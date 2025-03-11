【若善健談】睡眠窒息與脂肪肝
睡眠窒息症的成因包括口腔結構天生較窄（如Mallampati分級為III或IV）、高血壓、肥胖、家族病史等，而男性的發病率較女性高。患者入睡後，除了扯鼻鼾、呼吸間歇暫停、夜尿頻繁等症狀，白天還可能因睡眠質素不佳而感到疲憊，並伴隨頭痛、嗜睡、焦慮抑鬱、專注力及記憶力下降。若病情嚴重，反覆缺氧會導致身體多個器官及系統受損，當中肝臟亦不例外。
肝臟細胞在缺氧狀態下產生氧化壓力，進而引發炎症反應。研究顯示，睡眠窒息症患者的肝酵素水平通常較高，反映肝細胞受損。此外，肝臟負責脂肪代謝與解毒，當缺氧影響其正常功能時，脂肪便無法被有效分解與代謝，導致異常堆積，最終形成非酒精性脂肪肝。
睡眠窒息症更與多種代謝症候群息息相關，包括肥胖、高血壓、高血糖、高血脂、糖尿病、心血管疾病、中風、認知障礙、青光眼及胃食道逆流等。這些健康問題往往相互影響，形成惡性循環，使病情更加複雜。
因此，治療需要對症下藥，多管齊下。睡眠窒息症是可以根治的，醫生會根據呼吸干擾指數（RDI）來評估病情的嚴重程度，以及制定治療方案。而持續正壓（CPAP）呼吸機是較有效的治療方法之一，它能夠維持氣道暢通，減少缺氧對身體的影響。如患者同時有脂肪肝，就需透過減重、均衡健康飲食、多做運動，並輔以天然護肝保健品，以改善病情。然而，若睡眠窒息症未有改善，脂肪肝的治療效果亦可能受到影響，因此兩者必須同步處理，才能達到較佳療效。
許多人誤以為鼻鼾只是小問題，甚至認為睡眠窒息症並非真正的疾病。事實上，長期睡眠窒息症可對身體造成不可逆轉的傷害。雖然鼻鼾是典型的睡眠窒息症症狀，但並非所有患者都會扯鼻鼾，部分人可能只出現其他症狀。因此，若你或家人屬高風險人士，並有相關症狀，應盡快求醫接受評估、進行睡眠測試及治療，以免延誤病情。
撰文：曹忠豪醫生
呼吸系統科專科