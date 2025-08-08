【若善健談】守護前列腺與性福

56歲的鄧先生（化名）走進診症室時一面愁容，他受良性前列腺增生問題困擾已非一朝一夕，但一直諱疾忌醫。「最初以為人到中年，小便困難是正常不過。加上聽朋友講，食前列腺藥會有好多副作用，又影響床事表現，所以拖得就拖。」鄧先生無奈地解釋。然而，拖延令症狀不斷惡化，直至出現血尿，他才驚覺事態嚴重。經電腦掃描及膀胱鏡檢查後發現，其體內有三粒3厘米大的膀胱石，需要立即接受治療。究竟，治療是否必定要犧牲「性福」呢？答案是否定的。

