【若善健談】 濕疹「乒」法

治療濕疹就像按停一顆彈跳中的乒乓球。球剛彈起時，如果能及時按下，它的彈跳幅度會越來越低，最終趨於平穩。同樣，如果能在濕疹症狀剛出現時迅速控制，症狀便會逐漸減輕，發作頻率和嚴重程度也會下降，從而減少長期用藥的需要。反之，若放任不管，皮膚狀況有機會惡化，令治療難度增加。

