【若善健談】社區藥劑師談前列腺健康
前列腺位於膀胱下方，包圍尿道。當前列腺體積增大，會壓迫尿道，導致排尿困難。據本港衞生防護中心，過半六十歲以上男士有機會出現BPH。¹儘管非惡性病變，卻明顯影響日常生活、社交及睡眠，長遠更可影響膀胱功能，甚至增加患尿路感染及尿瀦留的風險。除了BPH，膀胱過度活躍症亦是不容忽視的成因之一。當膀胱肌肉在非排尿時過度收縮，便會引起強烈而難以控制的尿意，導致頻密小便或突發性尿失禁。另骨盆底肌肉鬆弛會削弱控尿能力，使部分男性即使排尿正常，也可出現滴尿或漏尿。如不及早處理，不僅影響身體機能，更易造成心理壓力與自信心下降。
部分男士礙於面子，或認為「忍一忍便無事」而保持沉默。延誤處理不但無助改善，反可致病情惡化。作為社區健康第一線守門人，社區藥劑師可發揮重要作用。市民若察覺排尿異常，可主動向社區藥劑師尋求意見，社區藥劑師會根據症狀提供初步評估與建議，並按需要轉介予家庭醫生或泌尿科專科檢查與治療。除了尋求專業意見，建立良好排尿習慣，如於白天有規律地補充足夠水分，避免在臨睡前兩小時大量飲水，有助減少夜間頻尿；減少咖啡、濃茶及酒精等刺激性飲品的攝取，以免引起膀胱過度活躍。均衡飲食與維持理想體重同樣重要，肥胖會增加腹壓，加劇排尿困難。運動方面，可選擇有助強化核心肌群的活動，如快步走、太極或輕量阻力訓練，並嘗試凱格爾運動等骨盆底肌肉鍛鍊，以改善控尿能力和膀胱支持。同時應避免長時間忍尿，膀胱過度充盈有損肌肉彈性，長久可致功能退化。另外，若長期便秘應尋求處理，過度用力排便或積聚於直腸的糞便會壓迫前列腺與尿道，加重排尿症狀。
LUTS在中老年男士之間常見但非理所當然。積極關注排尿變化，配合適當生活方式調整與及早尋求醫療建議，能預防病情惡化，改善生活質素。社區藥劑師作為易於接觸的醫療專業人員，樂意成為公眾在排尿健康方面的第一步諮詢對象。鼓勵市民放下忌諱，關心自身泌尿系統健康，從今天起邁向自在、健康的銀髮人生。
撰文：張德琳
註冊藥劑師
¹Centre for Health Protection. Men’s Health Line – Benign Prostatic Hyperplasia. Available at: https://www.chp.gov.hk/en/static/80028.html. Accessed June 2025.