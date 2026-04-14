蔬菜農藥｜菠菜農藥殘留多易傷身 鹽水浸洗菠菜越洗越毒 注意正確洗菜3步緊記「先洗後切」
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現代人注重飲食健康，惟部分常見蔬菜若清洗不當，恐將殘留農藥吃進肚。根據美國環境工作組織（EWG）及台灣相關部門最新公布之蔬果農藥殘留報告，菠菜再次位列殘留量最高榜首。有醫生指出，農藥積聚體內會引發多重健康隱患，要改正錯誤洗菜習慣方可有效減低攝入農藥風險。
農藥長遠干擾內分泌菠菜根部實為營養集中地
台灣復健科醫生王竣平解釋，農藥進入人體後會加重肝臟解毒負擔，導致疲勞及恢復力下降。部分農藥更會破壞腸道菌叢平衡，增加發炎反應；甚至成為內分泌干擾物，影響雌激素與胰島素敏感度，削弱身體自我復原能力。
針對菠菜，由於其貼地生長且葉片皺褶較多，極易積累泥土與農藥。然而，其尾端紅色根部實為鐵質最集中之處，兼具高葉酸及高抗氧化特性，屬極具營養價值之部位，不宜盲目切除。
正確洗菜3步 浸鹽水原來不當？
坊間常誤以為於水中加入鹽巴、醋或小蘇打能加強去污效果，惟醫療界提醒此舉反易令農藥滲入蔬菜組織內。要有效清除農藥，建議遵從以下「沖、泡、流」三大步驟：
- 流動水沖洗30秒：首步必須以清水沖去表面泥沙與灰塵，此步驟不容省略。
- 清水浸泡約15分鐘：將葉菜浸入水中約10至15分鐘。需嚴格控制時間，避免浸泡過久導致農藥被蔬菜重新吸收。（註：士多啤梨或藍莓等漿果類浸泡5至10分鐘即可）。
- 細流水持續溢流：浸泡期間，保持水龍頭開啟至「一根筷子粗細」之微細水流，利用持續之物理沖刷帶走農藥。完成浸泡後，再以流動水沖洗30秒作最後清潔。
緊守先洗後切原則 避免製造滲透缺口
除掌握正確清洗步驟，處理食材之順序亦同樣關鍵。大眾必須緊記「先洗後切」原則。若先切碎蔬菜再進行清洗，殘留農藥容易從切口直接進入植物組織，同時加速維生素C等水溶性營養流失。清洗菠菜時應重點處理根部與葉柄交界處；處理士多啤梨時亦切忌先去除蒂頭，以免製造缺口讓農藥滲入。
醫學界建議，日常飲食難以完全避開農藥殘留，市民可透過多樣化飲食分散攝取風險，優先挑選當季農產品，並配合科學清洗方法以保障食物安全。