王女看着從體內取出多達60多顆膽結石，不禁感嘆「難怪會痛成這樣」。
她在術後6小時已能下牀活動，並開始進食流質食物；至翌日已無明顯不適，經醫療團隊評估後順利出院回家休養。
醫生盤點高危因素 籲維持規律生活
醫生提醒大眾，膽結石形成與日常飲食及生活習慣息息相關。為防患未然，報道呼籲大眾留意以下高危因素、常見症狀及預防守則：
- 高危因素：長期空腹、習慣不吃早餐，以及長期維持高油、高脂飲食。
- 發作症狀：常見右上腹出現劇痛，痛楚甚至會放射至右肩背部，並伴隨噁心等不適；部分患者平時亦可能僅出現消化不良或隱隱作痛。
- 預防核心：保持飲食規律、口味清淡，同時多喝水、多做運動及控制體重。