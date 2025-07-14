藥有所師｜社區藥劑師的使命 – 提升健康素養，守護市民健康
提升健康素養與用藥知識
健康素養與用藥知識對於疾病預防及藥物管理至關重要。許多市民因資訊不足，未能有效控制病情或誤用藥物。社區藥劑師可透過藥物教育，幫助市民正確服藥、識別副作用，並避免藥物相互作用的風險。此外，他們亦能指導市民判斷哪些健康問題可自行管理，哪些需要尋求專業協助，從而減少不必要的求診，減輕醫療系統的負擔。
長期病患管理：社區藥劑師的專業支援
慢性疾病如糖尿病、高血壓和高膽固醇，若未妥善控制，可能引發嚴重併發症。社區藥劑師可協助患者定期監測健康狀況、提供用藥指導，並建議適當的生活調整，幫助患者更有效管理病情。目前，部分社區藥房已提供血糖、血壓及膽固醇測試等簡單健康檢查，幫助市民及早發現潛在風險，並在需要時轉介至適當的醫療機構作進一步評估。透過這些日常健康管理措施，市民可在疾病初期採取行動，減少急診或住院的需要。
建立更緊密的社區健康網絡
社區藥房是市民日常接觸醫療專業人員的重要渠道之一。社區藥劑師透過藥物諮詢，協助市民正確服藥、管理慢性病，並提供疾病預防建議。此外，他們可舉辦健康講座或推廣活動，提升市民對自身健康的認識，培養良好生活習慣，並掌握基本的健康管理技巧。
社區藥劑師亦與家庭醫生、護士及其他醫護人員緊密合作，確保患者獲得適切的健康指導與持續照護。這不僅提升市民對自身健康的掌控能力，也讓醫療資源得以更有效地分配。
結語：社區藥劑師的專業力量 – 推動全民健康管理
隨著醫療需求不斷增加，社會需要更有效的方式來提升市民健康素養，促進自主健康管理，並減少對醫療系統的依賴。社區藥劑師在這個過程中扮演關鍵角色，透過教育、指導與專業知識，為市民提供更全面、更優質的健康支援。未來，隨著基層醫療政策的推動及醫療科技的進步，社區藥劑師的角色將更趨多元，成為推動社區健康的重要力量。
撰文：香港大學 x 香港藥學會
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