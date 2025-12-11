自願醫保計劃懶人包2025｜8大計劃比較+$8000扣稅攻略+自願與傳統醫保分別？
自願醫保計劃懶人包2025目錄
自願醫保計劃2025｜甚麼是自願醫保計劃？
自願醫保計劃（VHIS）是由香港政府制定及監管的個人醫療保險制度，目的是提供一套透明、標準化的住院保險產品，令市民能更容易比較保障內容，並作出更清晰的投保決定。參加 VHIS 的保險公司必須遵守政府訂立的保障框架及條款，提供認可的住院保險保障。政策推出的其中一個目的，是希望提升市民使用私營醫療服務的意慾，從而紓緩公立醫院長期排隊及壓力問題。（點擊官網查看詳情）
自願醫保計劃2025｜五大好處
自願醫保計劃2025 的核心價值在於其統一化和擴展的保障範圍，為投保人帶來多重財務及醫療安全網。這些優勢不僅超越了傳統醫療保險的標準，同時提供了實質的扣稅優惠及保障細節，使其成為規劃個人健康財務的重要工具。以下是 VHIS 的五大投保優勢剖析：
|自願醫保計劃 優勢
|保障具體內容
|保障「未知」及「先天性」疾病
|保障範圍涵蓋投保時未被發現的已有疾病，以及8歲後出現或確診的先天性疾病。保單生效後設有等候期，賠償率從第二年開始逐年遞增。
|保證續保至100歲
|計劃承諾保證續保至100歲，甚至部分「靈活計劃」提供終身續保選項。這項承諾保證保險公司不會因投保人健康狀況轉差而拒絕續保。
|大多不設終身限額
|自願醫保計劃保障額通常以「保單年度」為單位，每年會重新補滿。但市面上有少數靈活計劃設有終身保障上限（例如部分計劃設有6,000萬港元上限），投保前應仔細確認。
|享稅務扣減優惠
|每年可獲的最高扣減保費額$8,000為「可扣減的保費支出上限」，而非直接從稅款中減去。若以標準稅率 $17%計算，每人每年最多可節省約$1,360的稅款。若為多名合資格家屬投保，更可盡用家人的扣稅額。
|「高端計劃」提供全數賠償選項
|市面上的「高端自願醫保」通常設有自付費（墊底費）選項。一旦扣除自付費後，合資格的醫療費用（如外科醫生費、深切治療、癌症治療等）便可獲全數賠償，不設分項限額。
自願醫保計劃2025｜自願醫保vs傳統醫保的差異
自願醫保計劃2025 的核心優勢在於設有統一的最低保障標準，並由政府監管。以下表格旨在客觀呈現 VHIS（最低要求）與一般醫療保險在多個關鍵特徵上的主要區別，方便投保人進行比較：
|比較項目
|自願醫保計劃（最低要求）
|一般醫療保險
|保費作扣稅
|每名納稅人就每名受保人於每年課稅年度最高可扣稅保費額為$8,000。
|不可以。
|保費透明度
|《自願醫保計劃》網頁及各保險公司網頁會提供各年齡和性別的標準保費表。
|保費資料一般不作公開，保單持有人未必清楚保費資料。
|保單條文
|標準計劃以食衞局訂定的《自願醫保計劃認可產品保單範本》作保單條款；靈活計劃的保單條款亦必須以上述範本為基礎。
|不同計劃的保單條文名異。
|投保年齡
|出生後15日至80歲。
|一般出生後15日可投保，最高投保年齡一般介乎 64-70歲。
|最高保障年齡 (續保)
|保證續保至100歲。保單生效後不會因受保人身體狀況轉變而需重新核保或被收取附加保費/增加不保事項。
|部分可提供終身續保，或有機會因身體狀況改變而需進行重新核保並按核保結果被收取附加保費/增加不保事項。
|賠償上限
|不設終身保障限額✽。
|普遍設每年/每病症/終身保障限額。
|未知的投保前已有病症
|視乎投保後的年期，會獲部分至全部保障：第1年：0% 第2年：25%第3年：50% 第4年起：100%
|普遍不獲保障。
|先天性疾病
|保障 $8$ 歲或以後發病/確診的先天性疾病。
|精神科治療
|保障由專科醫生建議於香港住院接受精神科治療。
|日間手術/日症治療
|保障非住院情況下（例如診所/日間手術中心）進行的外科手術（包括內窺鏡），以及日症病人身份接受訂明診斷成像檢測/訂明非手術癌症治療。
|訂明診斷成像檢測
|保障「CT 掃描」/「MRI 掃描」/「PET 掃描」/ PET-CT 組合/ PET-MRI 組合。
|視乎個別保單條款或會提供保障。
|訂明非手術癌症治療
|保障放射性治療/化療/標靶治療/免疫治療/荷爾蒙治療。
|分攤費用規定
|除訂明診斷成像檢測保障可設30%共同保險外，標準計劃不可設其他費用分擔安排；靈活計劃可設自付費或較低的共同保險#。
|計劃就個別保障項目或會訂設共同保險或設自付費。
註解：
✽靈活計劃中，若符合高端產品的預設定義，可設定最少$2,000萬的終身保障限額，但必須給予保單持有人在有關保障額耗盡後選擇是否以標準計劃續保到至少100歲。
#靈活計劃中，若符合高端產品的預設定義，可提供有自付費（但保費較低）的選項，給客戶選擇。
自願醫保計劃2025｜標準計劃vs靈活計劃
自願醫保計劃2025 的認可產品主要分為兩大類別，旨在滿足投保人對保障水平和保費預算的不同需求。這些產品均以政府制定的最低標準為依歸，提供具備透明度的醫療保障。投保人可根據自身情況，選擇最合適的方案：
標準計劃
標準計劃是根據政府自願醫保計劃的最低保障框架設計的。它為投保人提供最基本的醫療保障，包括最低保障範圍及賠償金額。由於所有保險公司提供的標準計劃都必須遵循統一的最低要求，因此不同公司產品的條款及保障內容大致相同。投保人可於官方網站查閱認可的標準計劃名單
靈活計劃
靈活計劃以「標準計劃」為基礎框架，旨在提供更全面的保障。此類計劃通常會提高標準計劃下的保額限額，並可能新增多項額外保障項目。這些額外項目旨在切合不同人士的需要，例如意外緊急門診、家居看護、善終療養、門診洗腎和康復治療等。由於保障範圍擴大及保額提高，靈活計劃的保費通常會比標準計劃高。值得注意的是，每間保險公司提供的「靈活計劃」內容與賠償限額均有不同，投保前必須詳細比較保單條款及細則。投保人可於官方網站查閱認可的靈活計劃名單
自付費計劃
自付費計劃要求受保人在保單年度內，先行支付俗稱「墊底費」的指定金額。該筆「自付費」的總額是按保單年度計算。在支付自付費後，剩餘的合資格款項才可按保單內容向保險公司索償。由於受保人需承擔首筆費用，這類設有自付費的保單保費通常會較為便宜。受保人若想在較低保費預算下獲得與靈活計劃相若的保障，可考慮利用自己現有的醫療保險或任職公司提供的團體醫療保險，來抵銷「墊底費」。市場上有多種自付費選項可供選擇。
自願醫保計劃2025｜標準計劃的基本保障項目及保額
自願醫保計劃2025 的「標準計劃」為投保人提供了政府統一規定的最低保障。這些保障項目和賠償限額在所有參與計劃的保險公司之間基本一致，為住院醫療費用提供了明確的財務基礎。以下為標準計劃的保障細節：
|保障項目
|賠償上限
|病房及膳食
|每日$750/每年180日
|雜項開支
|每年$14,000
|主診醫生巡房費
|每日$750/每年180日
|專科醫生費
|每年$4,300
|深切治療
|每日$3,500/每年25日
|外科醫生費
|複雜$50,000/大型$25,000/
中型$12,500/小型$5,000
|麻醉科醫生費
|外科醫生費的35%▲
|手術室費
|外科醫生費的35%▲
|訂明診斷成像檢測△*
|每年$20,000(設30%共同保險)
|訂明非手術癌症治療⊕
|每年$80,000
|入院前或出院後/日間手術前後的門診護理△
|每次$580/每年$3,000住院/日間手術前1次門診/急症診症
住院/日間手術後90日內3次跟進門診
|精神科治療
|每年$30,000
|每年保障限額
|每年$420,000
|終身保障限額
|無
註解：
▲ 此百分比適用於外科醫生費實際賠償的金額或根據手術分類下外科醫生費的保障限額，以較低者為準。
△ 保險公司有權要求有關書面建議的證明，例如轉介信或由主診醫生或註冊醫生在索償申請表內提供的陳述。
* 檢測只包括電腦斷層掃描（CT掃描）、磁力共振掃描（MRI掃描）、正電子放射斷層掃描（PET掃描）、PET－CT組合及PET－MRI組合。
⊕ 治療只包括放射性治療、化療、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療。
自願醫保計劃2025｜標準計劃年繳保費比較
自願醫保計劃2025 的標準計劃保費具有高度透明度。保險公司會公佈按年齡及性別劃分的標準保費範圍。下表根據市場上標準計劃的數據，展示了不同年齡層和性別的年繳保費簡略比較，投保人可作參考：
|年齡
|男性
|女性
|最低
|最高
|最低
|最高
|出生後 15 日
|HK$1,577
|HK$4,584
|HK$1,674
|HK$4,009
|10 歲
|HK$1,044
|HK$2,958
|HK$1,032
|HK$2,958
|20 歲
|HK$1,140
|HK$4,104
|HK$1,328
|HK$4,104
|30 歲
|HK$1,512
|HK$4,104
|HK$1,943
|HK$4,230
|40 歲
|HK$2,112
|HK$4,914
|HK$2,552
|HK$5,994
|50 歲
|HK$3,300
|HK$6,880
|HK$3,924
|HK$8,064
|60 歲
|HK$5,388
|HK$15,063
|HK$5,184
|HK$15,063
|70 歲
|HK$8,996
|HK$30,736
|HK$8,419
|HK$30,736
|80 歲
|HK$12,241
|HK$36,166
|HK$11,616
|HK$36,166
各個年齡的詳細保費可參閱由食衞局編整及更新的《自願醫保標準計劃標準保費一覽表》。
自願醫保計劃2025｜保費的扣稅方法
自願醫保計劃的主要優勢之一在於其保費支出可享稅務扣減優惠。這是目前香港唯一一類可獲扣稅的醫療保險產品。其他如危疾、人壽保險，甚至在2019年3月前推出的醫療保險，其保費均不可扣稅。
根據立法會數據顯示，自願醫保的稅務扣減申請趨勢持續上升。在2023-24課稅年度（初步數字），有 24%的納稅人申請了自願醫保稅務扣減，獲扣稅的合資格保費總額達到近35億元。（資料來源：2025年立法會財務委員會文件）
自願醫保扣稅上限與範圍
在自願醫保計劃下，稅務扣減設有以下規定：
- 每名受保人每年的保費扣除額上限為 $8,000。
- 合資格親屬人數不設上限。只要受保人是納稅人的合資格親屬（例如配偶、子女、父母等），其保費均可申請扣稅。
- 這項規定並不意味著納稅人可直接扣稅$8,000。實際節省的稅款金額需視乎納稅人本身的邊際稅率等其他因素。
如何計算自願醫保扣稅金額？
自願醫保保費 X 稅率 = 扣稅金額
若以一名納稅人為4位合資格親屬（包括其本人、已退休父親及兩名子女）投保自願醫保計劃為例，假設每份保單的年繳保費均為 HK$5,000，且該納稅人的邊際稅率為 $10%，則其可享有的總扣稅金額計算如下：
（HK$5,000*10%) *4 = HK$2,000
因此，該納稅人可獲得的稅款減免總額為 HK$2,000。
有關自願醫保稅務扣減的官方資訊，納稅人可查閱香港政府網頁
自願醫保計劃2025｜已買醫療保險可「轉保」至自願醫保計劃？
對於已經持有個人醫療保單的投保人，自願醫保計劃允許他們將現有保單轉換至同一間或另一間保險公司推出的自願醫保計劃2025認可產品。根據計劃規定，投保人可獲得一次轉保機會。不過，在轉移過程中，投保人可能需要重新進行核保，並披露最新的健康狀況。因此，在決定轉保前，投保人必須仔細審閱新保單的條款，特別是關於「重新核保」的規定，以免因健康狀況變化而導致保障受損。
保單轉移安排是怎樣的？
保單轉移安排可以下列兩種方式進行：
- 在下一次保單續保時，保險公司直接將您的現有保單續保至認可產品(即同一產品加入了自願醫保計劃的保障特點);
- 除您的現有保單外，您亦可選擇轉移至認可產品 (即另一產品加入了自願醫保計劃的保障特點)。在此情況下，您或需進行重新核保及披露您的最新健康狀況。假如您的轉移申請被拒絕或您拒絶接受重新核保的結果，您仍可選擇以現有保單繼續受保。
假如保險公司已參與自願醫保計劃，它會在何時安排轉移至認可產品?
大部分保險公司已為或將儘快為現有客戸安排轉移。在任何情況下，保單轉移必須在自願醫保計劃於2019年4月1日全面推出後的十年内得到安排。
自願醫保計劃2025｜轉保三大關鍵避免因小失大
對於已持有個人醫療保險的人士，若考慮轉投自願醫保計劃2025，必須謹慎評估。轉保決策不能僅著眼於保費是否較平或扣稅優惠，更應細緻考量以下三大因素，以免因轉保而導致保障損失：
1.比較賠償限額
雖然有政府規定的最低要求（如每年最高賠償42萬港元），但未必高於您現有的保單。若您原有的醫保是「度身訂造」的高保障計劃，切勿因貪圖自願醫保的保費較平而貿然轉保，否則急需高額醫療費時可能會得不償失。
2.留意「重新核保」的潛在風險
政府規定，若在「同一間保險公司」內轉移至自願醫保，公司必須提供一次機會接受申請；但若是從「A公司轉去B公司」，B公司有權要求重新核保。這意味著保險公司會重新評估您的病歷和工作性質，可能會加入不保事項或收取附加保費。例如有保險公司條款列明，若受保人在特定地區（如中國內地）居住超過一定時間，可能需繳付額外的地域附加保費。
3.轉保優惠與「等候期」細節
轉保前應查詢新保單是否有轉保優惠。同時，需留意新舊保單之間是否存在保障的真空期或等候期，確保醫療保障的連貫性。
此外，在賠償額計算上，兩類產品亦存在差異：自願醫保的最高賠償限額是以每個保單年度計算，年度過後會還原。傳統醫保則多根據每項疾病或每次住院計算賠償。這兩種計算方式各有優勢，投保人應根據自身狀況和潛在醫療需求進行評估，以選擇最適合的保障方案。
自願醫保計劃2025｜「先天性疾病」是否受保？
先天性疾病是指任何於出生時或之前已存在的醫學、生理或精神上的異常，不論於出生時有關異常是否已出現、被確診或獲知悉；或任何於出生後六個月內出現的新生嬰兒異常。
自願醫保能保障受保人年滿8歲或以後出現或確診的先天性疾病。此類病種類繁多，包括心漏病、白血病、先天性心臟病等。 先天性疾病的醫療開支高昂，過往傳統保險一般不會賠償。
自願醫保計劃2025｜何謂「投保時未知的已有病症」?
自願醫保其中一個特點就是會保障「投保時未知的已有病症」，但究竟「未知」及「已知」兩者如何分辨？
「投保前已有病症」是指於保單簽發日或保單生效日前已存在的任何不適、疾病、受傷、生理、心理或醫療狀況或機能退化，包括先天性疾病。當病症已被確診；或病症已出現清楚明顯的病徵或症狀；或已尋求、獲得、接受病症的醫療建議或治療，此等狀況都屬「投保前已有病症」。
「投保時未知的已有病症」則是指投保時不察覺亦理應不察覺的「投保前已有病症」。至於保險公司會怎樣判斷投保前已存在的狀況？他們一般都會以投保人是否已尋求、獲得或接受病症的醫療建議；曾被診斷、接受檢查或治療；曾出現明顯病徵或症狀等情況來判斷是否屬於投保前已知的已有病症。
自願醫保計劃2025｜買自願醫保前五項重點
儘管自願醫保計劃具有保障範圍擴闊、不設終身賠償限額等優點，對長者和初生嬰兒具吸引力，但在購買前仍有幾項關鍵事項值得留意：
1.保障範圍及保障限額
自願醫保計劃2025 標準計劃提供的保額僅為最低要求，若涉及複雜的癌症治療或手術，每年42萬的賠償額未必足以支付所有醫療開支，投保人可能需要自付差額。尋求更高保障的人士，應考慮「靈活計劃」。
有鑑一般傳統醫保的保障範圍未必包括「訂明診斷成像檢測」、「訂明非手術癌症治療」、「精神科住院治療」等，而自願醫保計劃則擴展至這些保障項目。不過要留意，標準計劃及靈活計劃的保障條款、保障限額等或有不同，例如標準計劃下的「訂明診斷成像檢測」設有30%的共同保險，但有部分的靈活計劃會為此提供全數保障。
2.年齡限制
除了自身健康，家人健康也不容忽視，尤其是家中的經濟支柱，除了保障自己，亦可能想為家人提供合適的保障。一般傳統醫療保險都未必接受65歲以上人士投保，而自願醫保計劃的好處在於接受年齡介乎15日至80歲（實際年齡）人士投保，並保證續保至100歲（實際年齡），不會因保單生效後的健康狀況變化而有所改變。
3.扣稅優惠
相比起一般醫保，自願醫保計劃另一好處就是，除了為自己投保，若為指明親屬投保也可申請稅務扣減，而且可以申請稅務扣減的人數不設上限，或可為您減輕一部分的稅務負擔。
4.復康治療、手術後護理方面的保障
投保時也不妨將目光放遠，把即將有機會要面對的醫療開支納入退休規劃之中，為未來做好準備，減少自己及子女的日後負擔。隨着身體機能慢慢走下坡，購買自願醫保可能比較需要考慮身體從危疾中復康的保障，例如出院後私家看護、中風復康額外保障、出院後或日間手術後的中醫治療、出院後／日間手術後的門診護理等，讓您在康復期間仍可以獲得保障。
5.無索償保費折扣
在選擇自願醫保計劃時，也可留意坊間不同產品有否在續保時提供無索償保費折扣，以減輕保費支出。當然，您也要細閱和比較相關條款及細則，例如要在連續多少年或以上沒有索償，方可獲得無索償保費折扣。
自願醫保計劃2025｜比較8間熱門保險公司的靈活計劃
自願醫保計劃2025 推出多款「靈活計劃」，旨在提供超越標準計劃的保障水平。以下表格精選8間市場上熱門的保險公司產品進行橫向比較，主要聚焦於計劃的核心保障細節及年度賠償限額，供投保人參考：
|友邦 AIA
|宏利 Manulife
|信諾 Cigna
|保泰 Bowtie
|保柏 Bupa
|保誠 Prudential
|中國人壽
|蘇黎世 Zurich
|計劃名稱
|自願醫保靈活計劃
|宏利全護航自願醫保靈活計劃
|自願醫保靈活計劃(附加保障)
|自願醫保-靈活計劃（基本）
|靈活配自願醫保計劃（基本）
|保誠靈活自主醫保計劃
|自願醫保靈活計劃
|自願醫保靈活計劃
|冷靜期
|21日
|21日
|30日
|21日
|21日
|21日
|21日
|21日
|普通病房及膳食
|$1,100/日
最多180日
|$1,200/日
最多180日
|$1,200/日
最多270日
|$1,200/日
日數不受限制👍
|$920/日
最多270日
|$1,200/日
最多180日
|$750/日
最多180日
|實際費用👍
|雜費*
|$1.5萬
|$1.5萬
|$1.4萬
|$1.4萬
|$1.63萬
|$1.8萬👍
|$1.4萬
|實際費用👍
|醫生巡房費
|$1,100/日
最多180日
|$900/日
最多180日
|$1,200/日
最多270日👍
|$960/日
#日數不受限制
|$840/日
最多270日
|$1000/日
最多180日
|$750/日
最多180日
|實際費用👍
|深切治療病房
|$4,480/日
最多25日👍
|$4,200/日
最多25日
|$3,500/日
最多90日
|$3,500/日
最多60日
|$3,650/日
最多25日
|$3,500/日
最多90日
|$3,500/日
最多25日
|實際費用👍
|外科醫生費
|每項手術 $5,500 – $5.5萬
|每項手術 $5,250 – $5.25萬
|每項手術 $8,750 – $7萬
|每項手術 $6,000 – $6萬
|每項手術 $6,100 – $5.80萬
|每項手術 $5,000 – $5萬
|每項手術 $5,000 – $5萬
|實際費用👍
|訂明診斷成像檢測
|$2.2萬
|$2.5萬
|$2萬
|$2.6萬👍
|$2萬
|$2萬
|$2萬
|$4萬👍
|訂明非手術癌症治療
|$9.6萬
|$10萬👍
|$8萬
|$8萬
|$8.3萬
|$10萬👍
|$8萬
|實際費用👍
|入院前後門診
|$848/次
最多$3,400
|$1,100/次
最多$1.6萬👍
|$1,000/次
最多$1.5萬
|$900/次
最多$3,000
|最多$3,160
|$1,100/次
最多$4,400
|$580/次
最多$3000
|$1600/次
最多$1萬
賠償限額 (*每保單年度）*以上金額皆為港幣 HK$
自願醫保計劃2025｜實用搜尋小工具
為了幫助消費者在市場眾多認可產品中找到最合適的方案，自願醫保計劃官方網站設有「計劃搜尋頁面」。用戶可以根據自身的投保需求（如年齡、性別、期望的保障層級、是否需要自付費等）設定篩選條件，系統將會列出所有符合條件的自願醫保認可產品，包括標準計劃和靈活計劃。這項工具對於比較不同保險公司的產品特點和保費範圍極為實用，是做出明智投保決策的關鍵一步。
您可透過此連結前往計劃搜尋頁面
至於有意投保自願醫保計劃2025的人士，可透過以下步驟進行：
首先，應查閱政府自願醫保計劃的官方網站，該網站會定期更新所有已參與計劃的保險公司名單。網站亦會上載所有認可產品的保費表，供市民參考與比較不同保險公司的標準及靈活計劃。在選定最適合個人需求的 VHIS 計劃後，可直接向該保險公司進行購買程序。
詳情可參閱官方網址
自願醫保計劃2025 的保費支出，每年最高可享多少扣稅優惠？
根據政府規定，購買自願醫保計劃的保費支出可享稅務扣減優惠。每名受保人每年可獲的最高扣減保費額為 $8,000。這項扣稅優惠的人數不設上限，納稅人可以為其合資格親屬（如配偶、父母、子女）投保，並將所有保單的保費總額納入扣稅申請。然而，實際節省的稅款金額取決於納稅人最終適用的邊際稅率。
自願醫保計劃是否承保投保時未知的已有疾病？等待期是如何計算的？
自願醫保計劃的一大特色是承保投保時「未知的已有疾病」，這是優於許多傳統醫保的保障細節。然而，這項保障設有明確的等待期和分級賠償：在首個保單年度內，賠償為 0；第二年可獲 25% 賠償；第三年賠償 50%；從第四個保單年度起，才能獲得 100%的全面賠償。
自願醫保的「靈活計劃」與「標準計劃」主要區別在哪裡？
標準計劃」嚴格遵循政府訂立的最低保障標準，條款和賠償限額在各保險公司間大致統一。而「靈活計劃」則是以「標準計劃」為基礎，提高了保額限額，並新增了如門診洗腎、家居看護等額外保障項目。由於保障更全面，靈活計劃的保費通常較標準計劃為高。部分「靈活計劃」還提供「自付費」（墊底費）選項，讓投保人能以較低保費換取更高的保障額。
投保 VHIS 計劃後，保險公司是否保證續保至 $100$ 歲？會否因健康轉差而增加保費？
自願醫保計劃保證續保至100歲。一旦保單生效，保險公司不能因為受保人的健康狀況發生變化，而單獨拒絕續保或增加附加保費率。保費調整只會基於年齡、性別和整體醫療通脹等因素，所有標準保單持有人的保費變動都會一致。