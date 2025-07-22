袁國勇一生成就50%歸功太太 每日一笑話伴太太走過癌患低谷
劏房中成長 虎媽打手板迫讀書
袁國勇在自傳中回顧童年生活，自幼一家同住於西營盤一個不足60呎的劏房，要以閣樓當床鋪，與其他幾戶共用水喉、煤爐、糞桶，洗澡、煮飯、如廁都要排隊，父親則靠每日製作假牙、工時長達十六小時養家，他形容：「你自己經歷過，會更明白基層的困難。」
讀書方面，他從來不是天資聰穎的類型，全靠「虎媽」的嚴厲鞭策，被打手板更是家常便飯，他猶記得一次末考試考獲全級第二，仍被母親打一下手板，這種教育方式，培養了他日後堅毅自律的性格，為往後的成就打下根基。他也深信要成功，熱誠、努力與天份缺一不可，並寄語年輕一代：「如果你有天份，你又喜歡，最重要是你努力，自然會做得好；你沒有天份、沒有興趣、不願意努力，一定不會成功。」
為慳時間太太助剪頭髮造「制服」
袁國勇多年來總是穿著同一款白色襯衫、紅色領呔、黑色長褲、灰色外套，髮型也從不更換。這個「固定造型」看似刻板，其實來自太太多年來為他打點生活的習慣安排。在他自傳中提到，在醫院與任職護士的太太Louisa相識，兩人於31歲時結婚，太太為了為他節省每日選衣的時間，在30年前開始，特地幫他縫製了一款簡單耐看的外套，三件灰色、三件啡色，分別應付冬夏季節，且每隔六年便會請裁縫再做新一批。
髮型方面，太太每月替他剪髮，讓他毋須再浪費時間去理髮店。他在接受《日日健康》訪問時笑言：「去剪頭髮、每天想穿甚麼衣服，很麻煩。有人幫你剪頭髮，你有一套制服去穿，最省時間，有甚麼好得過這樣？」他更形容自己多年來的成就，太太功不可沒：「我做的所有事情，她的功勞佔50%，我真的覺得沒有她我甚麼都做不到！」
每日一笑話助太太走出癌患
2005年，袁國勇察覺太太的體味出現異常，經詳細檢查，證實她患上卵巢癌，腫瘤體積龐大，他形容當時的打擊「沉重得難以言喻」，但太太樂觀面對。然而手術切除後化療副作用接踵而至——失眠、腹脹，以至針刺般劇烈的神經痛，讓她痛得要用棍子敲打雙腿方可稍得緩解。中西藥、針灸均無效，整整五年，她幾乎每日與痛共存。
這五年，是兩人形容為「人生最黑暗的時期」。袁國勇坦言，身為醫生卻無法幫助最親的人，那種無力感難以言喻。那時他唯一能做的，就是每天逗太太笑，「我能夠做的就是每天在網上找一個好笑的故事，回去引她去笑。」他亦每天重複一個小習慣——不用鎖匙開門，而是先按門鈴，讓太太透過門眼看到他在門外扮鬼臉，希望每天都能引她笑一次。這些小舉動看似微不足道，卻是他堅持了多年的陪伴方式。
當太太的體重由98磅驟降至80磅，兩人一度以為癌症復發，甚至忍不住一同落淚。直至結果出爐證實並非癌症復發，他感慨形容這段經歷：「是上帝的恩典讓我們撐過來。」
接少年同住 陪伴、教英文改變一生
除了醫治病人，袁國勇亦深信，醫生的責任延伸至心靈與人生方向的引導。1985年，他在病房認識一名17歲少年，雖家境清貧、英語成績欠佳，卻充滿求知慾。袁國勇主動邀他放學後到醫院宿舍自修、親自教他英文，從報章、餐牌到披頭四的歌詞都成為教材。
大學期間，該少年與妹妹更在父母同意下，搬到與袁國勇同住，令家中變得熱鬧，袁國勇笑言：「有些吵鬧，經常嘻嘻哈哈，我覺得對我和我太太和她們都是好。」少年大學畢業成為工程師，妹妹亦成為教師。回望這段經歷，袁國勇明白到自己給予的幫助不是教了多少知識，而是在對方情緒低落時，願意靜靜陪伴，「不催促、不批評，直到他們願意開口」，這份耐性與時間，才是最重要的關懷。
「怎樣離開不到你選擇」
曾經面對摯親離世，袁國勇對生死有一番深刻體會。他將死亡分為四類：第一類是他殺或自殺，對家人打擊最深；第二類是突然心臟病或中風，雖然來得急，對病人而言或許較少痛苦；第三類是癌症或器官衰竭，雖歷時數月，卻能讓家人有時間準備；第四類則是因年老而漸漸衰退，病人與照顧者皆需面對長期折騰。
問到自己會如何選擇，他直言：「其實一句說完，就是不到我們選擇。」每種離世方式各有利弊，不論是突然、緩慢、還是因病，對家人或病者自身皆有不同的痛苦與準備。他說：「不到你選擇，也不想那麼多。」
坦然接受變老 拒完全退休
年屆68歲的袁國勇，依然每日教學、研究、看診，但近年已開始逐步減少工作量。他在訪問中透露：「現在比以前已經做少了很多，以前基本上只要清醒就在工作，現在不是了，我星期六會工作半日，星期日多數不工作，或者都只做半日。」
他也不時提醒自己，要坦然接受身體變化與體能下降，認真對待小病小痛，會每週針灸與按摩，改善姿勢、減輕關節痛，配合規律作息、均衡飲食，以及練太極來維持柔韌度、力量與心肺功能，也有助於靜心。
儘管節奏放緩，他並不打算劃下一條清晰的「退休線」，「最主要是健康，有一天我做到我都會做，工作就是我最大的快樂之一。」
自傳紀錄最美好的香港
袁國勇教授去年出版英文自傳，今年再推出中文版《顯微鏡下看穹蒼：袁國勇自述》，他提到起初計劃寫書，是因為快將年屆七十，希望趁記憶尚算清晰時，把人生點滴記錄下來，「我怕我再老一點，有很多細節我忘記」，也希望能藉此鼓勵下一代醫生、科學家，甚至普羅大眾。
出版中文版，則是回應不少市民的期待，「很多人買書的時候問有沒有中文，因為不是每個人都是醫護人員，有些專業名詞他們很難理解。」於是他聯同龍鎮邦醫生與苗廷琼醫生，花一年時間共同翻譯，讓更多人可以閱讀。
他認為這本自傳，也是一份屬於香港的時代紀錄，「我成長於1950年代到2020年代，這段時間可以說是香港最美好的時光。我們有機會把當日的風貌寫出來，把自己的經歷寫出來，我覺得很有意思，所以我去做！」
編輯：黃志宏