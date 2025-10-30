藥有所師｜早識早預防：社區藥劑師推動社區健康篩查

你有多久沒有檢查血壓、血糖、膽固醇？

在節奏急促的都市生活中，不少人忙於工作及家庭，忽略了定期檢查身體的重要性。然而，很多慢性疾病如高血壓、糖尿病、高膽固醇和骨質疏鬆等，早期往往沒有明顯症狀，當病徵出現時，病情可能已經進入中後期，出現多種併發症，甚至難以逆轉的損害，嚴重影響生活質素。俗語有云﹕「病向淺中醫」，愈早接受適切治療，出現相關併發症的機會便愈低，對生活的影響亦會愈小。定期進行身體檢查，便能在慢性疾病早期，甚至疾病出現之前發現問題。及早識別風險因素，是預防慢性疾病及相關併發症的關鍵第一步。

