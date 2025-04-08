【若善健談】 濕疹「乒」法
濕疹與過敏體質相關，常被視為「過敏進行曲」的第一步。約八成嬰孩濕疹患者日後會出現其他過敏性疾病，如食物過敏、鼻敏感或哮喘，甚至延續至成年。研究發現，部分濕疹患者，成因是角蛋白基因變異。角蛋白負責維持皮膚屏障功能，當這層屏障受損，皮膚會變得乾燥、容易龜裂，令致敏原更易入侵，引發過敏反應。當皮膚受到刺激，免疫系統會釋放發炎物質，不僅影響皮膚，還可能透過血液影響呼吸道或消化道，擴大過敏反應範圍。
濕疹本身亦會形成惡性循環，皮膚越乾燥，發炎和痕癢便越有可能加劇，孩子因為抓癢進一步破壞皮膚屏障，讓細菌、病毒、致敏原更易入侵，使病情惡化，甚至令皮膚變厚、變硬，增加未來治療的難度。因此，有濕疹切忌「忍」，越早控制，效果越理想。
治療濕疹的重點在於三大基石：修復皮膚屏障、控制發炎和減少刺激。塗抹適合的保濕產品可補充水分並形成保護層，減少外界刺激的影響。發炎是濕疹惡化的主因，許多家長因擔心藥膏的副作用而過早停藥，使子女病情反覆發作。其實，如果按醫生指示使用類固醇藥膏，不但能快速減少發炎，防止惡化，而且出現副作用風險極低。當病情受控後，應逐步轉用非類固醇的抗炎藥膏，以降低復發機會。此外，應避免接觸已知的過敏原，以減少皮膚的過敏反應及復發機會。
從臨床經驗來看，家長的態度對治療效果是關鍵。需清楚知道濕疹是一種慢性疾病，無法短時間內被根治，但透過適當的管理是可以有效控制的。因此，家長應調整心態，耐心陪伴孩子面對漫長的治療過程。此外，過度干預孩子的日常生活，例如頻繁提醒「不能做這個、不能碰那個」，或會加重孩子的焦慮，長遠影響其心理發展。相反，應該幫助孩子理解，濕疹是可以逐步改善的。當孩子對疾病有正確的認識，並對治療方法感到安心時，他們在皮膚癢或乾燥時便會主動塗藥，無需家長時刻督促，減輕雙方壓力。
治療濕疹的關鍵在於及早介入，只要掌握正確方法，濕疹是可控可癒的。家長應保持耐性與信心，讓孩子在支持與關愛中學會管理病情，以正向心態擺脫濕疹帶來的不適與困擾。
撰文：李樹豐醫生
兒科專科