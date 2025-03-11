【若善健談】睡眠窒息與脂肪肝

最近，一位52歲的病人因長期扯鼻鼾、高血壓及青光眼前來求診。經詳細問診及檢查後，發現她患有睡眠窒息症，而肝纖維化掃描亦顯示她有嚴重脂肪肝。乍看之下，睡眠窒息症與脂肪肝似乎毫不相干，但實際上兩者關係密切。

