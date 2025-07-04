【若善健談】社區藥劑師談前列腺健康

隨著年齡增長，不少男性察覺排尿情況改變，例如尿頻、夜間頻繁起床小便、尿流變弱、排尿時間延長、排尿後仍感未完全排清，甚至出現尿急或尿失禁等。這些徵狀統稱為「下尿路症狀」（Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS），常見於中老年男士，卻常被忽視或誤解為正常老化現象。然而，LUTS非單純自然老化，可與多種泌尿系統問題相關，當中以良性前列腺增生（Benign Prostatic Hyperplasia, BPH）較為常見。

