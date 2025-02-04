【若善健談】破．痛
電影《破．地獄》於香港及內地贏盡口碑，其實女主角早在十多年前已出道，起初名字需遷就其他歌手以避免觀眾混淆，無奈後來又出現另一位歌手的名字同樣太接近。為了讓觀眾更容易記住，她才轉回本名，最終靠出色演技及實力令人留下深刻印象。
《破》片的吸引力落在題材能引人反思及觸動心靈。同樣迷思亦往往出現在身體的「痛」楚上，它通常是出人意表、難以捉摸。例如身體各關節出現無名腫痛，感受到舉步維艱所帶來的衝擊，腦海自然產生不同想法，是退化徵兆？要吃止痛藥？長期服用會上癮嗎？
借用電影中的對白：「不止死人要超渡，生人也需要破地獄，生人都有好多地獄。」現實中，關節痛楚的感覺猶如農曆七月來臨，我們需要啓動「破．痛」的儀式。都市人生活節奏一向急促，容易對自身健康掉以輕心，也漠視了關節痛帶來的嚴重後果，以為習慣了便可成為生活的一部分。我們不要讓人有超渡自己的機會，面對健康不應採取忌諱的態度，健康不介意你富或貧，也別介意與其他人得到同樣痛楚的冠名，我們要展現打破痛楚的決心，還是盡快求醫吧！
未雨綢繆往往是成功的關鍵，女主角在未為港人熟悉的時候，已考獲許多平常人想像不到的牌照，包括潛水牌、船牌、救生員牌、導遊牌、中醫牌等。增值自己背後的意義，是為自己提供更多選擇。我們應定期進行健康檢查，這不一定代表身體出現問題，破格思維為我們爭取更多時間及了解身體的變化，重點是推動自己更關心健康，留意健康細節，信任及遵從醫生的專業意見，信賴可靠的原廠藥物及監管。
痛楚的來臨並非世界末日，我們絕對可以妥善處理，回彈健康。
《破》片傳達了一個重要訊息，人們常常迴避的話題，卻是每個人都必須面對的人生課題。對於各類關節痛症的出現，許多人採取啞忍態度，困擾不便只會無日無之，正面求醫處理才可破舊迎新。
秋葵
（內容由暉致全力支持）