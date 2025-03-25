【若善健談】「脂」識改變命運？

三十多歲的方先生因持續腹痛不適及眼白泛黃來求診，檢查後發現已經是早期肝硬化。他身形不算胖，但有不良飲食、生活習慣。事實上，代謝性脂肪肝有如隱形殺手，無聲無息地影響著香港三、四成人的健康。它沒有明顯症狀，很多患者是在例行體檢驗血時，發現肝酵素偏高，再進一步做超聲波、肝纖維化掃描及磁力共振等才發現有脂肪肝，問題甚至已惡化為肝纖維化、肝硬化或肝癌。

