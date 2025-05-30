61歲譚玉瑛膝蓋骨裂 靠「一招」加速復原＋預防再跌倒
譚玉瑛親試：感覺行路穩陣多了！
「在康復過程中，我嘗試了很多方法，」日前阿譚在社交平台道。阿譚積極求醫，指「除了積極配合醫生的治療，我也開始尋找能幫助修復肌肉和關節的產品。」 在朋友的推薦下，她開始服用古寶的產品。
「朋友介紹我試用古寶的產品，針對肌肉和關節的產品選擇非常專業。我選擇了古寶強腱肌活靈，因為它專注於肌肉修復和增強，正是我當時最需要的。」
阿譚每日定時服用CUPAL古寶強腱肌活靈，並配合物理治療。 一段時間後，她感覺行路穩陣多了，活動力及肌肉耐力都有明顯的提升，疼痛也明顯減輕！
肌肉流失：不容忽視的隱形殺手
肌肉流失是許多人隨著年齡增長可能面臨的健康問題，影響程度因人而異，但不可忽視。專家提醒，隨著年齡增長，肌肉流失、退化速度會加快，不僅影響行動能力，還可能增加跌倒、骨折和肌少症的風險。專家建議，除了注意飲食和補充營養外，進行力量訓練和保持活躍的生活方式也是減緩肌肉流失的重要步驟。
古寶強腱肌活靈 重塑肌肉力量
CUPAL古寶強腱肌活靈採用HMB（β-Hydroxy β-Methylbutyrate）亮胺酸代謝產物及BCAAs（支鏈胺基酸）群配方，從根本解決肌肉流失問題。 HMB是一種強效的肌肉蛋白質合成促進劑，能有效減慢肌肉流失，促進肌肉細胞蛋白質合成，為骨骼肌提供能量，促進新肌肉組織生長。BCAAs則能提供肌肉所需的能量，並有助於減少運動後的肌肉損傷。
產品功效：
- 減慢肌肉流失
- 促進肌肉生長和修復，增加肌肉質量
- 為骨骼肌提供能量，提升肌肉耐力和力量
- 經臨床實證顯示，服用兩個月即可提升肌肉力量¹。
適合人士：
- 久坐不動、缺乏運動人士
- 心血管疾病患者
- 40+以上人士
- 肌肉量不足人士
- 活躍運動員，需要提升肌肉力量和耐力者
- 經歷肌肉損傷或手術後需要修復者
隨著年齡增長或頻繁使用關節，軟骨會逐漸磨損，引發關節不適、疼痛和行動不便等問題；加上軟骨再生能力弱，一旦受傷便難以自行恢復，甚至可能持續惡化。阿譚因此選擇雙管齊下，配合古寶FORTIGEL®關骼健，促進軟骨生長和修復關節組織。她開心地分享：「現在走路時減少了摩擦聲，關節也明顯輕鬆許多。」
古寶FORTIGEL®關骼健 改善關節修復受損軟骨
CUPAL古寶FORTIGEL®關骼健 蘊含專利成分FORTIGEL®，是一種由不同特異肽組成的特定水解膠原蛋白，能有效刺激軟骨組織再生，有助修補關節營養，改善疼痛不適症狀，並有助於維持關節的靈活性。
產品功效：
- 促進軟骨細胞的增殖和分化，修復受損的軟骨組織
- 改善疼痛不適症狀，減輕關節負擔，提高生活品質
- 研究顯示，服用三個月，關節軟骨組織有結構上的改善²
適合人士：
- 頻繁使用特定關節人士 (如：運動員、舞蹈員、電競選手、從事體力勞動工作人士)
- 受關節不適困擾人士 (如：長者、更年期後婦女、關節容易疼痛人士)
譚玉瑛親身分享用後感 👉🏻 https://pse.is/helentam_ig
更多關節保健品推薦：CUPAL古寶三合一關節靈
從根源改善關節老化+解決疼痛
如果你飽受關節問題困擾，不妨試試 CUPAL古寶三合一關節靈。它結合軟骨素、骨膠原及有機硫MSM三大護關節成分，能強化、潤滑並修補關節。 三合一關節靈與古寶FORTIGEL®關骼健協同作用，更能顯著修復和保護關節，雙管齊下，提供更全面的關節呵護。
產品功效：
- 舒緩關節酸軟、僵硬，提升靈活性
- 增加軟骨保水度，潤滑並重建軟骨
- 改善關節老化及關節疼痛
- 強化並調節骨骼，增強彈性
適合人士：
- 受關節問題困擾之人士
- 運動員或從事體力勞動職業者
- 有關節疾病家族史人士
- 患有易導致關節問題的疾病人士，如肥胖症及痛風
- 希望預防關節問題人士
📍產品銷售點
– 古寶強腱肌活靈 及 FORTIGEL®關骼健：屈臣氏及HKTV Mall有售
– 古寶三合一關節靈：HKTV Mall有售
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資料來源：
¹ Vukovich, et al., 2001
² Oesser, et al 2007