自願醫保計劃懶人包2025｜8大計劃比較+$8000扣稅攻略+自願與傳統醫保分別？

自願醫保計劃（VHIS）自2019年推出以來，已成為香港市民規劃個人醫療保障時的重要選擇。隨著私營醫療服務需求持續上升，了解2025年自願醫保計劃的最新保障內容、扣稅安排及產品比較變得格外重要。仍然有不少人疑惑：自願醫保邊間好？保障範圍與一般醫療保險有甚麼分別？保費真的可以扣稅？為了讓讀者一文掌握重點，以下整理了自願醫保計劃的15大必知資訊，並比較AIA、Bowtie、Bupa、宏利及保誠等8間熱門保險公司的 VHIS 產品，包括保障特色、受保疾病範圍、計劃級別及扣稅方式。無論你是首次研究醫療保險，還是打算升級現有保障，這篇2025年自願醫保懶人包將助你快速理解計劃內容，作出更精明、更有根據的投保決定。