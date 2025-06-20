【若善健談】痛「膝」英才

膝關節炎一向被視為老年人常見的毛病，但隨着生活習慣改變、運動風氣盛行，越來越多人未到四、五十歲就已出現膝蓋疼痛及炎症。膝關節是支撐體重、連接大腿與小腿、維持行動能力的關鍵部位，一旦出現問題，即使是年輕的運動英才，也會因活動受限、表現下滑而受困擾，嚴重時甚至影響日常工作及社交生活。

