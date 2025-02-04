電影《破．地獄》於香港及內地贏盡口碑，其實女主角早在十多年前已出道，起初名字需遷就其他歌手以避免觀眾混淆，無奈後來又出現另一位歌手的名字同樣太接近。為了讓觀眾更容易記住，她才轉回本名，最終靠出色演技及實力令人留下深刻印象。

