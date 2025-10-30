藥有所師｜早識早預防：社區藥劑師推動社區健康篩查
你有多久沒有檢查血壓、血糖、膽固醇？
在節奏急促的都市生活中，不少人忙於工作及家庭，忽略了定期檢查身體的重要性。然而，很多慢性疾病如高血壓、糖尿病、高膽固醇和骨質疏鬆等，早期往往沒有明顯症狀，當病徵出現時，病情可能已經進入中後期，出現多種併發症，甚至難以逆轉的損害，嚴重影響生活質素。俗語有云﹕「病向淺中醫」，愈早接受適切治療，出現相關併發症的機會便愈低，對生活的影響亦會愈小。定期進行身體檢查，便能在慢性疾病早期，甚至疾病出現之前發現問題。及早識別風險因素，是預防慢性疾病及相關併發症的關鍵第一步。
近年來，社區藥劑師的職責已經由配藥及小病小痛管理，逐漸擴展至疾病預防與健康監察。他們不只是「執藥員」，更是市民可隨時接觸的健康守門人，為您提供便捷、準確的健康評估與建議，及早發現潛藏的風險。
社區健康篩查的重要性
許多疾病在早期無聲無息，若能及早發現問題，便能及早介入，減少日後出現嚴重併發症及所衍生的醫療開支。社區藥劑師可提供的初步健康評估包括：
- 測量血糖、總膽固醇、血壓及血氧、心房顫動篩查 – 了解心血管健康的潛在風險，有需要時及早治療，減低併發症風險；
- 身體組成分析 (身體質量指數/ BMI、體脂率、肌肉量等) – 客觀地了解身體狀況，制定個人化改善方案，減低患上代謝綜合症及相關慢性疾病的風險；
- 肌少症篩查 – 了解肌肉健康，及早改善問題，減低跌倒風險及對活動能力的影響。
這些簡單快捷的檢查，毋須轉介，直接由社區藥劑師安排在藥房內進行，打破了傳統健康檢查的掣肘及不便。
案例分享：從藥房發現高血壓的年輕人
28 歲的陳先生平日感覺良好，只是偶爾頭痛，某天在藥房購買止痛藥時順便量了一次血壓，結果顯示為 152/102mmHg。藥劑師察覺不尋常，建議他連續幾天在固定時間、固定地點量度血壓，並教導正確量度方式。結果數日後血壓仍維持偏高水平，藥劑師便建議他儘早求醫，最終證實陳先生患有早期高血壓。透過改變飲食習慣，並配合醫生處方的藥物治療，成功在出現併發症前將血壓控制好。這正正反映了社區藥劑師能在疾病尚未明顯前，為市民提供實用的意見，助他們及早作出行動，避免錯過治療時機。
推動全民預防健康文化
隨著香港推動以預防為本的基層醫療政策，社區藥劑師將成為市民接觸預防服務的重要渠道。他們所提供的健康評估、健康諮詢與小病小痛管理服務，不僅有助個人健康管理，更能減輕公營醫療系統的負擔，達至長遠的公共衛生效益。
當篩查與健康教育走入社區，預防就變得不再遙遠。現時本港的社區藥房，包括大型連鎖社區藥房，均定時有註冊藥劑師當值。市民只要走進社區藥房，便可接觸簡單、快捷又可信賴的健康評估，讓早期預防成為日常生活的一部分。
結語：從社區藥房出發，守護大眾健康
預防勝於治療。透過社區藥劑師主動提供的健康評估與早期篩查服務，每位市民都能更了解自己的健康狀況，及早採取行動。社區藥劑師，正是您身邊最易接觸的健康守門人，讓預防不再困難，讓健康從此開始。
撰文：香港大學 x 屈臣氏藥房
#社區藥劑師 #健康篩查 #慢性病預防 #基層醫療 #早期識別 #健康評估 #藥有所師 #香港大學 #香港藥學會 #香港醫院藥劑師學會 #香港藥劑專科深造學院 #港九藥房總商會 #屈臣氏 #萬寧 #香港科研製藥聯會 #暉致