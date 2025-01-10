【若善健談】誰最美麗
「魔鏡魔鏡誰最美麗？」童話故事裡壞皇后總會問誰是世界上最美的女人，而魔鏡總會回答她：「世界上最美的女人是您！」若果皇后生於現代，相信她會問魔鏡：「我膽固醇有超標嗎？」奈何魔鏡卻會說：「你短褲穿太高了！」皇后聽後有點疑惑，心想難道魔鏡出了什麼問題？保用期已過，難以找到原廠保養。原來魔鏡因應世界格局的改變而自行挑選了普通話模式，其實魔鏡是想說：「你膽固醇太高了！」
現實世界裏，膽固醇有否超標與健康息息相關，它無法單靠外表得知，衣著配搭也沒有影響。縱使擁有白雪公主的美貌、身型或性格，但缺乏防騙或健康衛生意識才是導致膽固醇超標的致命傷，咬上一個看似平凡的蘋果也可以抱憾一生，所以切勿輕信網上資訊，或胡亂購買不知名的藥物。網上猶如童話世界般飄渺，完全沒有監管、沒有保證，難以追訴。選擇藥物時，要相信正廠正貨和政府的藥物註冊制度，我們的健康值得擁有良好的藥物保護，預防勝於治療，若白雪公主活在我們身邊，她應多與專業醫護人員溝通，不知道如何服用藥物時，還可以到附近的社區藥房向藥劑師查詢，定期身體檢查才是王道，相信對她來說，最壞的結果只是透過交友程式才可找到心中的王子，以及多吃提子，提防騙子。
童話故事永遠都需要有奸角存在才可突顯主角的完美無瑕。皇后在故事中較為聰穎，她清楚知道自己的目標，只要白雪公主不在人世，她便是全世界最美麗的人。可惜她想錯了方向， 美麗需要由心出發，也需要健康的扶持才可以華麗轉身，健康毋須競爭，美麗亦然。當魔鏡說出令人摸不著頭腦的說話，其實應該加以查證，就像身體出現任何不適或痛症時，應立即求診，不要胡亂猜測，醫生是不會理會你的個人背景或膚色，只會給予我們合適的醫療方案，為我們的健康增值。
蛇年將至，但願人人也可以擁有自己的魔鏡，可即時查詢最近的社區藥房在哪裡。健康才是最寶貴的財富，祝大家新春蛇年喜氣洋洋，財富如蛇蜿蜒入家。
秋葵
（內容由暉致全力支持）
關鍵詞若善健談