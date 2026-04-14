蔬菜農藥｜菠菜農藥殘留多易傷身 鹽水浸洗菠菜越洗越毒 注意正確洗菜3步緊記「先洗後切」

現代人注重飲食健康，惟部分常見蔬菜若清洗不當，恐將殘留農藥吃進肚。根據美國環境工作組織（EWG）及台灣相關部門最新公布之蔬果農藥殘留報告，菠菜再次位列殘留量最高榜首。有醫生指出，農藥積聚體內會引發多重健康隱患，要改正錯誤洗菜習慣方可有效減低攝入農藥風險。

