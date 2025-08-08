【若善健談】守護前列腺與性福
56歲的鄧先生（化名）走進診症室時一面愁容，他受良性前列腺增生問題困擾已非一朝一夕，但一直諱疾忌醫。「最初以為人到中年，小便困難是正常不過。加上聽朋友講，食前列腺藥會有好多副作用，又影響床事表現，所以拖得就拖。」鄧先生無奈地解釋。然而，拖延令症狀不斷惡化，直至出現血尿，他才驚覺事態嚴重。經電腦掃描及膀胱鏡檢查後發現，其體內有三粒3厘米大的膀胱石，需要立即接受治療。究竟，治療是否必定要犧牲「性福」呢？答案是否定的。
治療前列腺增生的口服藥物大致分為兩類。第一類是「治標」的α受體阻斷劑，它能快速放鬆前列腺肌肉，迅速改善排尿困難。雖然傳統藥物確實有機會引致逆行射精、頭暈、疲倦乏力或姿勢性低血壓等副作用，但目前已有經改良的α受體阻斷劑供病人選擇。有些能大幅減低對血壓的影響，有些可在效用與副作用之間取得良好平衡，顯著降低影響射精功能的風險，特別適合重視性生活的病人。
至於另一類藥物「5α-還原酶抑制劑」，則從「治本」入手，透過抑制男性荷爾蒙來縮小前列腺體積，適合前列腺體積較大的患者。不過，此藥的缺點是起效較慢，需服用半年才明顯見效，亦有少數人可能出現性慾減退等副作用。
研究顯示，有三分二的病人可靠藥物控制症狀。需要理解的是，藥物治療多數是長期作戰；就如年紀大染白髮一樣，需持續才能維持理想效果。另外三分一情況較嚴重的病人，則需接受手術治療。傳統的有電刀切除術，術後併發症風險較高，康復期也較長。如情況不太嚴重，現時多考慮做微創手術，例如水蒸汽療法，能減少術後逆行射精及失禁的風險，康復較快，惟術後需使用尿喉三至七天。至於另一種微創手術前列腺提拉術，則能極大程度地保存性功能，失禁風險也極低，術後無需使用尿喉，大部分病人可即日出院；但其復發率相對較高，約13%病人在五年內需再度治療。
由此可見，治療前列腺增生的治療方法選擇多元，各有長短，患者毋須再擔心因治療而犧牲性福。應主動與醫生溝通，詳細了解不同藥物及手術的利弊，找出適合自己的方案。如能及早求診且情況輕微，有機會單靠改善生活習慣就可紓緩症狀，讓生活重回正軌。
撰文：何思灝醫生
泌尿科專科