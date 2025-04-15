【若善健談】 小兒濕疹無憂「類」

近年很多研究顯示，香港及東南亞地區的濕疹發病率明顯上升，約兩至三成的兒童有濕疹或過敏。濕疹的成因相當複雜，空氣污染、天氣轉變、過敏體質、接觸致敏原、飲食習慣及壓力等，都可增加發作風險。此外，有本地大學研究指出，過度清潔和頻繁消毒，可能會破壞皮膚的天然保護屏障，加上部分潔膚和消毒產品含防腐劑或香精等致敏成份，有機會引發過敏反應。濕疹孩子的家長在這方面要多加留意。

