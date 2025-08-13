逆齡解碼：科學抗衰老新發現！避開NMN選購陷阱
衰老的關鍵：「喪屍細胞」導致代謝效率下降
所謂的「喪屍細胞」，正是處於停滯狀態的衰老細胞，它們既無法正常代謝，又不會自然死亡，就像恐怖片中的喪屍般持續存在。大約從40、50歲開始身體約出現5%-20%不死衰老細胞，令細胞修復能力會逐步下降，衰老細胞便開始累積；踏入60歲或以上則會顯著加速累積，體內出現更多不死衰老細胞，約20-40%或更多，導致功能衰退和隱患風險上升。
這些「不死衰老細胞」不僅自身功能停滯，更會釋出多種衰老因子，影響周圍健康細胞，導致整體代謝功能下降、器官功能急劇衰退和隱患風險上升等「喪屍化」連鎖反應。這解釋了為何許多人年過30後，明顯感覺代謝變差、精力下降。
科學新發現：關鍵物質啟動「長壽基因」
美國麻省理工（MIT）研究團隊在2000年的研究中，發現了一組名為Sirtuins的抗衰老因子。研究發現當中的關鍵物質NAD+，是促進生物代謝的重要角色，甚至是啟動「長壽基因」的關鍵。可是NAD+並不能直接補充，必須透過特殊的營養成分——NMN於體內吸收及轉化。因此大家開始透過NMN幫助細胞恢復活力，從細胞層面延緩衰老。
避開NMN選購陷阱 確保吸收不浪費
目前市面上的NMN產品種類繁多，但吸收效率才是決定效果的關鍵因素，想NMN真正被身體吸引及利用，就要避免挑選到市面上一般的普通粉劑NMN膠囊。NMN分子屬於「脆弱」分子，遇熱或遇潮時會迅速變為維他命B3，甚至在未進入人體之前已經失去逆齡功效。而且，NMN在進入人體後，也可能會被胃酸迅速分解，無法被充分吸收和轉化，因此，NMN產品需要特別的封存科技，確保NMN在進入人體後能有效吸收及發揮逆齡效果。
醫之選微晶球NMN便堪稱最強「逆齡神器」！相信大家都知道醫之選是擁有超過29年歷史的醫學營養品牌，所有產品均由醫學專家團隊研製，經GMP大藥廠製造，有着超過八成醫生的信賴*，絕對是值得信賴的醫學營養品牌。
醫之選微晶球NMN40000+：新升級高濃度配方 加量不加價！
醫之選科研級微晶球NMN40000+有着全新升級配方，每盒含有高達40,000毫克NMN及100%微晶球NMN^，高濃度配方更增量138%，真正實現加量不加價！
獨有微晶球科技：強效吸收，直達細胞
NMN轉化過程繁複，很容易未到腸道已被分解，導致實際利用率大幅降低。醫之選採用獨有「微晶球技術」，以雙重保護技術包裹NMN，有效防止在腸道吸收前被分解，吸收率與轉化率大幅提升，令NMN直達細胞發揮逆齡抗老功效，不會造成任何浪費，最快僅需2分鐘即開始吸收，有效提升體內3倍抗衰老因子Sirtuins含量，同時快速增加細胞200%長壽因子*，全方位發揮其逆齡抗老功效，提高NMN吸收率和轉化率。
相反，市面上其他一般NMN粉末膠囊，並沒有任何保存技術保護膠囊內的NMN，令珍貴成份可能已於服用前被破壞及分解，服用後未能發揮逆齡抗老功效，造成浪費。
臨床實證功效 升級科研逆齡抗老
醫之選微晶球NMN40000+ 1小時便提升了1200%細胞活化因子*、令身體在短時間內啟動顯著抗衰老機制。而且醫之選微晶球NMN更能精準轉化衰老細胞，延緩細胞功能退化，維持年輕健康狀態，延長細胞健康壽命，從本質上實現「逆齡抗老」。
在功能性改善方面，醫之選微晶球NMN有助：
- 臨床證實有助提升身體活動功能及運動表現達50%*
- 可有助減低記憶錯誤最高達60%*
- 提升記憶力、協調性，維持腦功能健康，維持心臟健康
- 細胞年輕強化器官功能
- 逆齡抗老 重拾年輕精神活力
持續食用醫之選科研級微晶球NMN後，短期（1-3個月）***可減少疲倦感、改善睡眠、精神提升；長期（6個月以上）*更有效提升記憶力、協調性，同步修復受損腦功能、維持心臟健康，抗衰逆齡，令大家重拾年輕。
每天服用兩粒，即可感受明顯的抗衰老效果****，改善睡眠質素與膚況；若想加速逆齡抗衰老，可服用加強黃金劑量，每日2次，每次1-2粒。
限時優惠：體驗科研級抗衰老
醫之選微晶球NMN40000+現在有震撼優惠，大家可以以超值價格體驗科研級抗衰老！由即日起至2025年8月17日，15天體驗裝驚喜試食價僅需$299#，再送免費血管微循環測試/AI 皮膚分析測試。
免費測試需另外自行預約：
**40,000毫克為每盒156粒總 NMN 的含量
^指每粒膠囊含有100%微晶球 NMN
*Data on file
***效果因人而異，視乎不同身體狀況、年齡及生活習慣等因素有所不同。
#優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或向店員查詢。維特健靈專門店及網店均有獨家優惠。優惠期只限2025年8月8-17日，售/送完即止。如有任何爭議，維特健靈健康產品有限公司保留最終決定權。