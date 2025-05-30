61歲譚玉瑛膝蓋骨裂 靠「一招」加速復原＋預防再跌倒

前兒童節目主持譚玉瑛（阿譚）早前不幸跌倒，膝頭骨裂，嚴重至需要入院做手術，康復過程中更經歷了劇痛和行動不便的煎熬。 阿譚積極求醫，接受了超過兩個月的物理治療，並在醫生指導下服用消炎藥以控制炎症和疼痛。 然而，她發現單靠藥物和物理治療，康復速度緩慢，而且容易復發。事實上，骨折後肌肉萎縮是常見的現象，會進一步影響行動能力和康復進度。但最後，她靠一個方法去加快康復進度，重拾昔日活力！

