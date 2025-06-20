【若善健談】痛「膝」英才
膝關節炎一向被視為老年人常見的毛病，但隨着生活習慣改變、運動風氣盛行，越來越多人未到四、五十歲就已出現膝蓋疼痛及炎症。膝關節是支撐體重、連接大腿與小腿、維持行動能力的關鍵部位，一旦出現問題，即使是年輕的運動英才，也會因活動受限、表現下滑而受困擾，嚴重時甚至影響日常工作及社交生活。
年輕人膝痛及關節炎的原因多樣，最常見是運動過度引致的勞損。經常參與高衝擊性運動（如廣受市民歡迎的羽毛球），會增加膝關節的負擔。打羽毛球涉及大量向前踏步、急停與轉向動作，會令膝關節在短時間內承受極大的壓力，長期反覆受壓，易引致勞損發炎。
此外，部分人是因踢足球或滑雪運動受傷，導致十字韌帶撕裂或半月板損傷。他們誤以為，斷了十字韌帶便無法行走；見疼痛及腫脹過後「好似無事」，便繼續活動，結果反覆受傷，未到六十歲已出現退化性膝關節炎。事實上，部分人十字韌帶斷了仍能走動，但膝關節已變得不穩，更易受傷。
除了運動，某些結構問題或生活習慣亦會增加風險。不少缺乏運動習慣的女性都有前膝痛的問題，原因是肌力不足，令膝蓋在日常活動中的負荷過大。穿高跟鞋則令重心前移，加重膝前壓力，進一步誘發疼痛。經常搬重物或反覆蹲起的人，也易因長期勞損導致膝蓋提早退化。而O型腿亦是華人常見的風險因素，因重心偏向膝內側，關節內側磨蝕加劇。
許多病人就診時已出現疼痛與腫脹，這時服用非類固醇消炎止痛藥，可有效緩解症狀，但它主要用於處理短期及急性疼痛，並不適合長期每日使用。如疼痛是因為慢性退化性關節炎，撲熱息痛或會更適合。除口服藥外，可考慮注射透明質酸以改善關節靈活度，通常用於中度膝關節退化的病人。當所有保守治療方法均無效，醫生才會建議進行手術。
要治療膝關節痛症問題，關鍵是要對症下藥，同時要多管齊下。除了根據醫生指示使用適當的藥物，還要控制體重、多做低衝擊運動（如游泳或太極）、強化膝部肌肉力量，以及必要時配合物理治療或輔助支撐器具。
膝蓋健康關乎行動自由，最後提醒大家，尤其是熱愛運動人士，切勿忽視初期不適，即使只是輕微的膝蓋受傷，及早檢查及處理，才能避免長遠的困擾。
撰文：周啟斌醫生
骨科專科醫生