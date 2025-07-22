袁國勇一生成就50%歸功太太　每日一笑話伴太太走過癌患低谷

「我做的所有事情，她的功勞佔50%。」這句話，來自打過禽流感、沙士、新冠三場疫戰的傳染病專家袁國勇教授，形容太太才是自己最大的幕後功臣。袁國勇今年推出中文版自傳，望在記憶仍清晰時，記下過去七十年間的香港面貌與個人經歷，包括童年住劏房的生活，與太太同行抗癌的五年黑暗歲月，研究過的無數病例，以及對生死的看法等，希望透過自身經歷啟發下一代。

