【若善健談】「脂」識改變命運？
三十多歲的方先生因持續腹痛不適及眼白泛黃來求診，檢查後發現已經是早期肝硬化。他身形不算胖，但有不良飲食、生活習慣。事實上，代謝性脂肪肝有如隱形殺手，無聲無息地影響著香港三、四成人的健康。它沒有明顯症狀，很多患者是在例行體檢驗血時，發現肝酵素偏高，再進一步做超聲波、肝纖維化掃描及磁力共振等才發現有脂肪肝，問題甚至已惡化為肝纖維化、肝硬化或肝癌。
脂肪肝的確切成因目前尚未有定論，研究顯示，它並非單一因素所致，部分人是先天功能失調，亦有部分人是因後天因素，或是多重代謝問題相互影響的結果。例如胰島素出現抗阻，肌肉細胞無法有效利用葡萄糖，導致血糖升高，胰臟便需分泌更多胰島素，以維持血糖穩定。然而，過量的胰島素會促進脂肪在肝臟內合成及積聚，進一步加劇脂肪肝及胰島素抗阻，形成惡性循環。
腸道不僅影響消化及大腦健康，也可透過腸肝軸影響肝臟代謝。如經常攝取高糖高脂食物，會破壞腸道微生態平衡，影響脂肪代謝，進一步令脂肪肝及胰島素抗阻惡化。當肝內堆積過多脂肪，免疫系統可能會將其視為異物，釋放發炎因子，導致慢性發炎及肝細胞受損。
此外，許多脂肪肝患者同時患有睡眠窒息症。患者因夜間反覆缺氧，產生氧化應激，進一步刺激肝臟發炎，並可能加重胰島素阻抗，加快脂肪肝進展。
由此可見，預防和改善脂肪肝需要從多方面入手。儘管近年有新藥面世，但目前較有效的方法，仍是減少體內脂肪和調整飲食習慣，並確保每週至少做90分鐘的有氧運動。飲食方面，富含抗氧化物的地中海飲食及天然保健品，或有助改善病情；高能量食物，如白米飯、白麵包及高果糖食物等，應盡量少吃。如果已患有脂肪肝，建議在一年內減少15%至20%的體重。堅持下去，脂肪肝的情況有望在年半至兩年逐步改善。
最後，你只有一個肝，請好好愛惜。若發現肝酵素異常或代謝問題，切勿掉以輕心。「脂」識是否能改變命運，取決於你能否善用知識，調整飲食、增加運動量，維持理想體重，並持之以恆。唯有將知識轉化為行動，才能真正改善健康，重塑未來。
撰文：吳秉英醫生
腸胃肝臟科專科