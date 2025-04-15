【若善健談】 小兒濕疹無憂「類」
近年很多研究顯示，香港及東南亞地區的濕疹發病率明顯上升，約兩至三成的兒童有濕疹或過敏。濕疹的成因相當複雜，空氣污染、天氣轉變、過敏體質、接觸致敏原、飲食習慣及壓力等，都可增加發作風險。此外，有本地大學研究指出，過度清潔和頻繁消毒，可能會破壞皮膚的天然保護屏障，加上部分潔膚和消毒產品含防腐劑或香精等致敏成份，有機會引發過敏反應。濕疹孩子的家長在這方面要多加留意。
治療濕疹是一場持久戰，除了要有耐性，還需要正確的醫學知識，切勿因謬誤而影響子女的健康。例如，有家長看到朋友的孩子對雞蛋過敏，就要自己的孩子戒蛋。盲目戒口可導致營養不均，影響孩子的發育成長。如懷疑食物過敏，應透過皮膚點刺測試或抽血檢查確認。另有家長誤以為皮膚有傷口時不能使用類固醇，然而如果傷口是因為濕疹太癢而抓破，則更需要類固醇來消炎，避免情況惡化。但若傷口已受感染，應先用抗生素控制，再考慮類固醇治療。
當濕疹尚處於輕微階段時，如盡早作出干預和處理，不僅能較有效控制病情，更能減少日後使用強效藥物的需要。舉例來說，類固醇藥膏是治療濕疹的第一線藥物，有助消炎止癢。若家長因對使用類固醇有所顧慮而拒絕用藥，孩子的病情可能會逐步惡化，屆時或需使用更高劑量及更強效的類固醇藥物，治療時間亦有機會相應延長。
雖然類固醇藥膏療效明顯，但並非唯一選擇。當病情穩定後，我通常建議家長逐步轉用具消炎作用的非類固醇藥膏，而非一般潤膚膏。非類固醇藥膏的藥性較為溫和，更適合長期使用，有助緩解家長對類固醇副作用的憂慮。
此外，妥善管理環境因素也是關鍵。家長應避免讓孩子長時間接觸致敏原，盡量少買毛公仔、不使用地毯，並定期清洗床單和被褥，以減少塵蟎滋生。天氣炎熱時，出汗可能會加重濕疹症狀，應避免讓孩子在高溫下進行劇烈戶外運動，流汗後亦應盡快清潔身體。沐浴後，可先在病情較嚴重的部位塗抹類固醇或非類固醇藥膏，等待約30分鐘，藥物被充分吸收後才使用潤膚產品，以免稀釋藥物，影響療效。同時應以薄塗、少量多次的方式，預防皮膚乾裂及毛囊發炎的風險。
總括而言，治療濕疹應基於醫學建議，而非盡信坊間迷思或過度擔憂。家長要認識濕疹的成因與治療方式，才能確保孩子的健康與正常發展。
撰文：梁卓華醫生
兒科專科