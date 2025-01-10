【若善健談】誰最美麗

「魔鏡魔鏡誰最美麗？」童話故事裡壞皇后總會問誰是世界上最美的女人，而魔鏡總會回答她：「世界上最美的女人是您！」若果皇后生於現代，相信她會問魔鏡：「我膽固醇有超標嗎？」奈何魔鏡卻會說：「你短褲穿太高了！」皇后聽後有點疑惑，心想難道魔鏡出了什麼問題？保用期已過，難以找到原廠保養。原來魔鏡因應世界格局的改變而自行挑選了普通話模式，其實魔鏡是想說：「你膽固醇太高了！」

