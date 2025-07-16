處方未標示西藥成分藥膏 註冊女中醫陳靖婷被捕 衞生署籲停用
註冊女中醫陳靖婷涉嫌處方含有未標示西藥成分的藥膏被捕，衞生署呼籲，市民如曾獲處方該款藥膏，應停止使用。
衞生署昨日（15日）表示，署方早前根據情報，突擊搜查京華中心二座註冊中醫陳靖婷的處所，並檢獲一批藥膏。政府化驗所的檢驗結果顯示，兩款沒有標籤的黃色藥膏樣本均含有未標示西藥「曲安奈德」、「咪康唑」及「撲熱息痛」成分。當中較大樽（直徑約5.5厘米）的黃色藥膏樣本除上述成分外，亦驗出含一種未標示西藥成分「地塞米松」。因應化驗結果，衞生署昨日通知警方，並拘捕該名註冊女中醫，她涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。
衞生署指，「地塞米松」及「曲安奈德」屬皮質類固醇，為第1部毒藥及處方藥物，用於治療炎症，不適當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。「咪康唑」亦為第1部毒藥，常用於治療皮膚受真菌感染的藥物，外用可引致皮膚搔癢、刺激性及過敏反應等副作用。「撲熱息痛」普遍用作退燒及鎮痛，使用過量可引致肝臟及腎臟受損。衞生署會繼續調查事件，並已要求涉事中醫聯絡曾獲處方涉事藥膏的病人，以便進行醫學監察。
根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，一經定罪，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查工作完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見。署方亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會，以考慮是否需要採取紀律行動。
衞生署呼籲，曾獲上述中醫處方藥膏的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見，市民可在辦公時間內，將有關藥物送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。