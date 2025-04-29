【若善健談】 濕疹發炎莫輕視

濕疹是門診中較常見的兒科問題之一。不少家長誤以為濕疹只是皮膚過敏，低估其潛在風險，因而拖延求醫。最令我印象深刻的，是一位七歲男童的個案。他長期患有濕疹，但因父母忙於工作無暇照顧，他自己又不愛整潔，常用髒手抓癢，導致皮膚破損，細菌入侵。最終整隻手紅腫劇痛，看起來猶如食肉菌感染，並伴隨高燒。化驗後證實為甲型鏈球菌感染，引致蜂窩性組織炎，需要立即住院接受抗生素治療。這宗個案提醒我們，濕疹若處理不當，後果可以非常嚴重。

