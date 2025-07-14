藥有所師｜社區藥劑師的使命 – 提升健康素養，守護市民健康

現今，社區藥劑師的角色已不再局限於提供藥物，而是幫助市民掌握健康資訊、提升自我照護能力的重要專業人員。透過提供專業建議、疾病預防及支援長期病患管理，社區藥劑師在基層醫療中發揮不可或缺的作用。透過教育和指導，社區藥劑師能夠幫助市民更了解自身健康狀況，並提升市民的健康素養，以減少對醫療系統的過度依賴。

