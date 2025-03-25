脂肪肝

【若善健談】「脂」識改變命運？

健康
若善健談
三十多歲的方先生因持續腹痛不適及眼白泛黃來求診，檢查後發現已經是早期肝硬化。他身形不算胖，但有不良飲食、生活習慣。事實上，代謝性脂肪肝有如隱形殺手，無聲無息地影響著香港三、四成人的健康。它沒有明顯症狀，很多患者是在例行體檢驗血時，發現肝酵素偏高，再進一步做超聲波、肝纖維化掃描及磁力共振等才發現有脂肪肝，問題甚至已惡化為肝纖維化、肝硬化或肝癌。

脂肪肝的確切成因目前尚未有定論，研究顯示，它並非單一因素所致，部分人是先天功能失調，亦有部分人是因後天因素，或是多重代謝問題相互影響的結果。例如胰島素出現抗阻，肌肉細胞無法有效利用葡萄糖，導致血糖升高，胰臟便需分泌更多胰島素，以維持血糖穩定。然而，過量的胰島素會促進脂肪在肝臟內合成及積聚進一步加劇脂肪肝及胰島素抗阻，形成惡性循環。

腸道不僅影響消化及大腦健康，也可透過腸肝軸影響肝臟代謝。如經常攝取高糖高脂食物，會破壞腸道微生態平衡，影響脂肪代謝，進一步令脂肪肝及胰島素抗阻惡化。當肝內堆積過多脂肪，免疫系統可能會將其視為異物，釋放發炎因子，導致慢性發炎及肝細胞受損。


此外，許多脂肪肝患者同時患有睡眠窒息症。患者因夜間反覆缺氧，產生氧化應激進一步刺激肝臟發炎，並可能加重胰島素阻抗，加快脂肪肝進展。

由此可見，預防和改善脂肪肝需要從多方面入手。儘管近年有新藥面世，但目前較有效的方法，仍是減少體內脂肪和調整飲食習慣，並確保每週至少做90分鐘的有氧運動。飲食方面，富含抗氧化物的地中海飲食及天然保健品，或有助改善病情；高能量食物，如白米飯、白麵包及高果糖食物等，應盡量少吃。如果已患有脂肪肝，建議在一年內減少15%至20%的體重。堅持下去，脂肪肝的情況有望在年半至兩年逐步改善。

最後，你只有一個肝，請好好愛惜。若發現肝酵素異常或代謝問題，切勿掉以輕心。「脂」識是否能改變命運，取決於你能否善用知識，調整飲食、增加運動量，維持理想體重，並持之以恆。唯有將知識轉化為行動，才能真正改善健康，重塑未來。

撰文：吳秉英醫生
腸胃肝臟科專科

widgetBtn

熱門文章

 