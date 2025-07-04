資深法醫馬宣立辭世 港大醫學院：3個月前抱病赴澳門工作
資深法醫、性暴力支援中心「風雨蘭」創辦人馬宣立前日（2日）辭世。馬醫生曾任香港大學醫學院病理學系臨床副教授，任教逾30載，長年投身法醫病理學研究與教育，並致力服務弱勢，創辦「風雨蘭」為無數受害者提供支援。
港大醫學院昨日（3日）向師生及校友發出內部電郵，對馬醫生的離世表示沉痛哀悼，形容他不僅是具深厚經驗的法醫病理學家，更是醫學院內「深受大家喜愛的良師益友」。醫學院形容，馬醫生具備同理心，致力服務他人，3個月前忍受身體不適，前往澳門主持法醫學研討會。
醫學院指，馬醫生生前關注弱勢權益，創辦了香港首個性暴力危機處理中心「風雨蘭」，為遭受性暴力的女性受害者提供支援服務。醫學院亦在電郵中提到：「我們將永遠銘記馬醫生的幽默感、仁慈心腸、積極態度以及無私的奉獻。」
1981年投身法醫工作 曾參與多宗命案檢討
馬宣立於馬來西亞出生，1981年畢業於香港大學醫學系，畢業後即投身法醫病理領域。他於1995年起在港大任教，為病理學系臨床副教授，專注於研究創傷成因及死亡原因，多年來曾參與檢視多宗因意外、自殺或涉及刑事命案而導致的死亡個案，亦與多個專業團體合作，當中包括紅十字國際委員會及聯合國毒品與犯罪問題辦事處等。